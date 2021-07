Corona: RKI meldet aktuelle Zahlen & Inzidenz ++ Debatte um Verschärfungen für Ungeimpfte

Die Debatte über mehr Freiheiten für Geimpfte ist in vollem Gange. Gleichzeitig schießen die Corona-Zahlen in die Höhe. Mehr im Blog.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet auch am Montag steigende Corona-Zahlen

Popsängerin Nena spricht sich bei einem Konzert gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen aus

Aktuell wird intensiv über mehr Freiheiten für Geimpfte und eine mögliche Impfpflicht debattiert

Zahlreiche Politikerinnen und Politiker schalten sich in die Diskussion ein

In Nordrhein-Westfalen gelten ab heute wieder schärfere Corona-Maßnahmen

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt fordert die Ständige Impfkommission auf, ihre Empfehlungen für das Impfen von über 12-Jährigen zu überprüfen

Berlin. Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen immer weiter. Die Kommunen appellieren daher eindringlich an Bund und Länder, Vorbereitungen für eine neue Corona-Welle zu treffen. Auch mehrere Ministerpräsidentinnen und -präsidenten fordern einen kurzfristigen Corona-Gipfel.

Doch die politische Debatte drehte sich am Wochenende vor allem um Impfverweigerer. Nach dem Vorstoß von Kanzleramtschef Helge Braun, der mit Beschränkungen für Impfverweigerer drohte, ist die Resonanz groß. Parteikollege und Kanzlerkandidat Armin Laschet widersprach als einer der ersten und auch von der Linkspartei kam Kritik. Robert Habeck (Grüne) wiederum will zwar keine Impfpflicht, aber dafür mehr Anreize für Geimpfte schaffen.





Die Bundesregierung stuft indes Spanien und damit auch die beliebte Ferieninsel Mallorca von Dienstag an als Hochinzidenzgebiet ein. Das gab das Robert Koch-Institut (RKI) nun offiziell bekannt. Auch die Niederlande werden zum Hochinzidenzgebiet hochgestuft. In fast ganz Europa ist die Delta-Variante inzwischen dominierend.

RKI meldet Zahlen zu Corona-Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit über zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des RKI von Montagmorgen lag sie bei 14,3 – am Vortag betrug der Wert 13,8 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 958 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 546 Ansteckungen gelegen. Mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Montag, 26. Juli: Innengastronomie in Irland öffnet für Geimpfte

10.44 Uhr: In Irland dürfen Restaurants und Cafés seit heute auch in geschlossenen Räumen wieder Gäste bedienen. Zugelassen sind pro Tisch bis zu sechs Erwachsene, die vollständig geimpft sein müssen, sowie maximal neun Minderjährige als Begleitung. Kurzfristig änderten die Behörden die Regeln für die Kontaktnachverfolgung: Aus jeder Gruppe muss nur eine Person ihre persönlichen Daten angeben.

Erwartet wird, dass mehr als 3000 Pubs öffnen, die die bisher geltenden Abstandsregeln nicht erfüllen konnten oder wollten. Viele Kneipen hatten deshalb seit Beginn der Pandemie geschlossen. Bisher haben in dem EU-Staat knapp 2,4 Millionen Menschen - fast die Hälfte der Bevölkerung - zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten.

In Irland dürfen Restaurants und Cafés in Irland seit heute auch in geschlossenen Räumen wieder Gäste bedienen.

Foto: Shutterstock/Rolf G Wackenberg

Corona: Dobrindt macht Druck auf Impfkomission

10.20 Uhr: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Ständige Impfkommission (STIKO) aufgefordert, ihre Empfehlungen für das Impfen von über 12-Jährigen zu überprüfen. "Wir brauchen zügig eine Zulassung der Impfstoffe für unter 12-Jährige und eine erneute Überprüfung der Empfehlungen der STIKO", sagt er.

Mittelfristig sollten Ungeimpfte Tests wieder selbst bezahlen müssen, fügt der CSU-Politiker hinzu. "Diese Normalität für Geimpfte muss auch dann möglich sein, wenn es für Nicht-Geimpfte Einschränkungen bedarf."

