Unternehmer bringt Anbau von Biogemüse in Kitas

Hamburg.. Lisa Hartmann hat zwei Hände voll Kinder um sich und eine hellbraune Holzkiste gescharrt und alle Hände voll zu tun. „Damit die Holzkiste nicht schimmelt, machen wir Stoff rein“, sagt sie. Sie nimmt den schwarzen Vlies und breitet ihn in dem Holzrechteck aus. Die Kinder der Evangelischen Kita in Lemsahl-Mellingstedt drücken den Baumwollstoff an den Seitenwänden fest. „Jetzt kippen wir die Steine rein“, sagt Hartmann. Ihre Kollegin Vivian Hernández holt einen Sack mit Blähton und schüttet ihn in die Holzkiste. „Die Steine müssen wir jetzt kräftig verteilen“, lautet das Kommando der beiden. Und die Mädchen und Jungen wühlen in dem Blähton herum – mit viel Spaß.

Aus zwei, drei Metern Entfernung sieht sich Tobias Paulert das Geschehen mit einem Schmunzeln an. Er ist sozusagen der Initiator der „Kinderarbeit“ und weiß, was im nächsten Schritt passieren wird. Zigmal hat er mit seinem gemeinnützigen Verein „Ackerhelden machen Schule“ solche Szenen in der Bundesrepublik schon gesehen. Die Mission: Kitas und Schulen sollen an die ökologische Landwirtschaft herangeführt werden. „Unsere Kinder erfahren heutzutage leider nicht mehr oft, wo Lebensmittel ihren Ursprung haben und wie frische Lebensmittel zubereitet werden“, sagt Paulert. Deshalb möchte er ihnen „das Rüstzeug mitgeben, nachhaltigen Konsum zu leben“. Dafür erhält jede Einrichtung von „Ackerhelden machen Schule“ im Regelfall drei Hochbeete, in denen die Mädchen und Jungen selbst säen und Jungpflanzen in die Erde bringen.

Die Hochbeete sind 1,20 Meter mal 80 Zentimeter groß

Apropos Erde: Der Blähton, der als unterste Schicht gebraucht wird, damit zu viel Wasser aus dem Hochbeet versickern kann, ist gerichtet. Nun breiten die freien Mitarbeiterinnen Hartmann und Hernández einen zweiten Vlies darüber aus. Sie holen einen 60-Liter-Sack mit torffreier Bioerde, machen ihn auf und schütten ihn in das 1,20 Meter mal 80 Zentimeter große Hochbeet. Ein Junge rümpft die Nase: „In Opas Garten stinkt die Erde gar nicht.“ Paulert lacht. So ein Spruch fällt fast immer. Deshalb sein Schmunzeln kurz zuvor. „Stinkende Erde ist besser, weil sie mehr Nährstoffe hat“, sagt Hartmann. Und für Paulert riecht sie einfach nur nicht wie mit Torf synthetisch aufbereitete, sondern wie „lebendige“ Erde mit Kompostanteil.

Hunderte Einrichtungen versorgte der Verein mittlerweile in Deutschland mit Hochbeeten. In Hamburg sind es sieben Kitas, zum Beispiel auch der Kindergarten in dem zur Block Gruppe gehörenden Hotel Grand Elysée. Zur Kita in Lemsahl-Mellingstedt nahm Paulerts Vater Wolfgang Kontakt auf. „Ich habe mich gefreut, als der Anruf kam“, sagt Kita-Leiterin Annette Wachtel. „Bei uns passt das sehr gut. Wir sind sehr ländlich, haben Kühe als Nachbarn.“ Hinter dem Spielplatz der Kita grasen auf der Weide weiß-braune Rinder. Zudem ist der Kindergarten als Lernort für nachhaltiges Handeln mit dem Standard Öko Plus zertifiziert worden, er steht zum Beispiel für gesunde Ernährung, gesunde Baumaterialien und das Kennenlernen von regenerativer Energie. Die derzeit 38 Kinder sind auch regelmäßig auf dem nahe liegenden Biogut Wulksfelde, um die Natur zu erleben.

