Verkehr Hamburg: Elbtunnel erneut ein Wochenende gesperrt – Datum steht fest

Weil Fertigteilträger am Deckel eingebaut werden, wird die A7 im November erneut für 55 Stunden dichtgemacht. Wann es losgeht.

Alles dicht: Am vergangenen Wochenende waren der Elbtunnel und die A7 zwischen Heimfeld und Volkspark bereits für 55 Stunden gesperrt.

Hamburg. Der Elbtunnel ist an vielen Tagen ein Nadelöhr. Mitte November ist die Verbindung erneut komplett dicht – und jetzt steht auch der genaue Termin: Von Freitag, 17. November, 21 Uhr, bis Montag, 20. November, 5 Uhr, wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Heimfeld für 55 Stunden voll gesperrt.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Vollsperrung am vergangenen Wochenende gehen laut Karina Fischer, Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord, nun die Bauarbeiten zur Vorbereitung der nächsten Hauptbauphase weiter voran: „Aktuell laufen die Gründungs- und Schalungsarbeiten der Außen- und Mittelwände für die Herstellung der vorgezogenen Tunnelzelle im Verlauf der Behringstraße.“

Verkehr Hamburg: Auf der Autobahn 7 wird Verkehrführung geändert

In der November-Vollsperrung werden dann die Fertigteilträger aufgelegt und die neue Verkehrsführung eingerichtet. „Während der neuen Verkehrsphase werden dann ab November alle sechs Fahrstreifen, drei Fahrstreifen je Richtung, im Gegenrichtungsverkehr auf der Richtungsfahrbahn Nord/Flensburg geführt“, so Fischer.

Die Rampen an den Anschlussstellen Volkspark, Othmarschen, Waltershof, Hausbruch und Heimfeld werden am Freitag, dem 17. November, ab 21 Uhr nach und nach gesperrt.

Durchgangsverkehr wird großräumig um Hamburg umgeleitet

Der Durchgangsverkehr wird während der Vollsperrung großräumig über die A1, A21 und B205 umgeleitet. Aus Süden kommend fahren Autofahrer ab dem Buchholzer Dreieck/Horster Dreieck (40) über das Maschener Kreuz weiter auf der A1, aus Norden kommend ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd auf der B205. Die großräumige Umleitung wird laut Fischer an der Strecke über die vorhandene LED-Beschilderung ausgewiesen.

Großraum- und Schwerlasttransporte müssen die A7-Vollsperrung an dem Wochenende weiträumig umfahren. Weitere Informationen und Details zu Umleitungs- und Ausweichstrecken sind laut Fischer noch in der finalen Abstimmung und werden frühzeitig in den nächsten Wochen bekannt geben.