Nena schimpft über Corona-Maßnahmen

9.55 Uhr: Popsängerin Nena hat sich bei einem Konzert in Berlin gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen in Deutschland ausgesprochen. "Ich habe die Schnauze voll davon", sagte die Sängerin auf der Bühne vor ihren Fans. Das zeigt ein Video, das derzeit auf Twitter kursiert.

Von #Nena beim “Unter freiem Himmel”-Konzert habe ich noch Video ihrer Ansprache in Sachen Hygiene-Konzept gefunden, das später beginnt und aufhört. Abgebrochen wurde aber offenbar nicht. pic.twitter.com/RGGRNZkSo0 — Lars Wienand (@LarsWienand) July 25, 2021

Impfpflicht - Verfassungsrechtler warnt vor pauschalen Regelungen

9.14 Uhr: Der Verfassungsrechtler Stephan Rixen hat in der Debatte um mögliche Freiheitseinschränkungen für Ungeimpfte vor pauschalen Regelungen gewarnt. Das Mitglied des Deutschen Ethikrats äußerte sich gegenüber dem "BR" skeptisch zu Überlegungen, auf diesem Weg die Impfbereitschaft der Menschen erhöhen zu wollen.

"Dass muss ja nicht bedeuten, dass ich das nur schaffe, wenn ich Menschen, die noch nicht geimpft sind, Freiheiten nehme. Die Frage ist: Kann ich nicht beides hinbekommen?", sagte der Jurist. Der Staat dürfe zwar grundsätzlich Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften machen, betonte der Verfassungsrechtler der Universität Bayreuth. Doch müsse es dafür einen sachlichen Grund geben.

Der Staat müsse fragen: "Kann ich die Gefahr, um die es geht, in der konkreten Situation - Restaurant, Kino und Stadion - kann ich die nur durch einen Impfnachweis in den Griff bekommen. Ich glaube, dass das in diesen Konstellationen nicht zwingend allein durch einen Impfnachweis geschieht.

Lindner gegen Einschränkungen für Ungeimpfte

8.25 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat sich gegen Einschränkungen für ungeimpfte Menschen ausgesprochen. "Geimpfte, Genesene und negativ Getestete - von denen geht keine besondere Gefahr aus", sagt Lindner im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Daher seien bis auf die Maske im Öffentlichen Personennahverkehr keine Freiheitseingriffe mehr gerechtfertigt.

"Wir haben Gott sei Dank in unserer Verfassung Freiheitsrechte. Diese Grundrechte stehen nicht in der Verfügungsgewalt des CDU-geführten Kanzleramts und auch nicht des Grünen Ministerpräsidenten Kretschmann."

Kanzleramtsminister Helge Braun hatte am Wochenende angekündigt, Menschen ohne Impfung müssten mit mehr Einschränkungen rechnen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) brachte eine Impfpflicht ins Spiel, während CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet dies kategorisch ablehnte.

Justizministerin Lambrecht gegen Impfpflicht

7.54 Uhr: Bundesfamilien- und Justizministerin Christine Lambrecht lehnt eine Impfpflicht ab. "Es wird keine allgemeine Impfpflicht geben", sagt Lambrecht dem Deutschlandfunk. Sie sei rechtlich auch nicht möglich. Eine Corona-Impfung könne ihrer Einschätzung nach auch keine Voraussetzung für einen Arbeitsvertrag sein.

Sollte es in Heimen oder Krankenhäusern Impfverweigerer geben, habe man immer noch die Möglichkeit, dass diese regelmäßig getestet werden müssten. Dass Geimpfte, Genese und Getestete etwa beim Zugang zu Veranstaltungen gleichgestellt seien, habe sich bewährt. Nachdem jeder eine Impfangebot erhalten habe, müsse man aber die Frage stellen, warum die Allgemeinheit diese Tests bezahlen müsse, sagt Lambrecht.

Lesen Sie dazu: Kontroverse Impfpflicht-Debatte - Nur noch geimpft ins Restaurant?

