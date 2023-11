Verkehr Hamburg: Elbchaussee gesperrt – jetzt wird auch Umleitung zur Baustelle

Hamburg. Einmal tief Luft holen – und dann gut vorbereiten: Im Stadtteil Othmarschen kommt es an einer wichtigen Verkehrsader vier Tage lang zu Behinderungen. Wie das Bezirksamt Altona mitteilte, wird die Fahrbahn der stark befahrenen Reventlowstraße zwischen Jungmannstraße und dem Statthalterplatz am S-Bahnhof Othmarschen vom 16. bis zum 19. November saniert.

Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, erfolgten die Bauarbeiten in zwei Phasen. Am Donnerstag und Freitag rolle der Kfz-Verkehr unbehindert weiter. Allerdings müsse der Radfahrstreifen aufgehoben werden. Wer mit dem Fahrrad unterwegs sei, solle in dieser Phase auf den Gehweg ausweichen.

Verkehr Hamburg: Reventlowstraße gesperrt – sechs HVV-Buslinien betroffen

Am Sonnabend und Sonntag dann werde die Fahrbahn für den Kfz-Verkehr gesperrt, während der Fuß- und Radverkehr weiter über die Gehwege geführt werde. Grundstücke, die in dem gesperrten Bereich liegen, könnten an dem Wochenende nicht mit Kraftfahrzeugen angefahren werden. „Fahrzeuge sollten in dieser Zeit entsprechend außerhalb des Baufelds abgestellt werden“, schreibt das Bezirksamt.

Was es nicht erwähnt: Die Reventlowstraße liegt auf der ausgeschilderten Umleitung für die Elbchaussee, die voraussichtlich noch bis Mitte Dezember in Nienstedten gesperrt ist. Auf Abendblatt-Anfrage empfiehlt die Verkehrsbehörde nun alternativ, an besagtem Wochenende in Richtung Innenstadt über Schenefelder Landstraße, B431 (Osdorfer Landstraße/Osdorfer Weg), Von-Sauer-Straße, Bahrenfelder Chaussee, Stresemannstraße und Budapester Straße auszuweichen. In Richtung Altona-Kerngebiet stünden darüber hinaus die Friedensallee und der Hohenzollernring zur Verfügung.

A7-Sperrung wirkt sich auf Verkehr in Hamburg-Othmarschen aus

Von der Vollsperrung betroffen sind auch die HVV-Buslinien 1, 15, 115, 284, 286 und 601. Sie alle fahren den S-Bahnhof Othmarschen über die Reventlowstraße an. Genaue Informationen zu Umleitungen und möglichen Fahrplanabweichungen lagen am Montag (6. November) noch nicht vor.

Die Sperrung erfolge parallel zur 55-stündigen Sperrung der Autobahn 7. Dort sollen Fertigteilträger für den neuen Lärmschutztunnel aufgelegt und die neue Verkehrsführung für die achtstreifige Erweiterung eingerichtet werden. Dafür wird die A7 von Freitagabend (17. November) bis Montagfrüh (20. November) zwischen den Anschlussstellen HH-Volkspark und HH-Heimfeld in beide Richtungen voll gesperrt.

Das hat auch Auswirkungen auf weitere Straßen rund um die Reventlowstraße. Denn die Walderseestraße und die Behringstraße, die an der Anschlussstelle HH-Othmarschen ineinanderfließen, würden in dieser Zeit zur Einbahnstraße stadtauswärts.

Da zudem die Einmündung der Gottorpstraße in die Reventlowstraße während der Sanierungsarbeiten gesperrt werde, seien die Noerstraße, der Bosselkamp und die Gottorpstraße selbst per Kfz nur noch über die Noerstraße zu erreichen. Das westlich der Reventlowstraße gelegene Wohngebiet wiederum sei von Süden kommend nur über die Jungmannstraße anzufahren.