Ackerhelden gibt es 20-mal in Deutschland

Dort ist seit 2015 auch Paulert tätig – als Unternehmer. Drei Jahre zuvor gründete der Essener zusammen mit seinem Geschäftspartner Birger Brock Ackerhelden. Ihre Idee: Die Menschen wieder emotional und regional näher an das Thema Essen heranbringen. Insbesondere Einwohner von Großstädten und Ballungsräumen sollen sich in ihrer Umgebung auf ökologisch geführten Bauernhöfen für eine Saison 40 Quadratmeter große Parzellen mieten und pflegen, auf denen mehr als 150 verschiedene Gemüsesorten vorgepflanzt sind. Für 199 Euro können sie sechs Monate lang ihre eigene Ernte einfahren und essen. Zudem werden sie vor Ort persönlich, per Telefon und Mail beraten, erhalten zur Jahreszeit passende Rezeptvorschläge und bekommen Gartengeräte und Wasser zum Gießen gestellt.

Mittlerweile gibt es 20 Standorte in Deutschland und zwei in Österreich. Bundesweit sind es knapp 5500 „Ackerhelden“, wie die Ackerhelden ihre Kunden nennen. In Wulksfelde sind es auf 200 Parzellen etwa 580 Saisongärtner, die von Mai bis November aktiv sind. Seit diesem Jahr kooperiert die Firma zudem mit dem Hof Ackerperlen im Süden Hamburgs. Im Spadenland wurden rund 50 Parzellen vermietet, 120 Menschen teilen sich die Arbeit, sagt Paulert: „Die Zahl der Ackerhelden in Hamburg ist von Jahr zu Jahr gewachsen.“

Für Endverbraucher kosten die Hochbeete 499 Euro

Auch die Zahl der „kleinen Ackerhelden“ steigt. In diesem Jahr werden bundesweit gut 100 Einrichtungen neue Hochbeete erhalten. Manchmal übernehmen Fördervereine einen Teil der Kosten. „Das ermöglicht uns, noch mehr Kinder zu erreichen“, so Paulert. Neben Holzkisten, Erde und Pflanzen gehören zum Paket auch Infomaterial für Erzieher und Eltern über Boden und Gemüsekulturen sowie Ausmalbilder für Kinder. Unterstützt werden „Ackerhelden machen Schule“ als Partner und Sponsor von der Deutschen Postcode Lotterie, die Botschafter wie Ex-US-Präsident Bill Clinton, Schauspielstar George Clooney und Fußballer Toni Kroos hat. 30 Prozent jedes verkauften Loses wird für gute Zwecke gespendet.

Ursprünglich wollten Paulert und Brock die Kitas auf die Parzellen der Höfe locken. Doch für die meisten Schulen und Kitas war der Weg zu weit und das Gewährleisten der Aufsichtspflicht unterwegs schwierig. „Wir haben überlegt, das in der Erde der Kitas zu machen – aber viele haben gar keine Erdböden“, sagt Paulert. Oder diese seien kontaminiert. So entstand die Idee mit den Hochbeeten, die mittlerweile auch von Endverbrauchern für 499 Euro gekauft werden können. Nicht gerade günstig, aber Paulert sagt: „Wir sind der einzige Anbieter, der komplett biozertifiziert ist.“ So stamme selbst das Holz aus nachhaltigem Anbau. Zudem würde jedes Hochbeet aktiv den Klimawandel unterstützen, weil es Kohlendioxid aufnimmt und speichert.

Die Hochbeete blieben dauerhaft in Kitas und Schulen

Fünf Säcke Erde schütten Hartmann und Hernández ins Hochbeet, bis es gefüllt ist. Die Kinder streichen sie mit den Händen eben. „Wir machen hier Sauerei“, sagt ein Junge und freut sich über die dreckigen Finger. Anschließend streuen sie in Reihen das Saatgut hinein. Am Ende jeder Reihe steht auf einem Stab mit Holzwäscheklammern, was hier bald wachsen soll: Kresse, Radieschen, Salat. Mit kleinen orangefarbenen, blauen und gelben Gießkannen, die ebenso mitgeliefert werden wie kleine Schaufeln und Harken, wird gegossen. Petersilie und Salat dürften als Erstes geerntet werden, danach essbare Blüten. Sogar fürs nächste Frühjahr ist Saatgut mit dabei, denn die Hochbeete bleiben dauerhaft in den Kitas und Schulen. Wachtel ist sich sicher: „Ich denke, dass die Kinder mit viel Freude darangehen werden.“