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht lehnt eine Impfpflicht ab

Fauci warnt vor Entwicklung in den USA

7.26 Uhr: Der renommierte US-Immunologe Anthony Fauci hat vor Rückschritten in Kampf gegen die Pandemie in seinem Land gewarnt. Die USA fänden sich gerade in einer "unnötigen Notlage" wieder steigender Fallzahlen wieder, die vor allem auf ungeimpfte Bürger zurückzuführen sei, sagte Fauci. "Wir bewegen uns in die falsche Richtung."

Südafrika lockert Corona-Maßnahmen

6.56 Uhr: Angesichts fallender Infektionszahlen hat Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa die Aufhebung der meisten Corona-Maßnahmen angekündigt. Der Höhepunkt der dritten Corona-Welle sei "weitgehend" überschritten, sagte der Staatschef. Das Verkaufsverbot für Alkohol sowie die Einschränkungen für Reisen im Inland und Versammlungen würden aufgehoben.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen habe in der vergangenen Woche bei durchschnittlich rund 12.000 gelegen, sagte Ramaphosa. Dies seien rund 20 Prozent weniger als im Vorwochen-Durchschnitt. Während die Zahl der Neuansteckungen in der bevölkerungsreichsten Provinz Gauteng deutlich zurückgegangen sei, gebe die Situation in den Provinzen Ostkap, Westkap sowie KwaZulu-Natal weiterhin Anlass zur Sorge, sagte Ramaphosa. Die nächtliche Ausgangssperre bleibe angesichts der Lage in Kraft, ebenso wie die Maskenpflicht.

Ein Impfzentrum in Johannesburg, Südafrika.

Nordrhein-Westfalen zieht Corona-Bremse wieder an

6.47 Uhr: Infolge steigender Corona-Neuinfektionsraten greifen in Nordrhein-Westfalen ab heute wieder schärfere Infektionsschutzmaßnahmen. Die Landesinzidenzstufe rückt von 0 auf 1. Sie gilt, wenn die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen über 10 aber unter 35 liegt, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Das bedeutet automatisch strengere Einschränkungen mit überregionaler Bedeutung - auch für Kreise und kreisfreie Städte, die lokal in der Stufe 0 liegen.

Es gelten nun Maßnahmen wie eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen, also nicht nur in Arztpraxen, Bussen und Bahnen, sondern beispielsweise auch wieder in Gaststätten, Museen, Zoos und Gottesdiensten. Für den Einzelhandel kehrt die Flächenbegrenzung von einem Kunden je zehn Quadratmeter zurück. Volks- und Schützenfeste, Tagungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sowie der Betrieb von Diskotheken und Clubs in Innenräumen sind bis zum 27. August untersagt.

In zahlreichen Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens gilt vor Ort bereits Stufe 1, weitere sind an der Schwelle. Düsseldorf wird laut einer Übersicht des Landesgesundheitsministeriums am Dienstag voraussichtlich schon in Stufe 2 springen.

16 weitere Coronafälle bei den Olympischen Spielen

6.33 Uhr: Drei weitere Athleten sind bei den Olympischen Spielen in Tokio positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gaben die Organisatoren bekannt. Insgesamt gab es 16 weitere Neuinfektionen im Umfeld der Sommerspiele. Damit stieg die Zahl der positiven Tests bei den Spielen seit Beginn der Erfassung am 1. Juli auf 148.

Welche Athleten betroffen sind, teilten die Veranstalter nicht mit. Im deutschen Team hatte es am Eröffnungstag in Radsportler Simon Geschke den ersten Coronainfizierten gegeben.

Die Olympia-Mannschaft aus Deutschland zieht am Eröffnungsabend in Tokio ins Stadion ein.

Corona: Montgomery will Geimpften mehr Freiheiten zubilligen

3.33 Uhr: Der Vorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, hat sich dafür ausgesprochen, Geimpften mehr Freiheiten im Alltag zuzugestehen. Es sei "richtig, wenn Geimpfte mehr Möglichkeiten, mehr Freiheitsräume bekommen als Nichtgeimpfte", sagte Montgomery dieser Redaktion mit Blick auf einen entsprechenden Vorstoß von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU).

