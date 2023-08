60 seconds to Napoli: Neuer Pizzatempel mit Beachclub eröffnet in Hamburg

Restaurant Hamburg „60 seconds to Napoli“: Pizzatempel mit Beachclub öffnet

Das Gastropowerpaar: Adrian Kuras und Susanne Voigt stehen hinter dem Konzept „60 seconds to Napoli“. In Hamburg eröffnen die beiden direkt nicht nur ein Restaurant, sondern auch einen Beachclub.

Exklusiver Einblick in ersten Standort des Gastrokonzepts in der Hamburger City. Was es dort für spezielle Variationen gibt.