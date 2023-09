Tokio Hotel: 5-Gänge-Menü im Hamburger Lieblingsrestaurant der Band – für nur 75 Euro

Die Küchenchefs Stefan Schulz von der Fürst Bismarck Mühle im Sachsenwald (l.) und Steffen Großmann vom Restaurant Mangold im Gastwerk Hotel in Hamburg-Bahrenfeld wissen, worum es beim Abendblatt-Lieblingsmenü geht: Fünf exklusive Gänge für 75 Euro – passend zum 75. Geburtstag des Hamburger Abendblatts.

Hamburg. Spüren Sie auch diese Mischung aus Wehmut und Ernüchterung, wenn die Fernsehserie, die Sie an den drei vergangenen Abenden durchgesuchtet haben, plötzlich endet? Wenn der Abspann des letzten Teils läuft und Sie leicht verzweifelt Google befragen, ab wann die Fortsetzung zu sehen sein wird? Eben.

Genau dieses Gefühl möchten wir Ihnen ersparen. Deshalb geht das Lieblingsmenü des Hamburger Abendblatts, unsere beliebte Serie zum Genießen, sozusagen umgehend in die nächste Staffel. Ohne Entzugserscheinungen und unfreiwillige Fastenzeit.

Restaurant Hamburg: Zwei neue Top-Lokale machen beim Lieblingsmenü mit

Denn während Sie im weissen haus an der Elbe noch bis zum 31. Oktober ein herbstliches Menü, das Küchenchef Martin Weichelt dort eigens für die Abendblatt-Leser erdacht hat, genießen können, bieten von nun an noch zwei weitere Hamburger Top-Restaurants jeweils fünf besondere Gänge an.

Es sind gewissermaßen „Geburtstagsessen“, denn das Hamburger Abendblatt wird im Oktober 75 Jahre jung. Passend dazu gibt es die Lieblingsmenüs, zu denen jeweils fünf Gerichte inklusive Weinbegleitung, Wasser und Espresso gehören, zum unvergleichlichen Preis-Leistungs-Verhältnis von 75 Euro.

Restaurant Mangold im Gastwerk Hotel in Bahrenfeld ist dabei

Und es ist so einfach: Sie müssen nur über das Hamburger Abendblatt Gutscheine erwerben, die in den teilnehmenden Restaurants wie Eintrittskarten gelten (Infos siehe unten). Mit ihrer individuellen Gutschein-Nummer reservieren Sie in dem von Ihnen favorisierten Lokal einen Tisch für den Tag Ihrer Wahl.

Doch wer sind nun die „Neuen“ in der Erfolgsserie? Ganz frisch dabei ist das Restaurant Mangold im Gastwerk Hotel in Bahrenfeld. Das Designhotel in dem ehemaligen Gaswerk, das mit Backstein und Stahl auf angesagten „industrial chic“ setzt, war einst besonders umlagert: Die Band Tokio Hotel hatte dort Zuflucht vor dem Fan-“Monsun“ gesucht und ihr Hamburger Zuhause auf Zeit gefunden.

Mangold-Küchenchef kochte schon bei Christian Rach und Anna Sgroi

Und das Essen ist dort ist ein ähnlich großer Hit wie die Frühwerke von Bill, Tom und Co: Im gemütlichen und gleichzeitig großzügigen Gastraum des Mangold setzt Küchenchef Steffen Großmann, der lange unter anderem mit Christian Rach und Anna Sgroi gearbeitet hat, auf kreative Kompositionen, die regionale und internationale Einflüsse verbinden.

Auftakt zum Lieblingsmenü im Restaurant Mangold: Lachs-Sashimi mit Maracuja-Senf-Dressing und gebackenem Filoteig.

Foto: HA / Michael Rauhe

Vom 7. September an können Sie das Menü im Mangold bestellen. Als kleinen Appetitanreger verraten wir schon mal, dass es unter anderem feines Lachs-Sashimi mit Maracuja-Senf-Dressing und gebackenem Filoteig gibt. Außerdem wird Steinbuttfilet mit Nussbutter, Blattspinat, Zitronenemulsion und geröstetem Sauerteigbrot serviert und im Hauptgang gebratene Maishähnchenbrust mit Kräuterknöpfle, Feige und Rinderschinken.

Fürst Bismarck Mühle im Sachsenwald ist bei Lieblingsmenü-Fans bekannt

Bereits vom 5. September an dabei ist ein wahres Lieblingsrestaurant der Lieblingsmenü-Fans: die Fürst Bismarck Mühle im Sachsenwald. Kathrin Mallonn, die herzliche Gastgeberin, hat mit ihrem Küchenchef Stefan Schulz ebenfalls ein schönes Herbstmenü kreiert. So gibt es dort unter anderem hausgemachte Ravioli Grande mit einer herzhaften Füllung aus Pilz, Käse und Ur-Karotte, dazu Meerrettich-Espuma und Kresse.

Hauptgang in der Fürst Bismarck Mühle im Sachsenwald: Geschmorte Kalbsbäckchen mit Kürbis- und Pastinakenpüree, Ofenkürbis, Kürbiskernöl und Kürbiskernen.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Und als süßen Abschluss dürfen sich Genießer in Aumühle auf „Sachsenwald Mess“ freuen, eine Komposition aus Kirschen aus dem Alten Land, Zartbittermousse, Stracciatellacreme und Zartbitter-Biskuit.

Restaurant Hamburg: Weine zum Lieblingsmenü kommen von Rindchen’s Weinkontor

Für die Auswahl der passenden Weine zeichnen, wie gehabt, die Sommeliers von Rindchen’s Weinkontor verantwortlich, die neben großen Namen der Prädikatsweingüter auch immer mal auf den ein oder anderen Newcomer-Winzer mit großem Potenzial setzen.

Wie und wo Sie einen Gutschein für das Abendblatt-Lieblingsmenü erwerben und was genau die Modalitäten sind, erfahren Sie hier: www.abendblatt.de/abonnement/treueprogramm/lieblingsmenue/