Montgomery betonte: "Es gibt keinen Grund, Geimpften und Immunen ihre Grundrechte weiter vorzuenthalten, nur weil ein paar ewige Skeptiker sich der Impfung entziehen." Es gehe nicht um Privilegien für Geimpfte, sondern um Grundrechtseinschränkungen.

Scharfe Kritik übte der Weltärztepräsident an den Liberalen. Wer wie die FDP eine Impflicht "durch die Hintertür" vermute und mehr Rechte für Geimpfte ablehne, "bedient einen primitiven Populismus" und verstehe den Begriff der Freiheit nicht richtig, monierte Montgomery.

Hotel- und Gaststättenverband: Regierung sollte positive Anreize schaffen

2.22 Uhr: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat die Bundesregierung aufgefordert, positive Anreize für Doppelgeimpfte zu schaffen, um die Impfquote zu erhöhen. "Dies bedeutet, dass der Restaurantbesuch wie der Hotelaufenthalt auf jeden Fall für doppelt Geimpfte auch im Herbst und Winter weiterhin erlaubt sein muss", sagte die Dehoga-Hauptgeschäftsführerin, Ingrid Hartges, dieser Redaktion.

Es müsse alles getan werden, um einen weiteren Lockdown zu verhindern. "Die beste Lösung, die Pandemie in den Griff zu bekommen, ist eine möglichst hohe Impfquote zu erreichen." Die Aufklärungs- und Werbekampagnen sollten intensiviert werden. "Ebenso sind unkomplizierte Angebote vor Ort zu schaffen, wo Menschen sich auch ohne vorherige Termine impfen lassen können."

FDP: Schließung der Antidiskriminierungsstelle "völlig inakzeptabel"

1.12 Uhr: Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat ihre Telefonhotline während der Pandemie trotz hoher Nachfrage von Hilfesuchenden für ein Jahr ausgesetzt. Grund ist fehlendes Personal, wie unsere Redaktion unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der FDP berichtet.

Demnach gibt es bereits seit Oktober 2020 keine telefonischen Beratungsgespräche mehr, obwohl während der Pandemie laut Bundesfamilienministerium die Nachfragen wegen Diskriminierung im Zusammenhang mit Corona zugenommen haben. Den Angaben zufolge bleibt die Telefon-Hotline bis Ende September weiter ausgesetzt. Schriftliche Hilfsanfragen sind zwar weiterhin möglich, die Bearbeitungszeiten sind derzeit aber deutlich länger.

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Katja Suding kritisierte: "Dass eine Bundesberatungsstelle seit Oktober letzten Jahres mitten in der Krise wegen Überlastung telefonisch nicht mehr erreichbar ist und dies weiterhin sein wird, ist absolut inakzeptabel." Obwohl die Zahl der Hilfeanrufe seit April letzten Jahres deutlich gestiegen sei, sei bis heute kein Personal aufgestockt worden, sagte sie dieser Redaktion.

Corona-News von Sonntag, 25. Juli: Tunesier demonstrieren zu Tausenden gegen Corona-Politik

21.18 Uhr: In Tunesien haben am Sonntag landesweit tausende Menschen gegen die Corona-Politik der Regierung demonstriert. In der Hauptstadt Tunis versammelten sich hunderte Menschen vor dem Parlament und warfen der regierenden Ennahdha-Partei und Ministerpräsident Hichem Mechichi Versagen im Kampf gegen steigende Infektionszahlen vor. "Das Volk fordert die Auflösung des Parlaments", skandierte die Menge.

Wie ein AFP-Reporter berichtete, wurden mehrere Demonstranten festgenommen. Ein Journalist wurde verletzt, als Demonstranten Steine warfen und die Polizei Tränengas einsetzte, um die Kundgebung aufzulösen. In zahlreichen weiteren Städten des nordafrikanischen Landes gab es ebenfalls Demonstrationen.

Tausende Tunesier haben ihrer Regierung Versagen im Kampf gegen die Corona-Pandemie vorgeworfen.

