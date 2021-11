Corona-Gipfel: Kommt jetzt die Impfpflicht? Was dafür spricht

Corona-Pandemie Corona-Gipfel am Donnerstag: Kommt jetzt die Impfpflicht?

Berlin. Die voraussichtlichen Ampel-Koalitionäre von SPD, Grünen und FDP haben sich bislang nicht auf eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen verständigt. "Über eine Impfpflicht in Einrichtungen gibt es keine Einigung. Wenn ich da missverstanden worden bin, dann tut es mir leid", sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt am Montag bei einer gemeinsamen Stellungnahme mit der SPD-Gesundheitsexpertin Sabine Dittmar und dem Parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann.

Sabine Dittmar fügte hinzu: "Wir stellen hier keine einzelnen Berufsgruppen an den Pranger." Sofern es Impfpflichten gebe, sollten diese "einrichtungsspezifisch und nicht berufsgruppenspezifisch" geregelt werden. Einrichtungsspezifisch bedeutet, dass eine Impfpflicht etwa für alle Menschen gelten würde, die in einem Pflegeheim oder Krankenhaus arbeiten, unabhängig von deren Beruf.

Auch SPD-Kanzleranwärter Olaf Scholz befürwortet eine Debatte über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen – etwa für Beschäftigte in Pflegeheimen. "Ich finde es richtig, dass wir jetzt eine Diskussion darüber begonnen haben, ob man das machen soll", sagte er am Montagabend bei einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung". Allein darüber zu sprechen, sei schon eine deutliche Aussage – SPD, Grüne und FDP hätten diese Debatte bewusst geöffnet.

Am Donnerstag werden Bund und Länder zu einem Corona-Gipfel zusammenkommen, um weitere Maßnahmen zu beraten. Dabei könnte es um die mögliche Impfpflicht gehen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Wie sinnvoll ist eine solche Impfpflicht?

Viele Experten halten eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen oder eine einrichtungsspezifische Impfpflicht mittlerweile für notwendig. Gerade in Pflegeheimen kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu verheerenden Corona-Ausbrüchen mit zahlreichen Todesopfern. Immer war ein Teil des Personals ungeimpft.

In einem "Positionspapier" einer Gruppe von Ärzten und Virologen vom 11. November, darunter Max-Planck-Forscherin Viola Priesemann und Intensivmediziner Christian Karagiannidis, heißt es: "Impfen und Boostern ist ein sehr mächtiges Werkzeug zur Vermeidung schwerer Verläufe." Das Papier nennt Strategien gegen Covid-19 im bevorstehenden Winter.

Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass es gelte, drei Gruppen besonders zu impfen: Menschen mit Immunschwäche, Ältere – sowie Beschäftigte im Gesundheitswesen und in Pflegeberufen. Corona-Impfungen in dieser dritten Gruppe könnten "die Verbreitung des Virus und damit die Übertragung auf die, für die eine Fürsorgepflicht besteht, deutlich reduzieren und sind somit für den Schutz der vulnerablen Personen wichtig".

Frisch Geimpfte haben den Wissenschaftlern zufolge eine etwa 20-fach geringere Wahrscheinlichkeit, das Virus zu übertragen, als Ungeimpfte. Nach fünf Monaten liege der Impfschutz noch bei 50 bis 70 Prozent.

Was sagt der Ethikrat zu einer Impfpflicht?

Auch der Deutsche Ethikrat hat sich für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ausgesprochen: "Beschäftigte, die schwer oder chronisch kranke sowie hochbetagte Menschen beruflich versorgen, wie ärztliches und pflegendes Personal, aber auch Mitarbeitende des Sozialdienstes, der Alltagsbegleitung oder der Hauswirtschaft, tragen eine besondere Verantwortung dafür, die ihnen Anvertrauten nicht zu schädigen."

Im Blick hat der Ethikrat dabei auch Reinigungskräfte, Küchenhilfen oder Ergotherapheuten – und Personal an Kindergärten und Grundschulen, solange Kinder sich nicht impfen lassen können.

Wer unterstützt diese Forderung noch?

Der Deutsche Pflegerat ist generell ebenfalls für eine Impfpflicht. Dessen Präsidentin, Christine Vogler, sprach sich jedoch gegen eine Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte aus. Anstatt auf bestimmte Berufsgruppen zu zielen, müsse "einrichtungsbezogen" vorgegangen werden, sagte sie am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Denn mit den vulnerablen Gruppen in Kliniken und Pflegeheimen hätten nicht nur Pflegende Kontakt, sondern etwa auch Angehörige, Reinigungskräfte und Küchenhilfen. Für diese sollte dann ebenfalls eine Impfpflicht gelten, sagte Vogler.

Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist für eine Impfpflicht für bestimmte Berufe. In den Krankenhäusern seien bereits mehr als 90 Prozent der Pflegekräfte vollständig gegen Covid-19 geimpft, sagte der Vorsitzende Gerald Gaß. Die jüngsten verheerenden Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen zeigten aber, dass es "noch viel Nachholbedarf" gebe. Die Politik müsse den Vorschlag jetzt zügig prüfen.

Eine "moralische Impfpflicht" für bestimmte Berufsgruppen sieht Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery: Ungeimpfte Pflegende, Ärzte, aber auch Köche in Altenpflegeheimen könnten "wirklich lebensbedrohliche Infektionsbomben sein für die alten Menschen". Eine rechtliche Impfpflicht könne er sich allerdings nicht vorstellen. In der ARD-Sendung "Anne Will" hatte Montgomery von einer "Tyrannei der Ungeimpften" gesprochen und damit heftige Kritik ausgelöst.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will ebenfalls die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen – im Gegensatz zu Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der befürchtet, dass dann viele Pflegekräfte kündigen könnten.

Geht eine solche Impfpflicht rechtlich überhaupt?

Verfassungsrechtlich ist eine Impfpflicht tatsächlich möglich, sagte der Berliner Rechtswissenschaftler Christian Pestalozza dem Redaktions-Netzwerk Deutschland (RND). "Da sich offenbar nicht ausreichend Menschen freiwillig haben impfen lassen, halte ich diesen Schritt für unumgänglich," so Pestalozza.

Da es sich allerdings um einen Eingriff in die individuelle Entscheidungsfreiheit und körperliche Unversehrtheit des Einzelnen handelt, müsste ein "legitimes Ziel" eindeutig geklärt sein, das mit "milderen Mitteln" nicht erreichbar sei. Angesichts der aktuellen Pandemielage halte er diese Voraussetzungen für gegeben, so Pestalozza. Welche Berufsgruppen in die Pflicht genommen werden können, müsse nach dem Infektionsschutzgesetz oder den jeweiligen Länderverordnungen entschieden werden.

Haben andere Länder schon eine ähnliche Regelung?

In vielen europäischen Ländern ist die Impfpflicht für Berufe mit Kontakt zu besonders gefährdeten Gruppen längst umgesetzt. In Frankreich und Italien etwa müssen Beschäftigte im Krankenhaus- und Pflegebereich, aber auch Feuerwehrleute und Polizei eine Impfung nachweisen. Wer das nicht kann oder will, dem droht eine Suspendierung ohne Lohnfortzahlung. (mit dpa)