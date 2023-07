Restaurant Hamburg: Dinner an der Elbe – dazu Crème brûlée mit Senf

Gastgeber im weissen haus an der Elbe für das Abendblatt-Lieblinsgmenü: Melinda und Martin Weichelt

Restaurant Hamburg Dinner an der Elbe – dazu besondere Crème brûlée mit Senf

Hamburg. Wenn man schon ein „weisses haus“ in der eigenen Stadt hat, in das man einfach so (na gut, mit Reservierung ...) hineinspazieren darf, dann sollte man das doch auch tun. Zumal das Essen ein Genuss ist. Fünf neue Gänge hat Küchenchef Martin Weichelt eigens für die Abendblatt-Leser kreiert, für 75 Euro inklusive begleitender Weine, Wasser und Espresso serviert er demnächst das Lieblingsmenü.

Gelegen in Neumühlen an der Elbe, auf der die großen Pötte von Hamburg aus in die weite Welt ziehen, ist es wenig verwunderlich, dass die Küche hier auf internationale Einflüsse setzt.

Restaurant Hamburg: Dinner startet mit neuartiger Crème brûlée

Mit dem ersten Gang geht es geschmacklich nach Frankreich: Paté, ein Klassiker der französischen Cuisine, macht den Auftakt, dazu gibt es eine neuartige Interpretation der Crème brûlée, in diesem Fall nämlich herzhaft mit Senf. Die feine Verarbeitung von Granny Smith gibt dem Gericht eine frische Note.

Lieblingsmenü startet unter anderem mit einer neuartigen Interpretation der Crème brûlée.

Foto: Roland Magunia / FUNKE Foto Services

„Bei aller Internationalität liegen uns aber auch die regionalen Produkte sehr am Herzen“, sagt Küchenchef Martin Weichelt, der das kleine Restaurant gemeinsam mit seiner Frau Melinda betreibt. Daher kommt die Moosbeere, die als Gelée die Vorspeise verfeinert, aus der Lüneburger Heide.

Die Sommeliers von Rindchen’s Weinkontor, die wieder für die Auswahl der Weine verantwortlich sind, haben sich dazu für die 2021er Cuvée Grenzenlos von Markus Brandt aus Rheinhessen entschieden. Diese Cuvée aus unter anderem seltenem Schönburger und Muskateller duftet exotisch nach Quitte und Blüten.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das weisse haus liegt an der Elbe – serviert aber eine Berliner Spezialität

Schon ein bisschen herbstlich wird es mit dem zweiten Gang, einem Erbsensüppchen, gehaltvoll gestaltet durch eine gebackene Praline vom Eisbein, obenauf Senfschaum. „Unser Favorit“, sagt Martin Weichelt. „Berlin lässt grüßen“, so der gebürtige Brandenburger. „Für mich läuft das kulinarisch unter Ostberlin meets Kreuzberg.“

Zu deftig passt auch fein – oder halt der 2022er Sauvignon Blanc „Les Grenettes“ (Domaine Beauséjour) von der Loire. Der Franzose nimmt das Hellgrün der Suppe auf und erinnert die Experten von Rindchen’s Weinkontor an eine wilde Wiese.

Restaurant Hamburg: Sashimi darf im Restaurant das weisse haus nicht fehlen

Es folgt der absolute Lieblingsgang der Stammgäste, ohne den auch kein Abendblatt-Lieblingsmenü im weissen haus auskommen darf: Tuna-Sashimi. Dieses Mal hat Martin Weichelt den rohen Thunfisch auch ein bisschen der folgenden Jahreszeit angepasst: Er kommt auf den Teller mit Zweierlei vom Hokkaido-Kürbis (unter anderem als krosse Chips), garniert mit asiatisch-marinierten Pilzen in Miso.

Lieblingsgang der Stammgäste vom weissen haus: Tuna-Sashimi mit Kürbis

Foto: Roland Magunia / FUNKE Foto Services

Im Glas gibt es dazu den 2021er Rivaner Wartberg Alte Reben vom Weingut Schlossmühlenhof aus Rheinhessen. Diese Rebsorte, früher besser bekannt als Müller-Thurgau, erfreue sich derzeit wieder großer Beliebtheit, berichten die Sommeliers. Winzer Nicolas Schlossmühlenhof habe hier einen Rivaner mit „saftigen Aromen von frisch aufgeschnittenen Äpfeln und Birnen“ vorgelegt. Ein Volltreffer.

Weinbegleitung haben die Sommeliers von Rindchen’s Weinkontor ausgewählt

Die Hauptrolle in diesem Lieblingsmenü spielt Kalbsnuss mit Balsamico-Linsen-Ragout und den feinen, aber doch intensiven Noten von Majoran und Meerrettich.

Begleitet wird dieser Hauptgang durch einen „Rosé mit Strahlkraft“, der solo funktioniere, sich aber auch unterordnen könne: Der 2022 Pinot Noir Rosé „Organic Selection“ aus der Weinmanufaktur Frey in Rheinhessen bringe neben angenehmer Beerenfrucht auch Kirschnoten ein und „balanciert spielerisch die leichte Schärfe der Meerrettichsauce aus“, sagen die Experten von Rindchen’s Weinkontor.

Weisses haus in Hamburg: Fünf-Gänge-Dinner mit Kindergeburtstags-Klassiker

Das Dessert ist der Lieblingsgang der Autorin: ein Cakepop, also ein Lolli, umhüllt von weißer Schokolade mit einem Kern aus Lavendel und Frucht. „Dabei hat mich der Geschmack unserer Kinder inspiriert“, sagt Martin Weichelt. „Ist im Prinzip eine Interpretation eines beliebten Kindergeburtstags-Klassikers.“

Das Dessert des Lieblingsmenüs: ein Cakepop umhüllt von weißer Schokolade mit einem Kern aus Lavendel und Frucht.

Foto: Roland Magunia / FUNKE Foto Services

Ausschließlich für Erwachsene ist natürlich der 2022er Gewürztraminer „Aus einem Guss“ von Lukas Kesselring aus der Pfalz. Ein runder Abschluss für ein rundum gelungenes Menü.

Wie und wo Sie einen Gutschein für das Abendblatt-Lieblingsmenü erwerben und was genau die Modalitäten sind, erfahren Sie hier: www.abendblatt.de/abonnement/treueprogramm/lieblingsmenue/