Foto: Fethi Belaid

Seehofer will mehr Freiheiten für Geimpfte aber keine Impfpflicht

20:30 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich gegen eine Corona-Impflicht, aber für mehr Freiheiten für Geimpfte ausgesprochen. "Das ist keine Diskriminierung der Nicht-Geimpften", sagte Seehofer im Interview mit RTL/ntv. Er achte es, wenn jemand sich aus persönlichen Gründen gegen eine Impfung entscheide. "Aber die nicht geimpfte Person muss auch einsehen, dass wir die Gesamtgesellschaft schützen müssen und deshalb nur die Geimpften zu größeren Gemeinschaftsveranstaltungen zulassen können."

Gleichzeitig stellt sich Seehofer gegen eine Impfpflicht. "Wir müssen die Leute überzeugen, dass sie sich impfen lassen." Man dürfe eine Impfung vor allem nicht zur Voraussetzung für ein Arbeitsverhältnis oder den Abschluss eines Versicherungsvertrages machen. "Das dürfen wir in Deutschland nicht beginnen."

Corona-Erkrankung hat laut Studie Auswirkungen auf geistige Leistungsfähigkeit

20.01 Uhr: Immer wieder berichten Patienten nach ihrer Corona-Erkrankung von anhaltenden Konzentrationsschwierigkeiten und in selteneren Fällen sogar von Gedächtnisverlust. Nun sind britische Forscher diesem Phänomen in einer groß angelegten Studie auf den Grund gegangen. Die Ergebnisse sind laut den Wissenschaftlern eindeutig. Selbst bei Patienten, die keine Symptome zeigten, kam es durch eine Infektion zu signifikante kognitive Defizite. Lesen Sie hier: Corona mindert geistige Leistungsfähigkeit - Besonders eine Gruppe ist betroffen

Intensivpatienten sind laut den Ergebnisse einer Studie besonders vom Verlust geistiger Fähigkeiten durch Corona betroffen.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Corona-Entwicklung: Länderchefs fordern kurzfristige Bund-Länder-Konferenz

19:11 Uhr: Angesichts steigender Infektionszahlen in Deutschland hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die kurzfristige Einberufung einer Bund-Länder-Konferenz gefordert. "Bund und Länder müssen sich zügig abstimmen. Deshalb sollte die nächste Ministerpräsidentenkonferenz möglichst bald stattfinden", sagte der Regierungschef am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen alles dafür tun, damit das normale Leben möglichst aufrecht erhalten bleiben kann."

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht aktuell einen kurzfristigen Abstimmungsbedarf zwischen Bund und Ländern. "Auch wenn die Lage auf den Intensivstationen deutlich besser geworden ist, dürfen wir jetzt nicht die gute Ausgangslage für den Herbst verspielen", teilte er am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Lauterbach gibt Braun Rückendeckung für Vorstoß zu Nicht-Geimpften

17.09 Uhr: Für seinen Vorstoß für Einschränkungen für Nicht-Geimpfte erhält Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) Rückendeckung von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD): "Wir müssen leider mit deutlich steigenden Fallzahlen rechnen, wenn die Menschen aus den Ferien zurückkommen und sich im Herbst wieder verstärkt in Innenräumen begegnen", sagte Lauterbach der "Süddeutschen Zeitung" vom Montag. Dann werde man "nicht mehr damit über die Runden kommen, die Getesteten den Geimpften und Genesenen gleichzustellen".

Die Zahl der falsch negativen Tests sei für ein solches Vorgehen zu hoch, sagte Lauterbach. Es werde "nichts anderes übrigbleiben, als den Zutritt zu Räumen, wo viele Leute eng zusammenkommen, auf Genesene und Geimpfte zu beschränken“. Lauterbach warnte zudem davor, die Diskussion darüber aufzuschieben. "Sie muss jetzt geführt werden, das ist keine Debatte für die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs", sagte er der "SZ".

