China: Wut auf Null-Covid-Politik – das Volk hat gesprochen

Proteste in China gegen die Corona-Lockdowns

In China wächst der Unmut über die strenge Null-Covid-Politik. Nach einem tödlichen Brand in der chinesischen Stadt Urumqi haben wütende Menschen in der Wirtschaftsmetropole Shanghai ein Ende der Corona-Lockdowns gefordert. Die Demonstranten forderten in Parolen den Rücktritt des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und einen Rückzug der Kommunistischen Partei.

