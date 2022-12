Papst Benedikt: Was passiert, wenn ein emeritierter Papst stirbt?

Laut Papst Franziskus ist sein Vorgänger Benedikt XVI. "sehr krank". Doch was passiert im Vatikan, wenn ein emeritierter Papst stirbt?

Joseph Ratzinger Was der Plan ist, wenn ein emeritierter Papst stirbt

Rom. Seit Mittwoch ist klar, dass der Gesundheitszustand von Benedikt XVI. ernst ist. Papst Franziskus hatte am Ende der Generalaudienz darum gebeten, für den emeritierten Papst zu beten. "Er ist sehr krank", kommentierte er dessen Gesundheit. Doch was passiert im Vatikan, wenn der 95-Jährige stirbt?

Es gibt viele Gerüchte darüber, wie es dem Vorgänger von Papst Franziskus aktuell geht. Trotzdem sind kaum validierte Informationen bekannt.

Gesundheitszustand von Benedikt XVI. verschlechtert sich

Matteo Bruni, Sprecher des Heiligen Stuhls, bestätigte auf Nachfrage von Journalisten, dass sich Papst Benedikts Gesundheitszustand "in den letzten Stunden" verschlechtert habe. Der Sprecher erklärt auch, dass der emeritierte Papst permanent von Ärzten überwacht werde.

Informationen über die gesundheitliche Verfassung des obersten Pontifex unterliegen im Vatikan normalerweise einer strengen Kontrolle. Diese Strategie der Kommunikation scheint sich in den letzten Jahren aber gewandelt zu haben.

So hat die Parkinson-Erkrankung von Papst Johannes Paul II. viel Aufmerksamkeit in den Medien gefunden.

Grund für seinen Rücktritt war auch angeschlagene Gesundheit

Papst Benedikt hatte 2013 sein Amt als Pontifex freiwillig niedergelegt. Dies war seit 700 Jahren nicht mehr passiert. Überhaupt war Benedikt nach Coelestin V. erst der zweite Papst der katholischen Geschichte, der aus freien Stücken zurücktrat. Als Grund nannte er sein fortgeschrittenes Alter und seine angeschlagene Gesundheit.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Welche Rituale gibt es beim Tod eines emeritierten Papstes?

Wie auf ein mögliches Ableben des emeritierten Papstes im Vatikan reagiert werden würde, gilt als ungewiss. In der kirchlichen Ordnung sind mögliche Rituale und Prozeduren nicht konkret geregelt.

Experten gehen davon aus, dass sich im Falle seines Ablebens die Beerdigung von Benedikt an die eines amtierenden Papstes oder früheren Bischofs anlehnen wird. Natürlich abgesehen von einer Konklave, in der ein neuer Papst gewählt werden würde. Unklar ist auch, ob die "Novendiale", die neuntägige Trauerzeit nach dem Tod eines Papstes, abgehalten werde.

Mögliche Ruhestätte von Benedikt XVI.

Seine persönliche Vorstellung für den Fall seines Todes hat der emeritierte Papst wohl schon vor Jahren in einem Testament festgehalten. Das berichten Medien mit Berufung auf seinen Biografen Peter Seewald.

Demnach habe sich Benedikt als letzte Ruhestätte das frühere Grab des heiligen Johannes Paul II in der Krypta des Petersdoms ausgesucht. Mit diesem fühlt er sich sehr verbunden. Das Grab des ehemaligen Papstes war 2011 nach der Seligsprechung in einen Seitenaltar der Peterskirche verlegt worden.

Die Aufbahrung des emeritierten Papstes im Petersdom im Falle seines Todes wird von Beobachtern für wahrscheinlich gehalten. Demnach würde die Beerdigungszeremonie im Petersdom oder auf dem Petersplatz stattfinden. Nur würde dann anstatt des Kardinaldekans wahrscheinlich Papst Franziskus den Vorsitz der Feierlichkeiten übernehmen.

So langsam wird schon die mögliche Schlagzeile laut "Ein Papst bestattet einen anderen", so der Kirchenhistoriker Christopher Bellitto gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Das stimme so nicht, sagt Bellitto. Benedikt XVI. ist der ehemalige Papst.