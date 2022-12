Benedikt XVI.: Emeritierter Papst mit 95 Jahren gestorben

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist am Samstag im Alter von 95 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mit einer Messe in der Lateranbasilika hat das Bistum Rom des emeritierten Papstes Benedikt XVI. gedacht. Papst Franziskus hatte zuvor zum Gebet für den schwer kranken 95-Jährigen aufgerufen.

Messe für Benedikt XVI. in Rom

Berlin. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist tot. Der gebürtige Bayer starb am Samstag im Alter von 95 Jahren im Vatikan, wie der Heilige Stuhl bekanntgab.

Zuvor hatte Franziskus, der Nachfolger Benedikts bereits bei der Generalaudienz mitgeteilt, dass Joseph Ratzinger „sehr krank“ sei. Franziskus hatte die Gläubigen um ein „spezielles Gebet“ gebeten.

Joseph Ratzinger leitete als Benedikt XVI. von 2005 bis 2013 die katholische Kirche. Er war der erste deutsche Papst seit 482 Jahren. Joseph Aloisius Ratzinger wurde 1927 in Marktl am Inn geboren und war ab 1977 Erzbischof von München und Freising. 1989 wurde er zum Leiter der vatikanischen Glaubensbehörde ernannt. Als er am 28. Februar 2013 sein Amt niederlegte, war Benedikt XVI. erst der zweite Papst (nach Coelestin V. im Jahr 1294), der freiwillig zurücktrat.