Wenn die Fallzahlen im Herbst stark steigen sind die Schnelltests nicht genau genug für die vielen positiven Gäste im Innenraum. Dann ist die Begrenzung auf Geimpfte und Getestete keine Diskriminierung mehr sondern medizinisch notwendig. https://t.co/StuxipcKi3 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 25, 2021

Polizist im Kongo erschießt Studenten wegen fehlender Maske

16.24 Uhr: Wegen einer fehlenden Schutzmaske hat ein Polizist in der Demokratischen Republik Kongo einen Studenten erschossen. Der Student der Kunstfakultät an der Universität von Kinshasa habe als Teil seines Studiums auf der Straße ein Video gedreht, als ein Polizist ihn zum Maskentragen aufgefordert habe, berichtete ein Freund und Augenzeuge am Sonntag. Obwohl der junge Mann sich gerechtfertigt und auch eine Maske vorgezeigt habe, habe der Beamte ihm Widerstand vorgeworfen und ihn aus nächster Nähe erschossen.

Kinshasas Polizeichef Sylvano Kasongo sagte der Nachrichtenagentur AFP, nach dem flüchtigen Polizisten werde gefahndet. Zwei Kollegen, die bei dem Vorfall anwesend waren, sowie der Chef einer Wache seien festgenommen worden.

Im Kongo ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit vorgeschrieben, für Verstöße drohen umgerechnet vier Euro Strafe. Immer wieder wird der Polizei in der Hauptstadt Kinshasa vorgeworfen, Bußgelder in die eigene Tasche zu stecken.

Habeck: Geimpfte können "mehr Möglichkeiten und Zugänge" haben als Nicht-Geimpfte

14.55 Uhr: Grünen-Chef Robert Habeck hat sich offen dafür gezeigt, Geimpften mehr Freiheiten zu geben als Nicht-Geimpften. "In dem Moment, wo allen Menschen ein Impfangebot gemacht worden ist, sieht Solidarität so aus: Man muss sich nicht impfen lassen, aber kann nicht damit rechnen, dass alle anderen auf ihre Freiheit verzichten, weil man sich nicht hat impfen lassen", sagte Habeck unserer Redaktion. "Die Konsequenz ist, dass Geimpfte beziehungsweise Genesene zukünftig unter Umständen mehr Möglichkeiten und Zugänge haben können, als Menschen, die sich gegen eine Impfung entschieden haben." Für diejenigen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen könnten, müsse es Ausnahmen geben.

Zugleich forderte Habeck eine Beschleunigung der Impfkampagne. "Wir sind zu langsam geworden und müssen wieder mehr impfen", sagte er. "Um die Zahl der Geimpften weiter zu erhöhen, müssen noch ein paar gläserne Decken durchstoßen werden: Sprach- und Informationsbarrieren, etwa durch mobile Impfteams. Wir müssen den Impfstoff mobiler machen. Der Impfstoff muss zu den Leuten gebracht werden, statt die Leute zum Impfstoff."

Laschet gegen Impfpflicht und Einschränkungen für Ungeimpfte

13.33 Uhr: Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, hat sich gegen eine Impfpflicht und Einschränkungen für Ungeimpfte in der Corona-Pandemie ausgesprochen. "Ich halte nichts von Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen, dass sie sich impfen lassen sollen", sagte der CDU-Chef am Sonntag im Sommerinterview des ZDF. Priorität müsse nun haben, möglichst viele Bürger von der Impfung gegen Corona zu überzeugen.

Nach Einschätzung von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) könnten angesichts der erneut steigenden Infektionszahlen für Ungeimpfte bald wieder empfindliche Beschränkungen drohen. "Das kann auch bedeuten, dass gewisse Angebote wie Restaurant-, Kino- und Stadionbesuche selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich wären, weil das Restrisiko zu hoch ist", sagte er der "Bild am Sonntag".

Laschet dagegen betonte, das Prinzip, dass man entweder geimpft, getestet oder genesen sein müsse, um bestimmte Dinge zu tun, sei richtig. "In einem freiheitlichen Staat gibt es Freiheitsrechte, nicht nur für bestimmte Gruppen", betonte er. Das Ziel müsse sein, die Pandemie so zu bekämpfen, dass alle Freiheits- und Grundrechte wieder in Kraft gesetzt werden.

