Ukraine-Krieg: Wie wahrscheinlich ist ein ISS-Absturz?

Auf der Welt herrscht Krieg, im All nicht. Noch nicht? Russlands Weltraumbehörde fragt: Wer wird die ISS vor einem Absturz bewahren?

Berlin. Der Live-Blick durchs Fenster: Himmlisch, schlicht friedlich. Blaue Stunde im Weltall. Gerade schwebt die ISS über ein Ozean.

Die Weltraumstation sei wirklich eine "heile Welt", erzählt Jan Wörner am Telefon. "Was da in der Ukraine passiert, ist natürlich ein Schock", räumt der langjährige Chef des deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) ein.

Trotz Krieg: Astronauten arbeiten zusammen

Der Kriegsausbruch wird den Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS in 400 Kilometer Höhe nicht entgangen sein: Einer Frau und sechs Männern, dem Saarländer Matthias Maurer, vier Amerikanern und auch – zwei Russen.

Wörner hofft, dass es trotzdem "weiter geht". Nicht weil das Schicksal der Ukraine ihn kalt ließe, sondern wegen der "geopolitischen Wirkung der Raumfahrt". Die Astronauten zeigten, dass "man zusammen arbeiten kann".

Gesichert ist das nicht. Sonst hätte Russlands Raumfahrtchef Dmitri Rogosin nicht die USA vor einem überstürzten Ende der Zusammenarbeit auf der ISS gewarnt. Nachdem die Amerikaner Sanktionen gegen Russland ankündigte, schrieb Rogosin auf Telegram "wer wird die ISS vor einem Absturz bewahren?"

ISS: Nach der Krim-Annexion ging das Leben weiter

Wörner war schon dabei, als Russland 2014 die Krim annektierte. Exakt in diese Zeit fiel eine ISS-Mission mit dem Deutschen Alexander Gerst. Wörner wurde zum Start eingeladen. Er hat lange gezögert und trat nicht ohne Anspannung die Reise nach Moskau und weiter zum Kosmodrom Baikonur in Kasachstan an. "Ich fand dort eine ganz andere Welt", erzählt er. Die Russen sagten, "wir arbeiten zusammen im Weltraum. Punkt."

Die Geschichte der Raumfahrt ist eine Geschichte der Spannungen, angefangen im Kalten Krieg mit dem Rennen von Amerikanern und Russen um die Vormacht im All. Trotz der Rivalität war 1975 die Ankopplung eines amerikanischen (Apollo) und eines russischen Raumschiffs (Sojus) möglich.

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer blickt von der Kuppel der Internationalen Raumstation ISS auf die Erde hinunter. Aber was sieht er, eine heile Welt? Wie erleben Astronauten des Kriegsausbruch in der Ukraine?

Russen warnen vor Absturz der Weltraumstation

Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts in den 90er Jahren begann mit der ISS eine echte Zusammenarbeit. Schon die erste Besatzung der Station, der Amerikaner Bill Shepherd und die Russen Sergei Krikalev und Yuri Gidzenko, starteten am 31. Oktober 2000 von Kasachstan aus.

In einem Rechtsabkommen regelt die Zusammenarbeit, auch die Beilegung von Streitigkeiten im Orbit. Jahrelang gab es sogar nur ein Transportsystem: die russische Sojus. "Abhängigkeiten untereinander sind nicht unbedingt etwas dramatisch schlechtes", sagt Wörner.

Er glaube nicht, "dass die ISS einfach abstürzt". Schon ganz praktisch nicht, weil sie einen eigenen Antrieb habe "und immer wieder angeschoben werden" könne. Fakt ist: Zumindest für die Russen gibt es ein Worst-Case-Szenario.

ISS: NASA hält an der gemeinsamen Station fest

Rogosin fragt, "wer wird dann die ISS vor einem möglicherweise unkontrollierten Absteigen aus der Umlaufbahn und einem Absturz auf amerikanisches oder europäisches Territorium bewahren?" Nicht ausgeschlossen sei, dass die Reste der ISS auf Indien oder China stürzen könnten, so Rogosin weiter.

Mag sein, dass die Astronauten auch politisch über den Dingen stehen. Aber in gewisser Weise ist die ISS auch ein Abbild der getrennten Welten auf der Erde.

Auf der ISS gibt es einen amerikanischen und einen russischen Teil - mit einer Schnittstelle. Der europäische, der japanische Teil und ein Robotikarm der Kanadier docken buchstäblich wie bildlich an die Amerikaner an und nicht etwa an den russischen Teil. Vieles ist getrennt, zum Teil auch die Daten. Die Kontrolle erfolgt immerhin gemeinsam über die Bodenstationen.

Wegen Ukraine-Krieg: Zur ISS nur noch in getrennten Flügen?

Seitdem die NASA dank privater Anbieter wie Elon Musk auch wieder selbst den Transport erledigen kann, könnten Amerikaner und Russen auch wieder jeweils allein fliegen. Wörner hofft, "dass es sich so einstellt, dass man zusammen fliegt."

Bei der US-Weltraumbehörde NASA geht man davon aus, dass der Stationsbetrieb fortgesetzt wird. In den US-Sanktionen gegen Russland wird die Raumfahrt nicht erwähnt.

Zum Jahreswechsel hatte die NASA einem Weiterbetrieb der ISS bis 2030 zugestimmt. Die russische Partnerbehörde Roskosmos wollte ihrer Regierung ebenfalls eine Verlängerung vorschlagen.

Russen auf der ISS: Drei Kosmonauten trainieren in Houston

Im Johnson Space Center bei Houston trainieren derzeit drei russische Kosmonauten. US-Astronaut Mark Vande Hei, derzeit auf der Station, soll am 30. März zusammen mit den Kosmonauten Pjotr Dubrow und Anton Schkaplerow in einer russischen "Sojus" zur Erde zurückkehren.

Auch die europäische Weltraumbehörde hält an Projekten mit dem Russen fest. "Wir sollten uns bemühen, mit dem, russischen Partner weiter zu arbeiten, weil es viele Sachen gibt, die man gemeinsam besser kann als alleine", sagt Wörner. Beispielsweise eine Mars-Mission, zu der die Russen die Trägerrakete und die ESA die Nutzlast stellt.

Keiner der sieben Astronaut hat öffentlich erzählt, wie sie den Kriegsausbruch erlebt haben; und ob Wissenschaftler wirklich losgelöst von der Politik agieren. Aber von einem Funkspruch "Houston, haben wir ein Problem?" ist jedenfalls nichts bekannt.

