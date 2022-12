Benedikt XVI.: Große Sorge um emeritierten Papst - "Sehr krank"

Nach der Veröffentlichung des neuen Gutachtens zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising, wonach der emeritierte Papst Benedikt XVI. als damaliger Münchner Erzbischof Joseph Ratzinger in vier Missbrauchsfällen nichts unternommen haben soll, reagieren Betroffeneninitiativen und Vereine mit Wut und Entsetzen.

Münchner Missbrauchsgutachten: So reagieren Betroffeneninitiativen

Münchner Missbrauchsgutachten: So reagieren Betroffeneninitiativen

Rom. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (95) ist nach Auskunft seines Nachfolgers Franziskus (86) „sehr krank“. Das berichtete der aktuelle Pontifex am Mittwoch zum Ende der Generalaudienz im Vatikan, ohne zunächst weitere Details zu nennen.

Bei der Audienz rief Franziskus zu einem „besonderen Gebet“ für Benedikt auf. Der Benedikt-Nachfolger sagte: „Bitten wir den Herrn, ihn zu trösten und ihn in seinem Zeugnis der Liebe für die Kirche bis zum Ende zu unterstützen.“

Papst Benedikt XVI. war Vorgänger von Papst Franziskus

Lesen Sie auch: Urbi et Orbi – was bedeuten diese Worte eigentlich?

Joseph Ratzinger leitete als Benedikt XVI. von 2005 bis 2013 die katholische Kirche. Er war der erste deutsche Papst seit 482 Jahren. Joseph Aloisius Ratzinger wurde 1927 in Marktl am Inn geboren und war ab 1977 Erzbischof von München und Freising. 1989 wurde er zum Leiter der vatikanischen Glaubensbehörde ernannt. Als er am 28. Februar 2013 sein Amt niederlegte, war Benedikt XVI. erst der zweite Papst (nach Coelestin V. im Jahr 1294), der freiwillig zurücktrat.