Armin Laschet hat sich gegen eine Impfpflicht und Einschränkungen für Ungeimpfte in der Corona-Pandemie ausgesprochen.

Foto: IMAGO / Rainer Unkel

Bartsch irritiert über Braun-Vorstoß zu Nicht-Geimpften

12.53 Uhr: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat mit Befremden auf den Vorstoß von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) reagiert, Nicht-Geimpften weniger Rechte zu gewähren. "Es muss Schluss sein mit wöchentlich neuen Ankündigungen aus dem Kanzleramt", sagte er unserer Redaktion. Für die Zeit ab September müssten "klare, nachvollziehbare, verfassungskonforme Regelungen" das Ziel sein. Dies gelte vor allem für die Sicherung des Präsenzunterrichts an den Schulen.

Experte warnt: Viele Japaner ignorieren wegen Olympia Corona-Regeln

12.11 Uhr: Die Olympischen Spiele drohen nach Ansicht eines Experten indirekt zu einem Anstieg der Corona-Infektionszahlen zu führen. Nicht die Olympia-Teilnehmer seien das Hauptproblem, sagte der Politikprofessor Koichi Nakano von der Sophia University in Tokio am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Vielmehr sei es der Umstand, dass die Spiele überhaupt stattfinden zu einem Zeitpunkt, da die Bevölkerung über den immer wieder verlängerten Corona-Notstand zunehmend "frustriert" sei. "Die Leute werden ungeduldig und hören nicht mehr auf die Regierung", sagte Nakano und führte als Beispiel die Radrennen am Vortag an. Zahlreiche Zuschauer waren am Straßenrand zu sehen, mitunter standen sie in mehreren Reihen an der Strecke.

Corona: Bei Fußball-Premier-League vielleicht nur Geimpfte

11.15 Uhr: Bei Spielen der englischen Fußball-Premier-League könnten ab Oktober nur noch vollständig gegen Corona geimpfte Zuschauer zugelassen werden. Das geht aus Plänen der britischen Regierung hervor, über die die Nachrichtenagentur PA am Sonntag berichtete.

Für andere Sportevents mit mehr als 20.000 Zuschauern könnten dieselben Regeln gelten. "Damit könnte nicht nur eine volle Kapazität in Stadien ermöglicht werden, sondern es hat auch den Bonus, Menschen allen Alters dafür zu belohnen, sich impfen zu lassen", zitiert PA eine Quelle aus Regierungskreisen.

Kretschmann schließt Impfpflicht nicht aus

09.29 Uhr: Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält eine Impfpflicht im weiteren Kampf gegen die Corona-Krise für denkbar. "Wir planen keine Impfpflicht. Für alle Zeiten kann ich eine Impfpflicht nicht ausschließen", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

"Es ist möglich, dass Varianten auftreten, die das erforderlich machen." Es könne gut sein, "dass wir irgendwann gewisse Bereiche und Tätigkeiten nur noch für Geimpfte zulassen". Er nannte die Masern als Beispiel: "Da gibt's auch eine Impfpflicht für die Kitas, weil Masern höchst ansteckend sind." Ohne Impfungen werde man die Pandemie nicht in die Knie zwingen können.

Corona: RKI meldet neue Zahlen

07.42 Uhr: Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben des RKI binnen 24 Stunden 4 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 3 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.755.898 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.644.900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.524.

Städte- und Gemeindebund für "tägliche Tests" in den Schulen

03.40 Uhr: Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, erhöht den Druck in der Debatte um Kinder-Impfungen. "Wir hoffen sehr, dass die Ständige Impfkommission demnächst auch eine Empfehlung für die Impfungen von zwölf bis 16-jährigen Kindern und Jugendlichen ausspricht", sagte er dieser Redaktion.

"Das könnte eine deutliche Entlastung für die Schule bedeuten." Darüber hinaus seien in den Schulen "möglichst tägliche Tests" notwendig, damit der Regelunterricht nicht gleich wieder beendet werden müsse.

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, plädiert für tägliche Corona-Tests an Schulen.

Foto: CTK Photo/Slavomir Kubes

Städte- und Gemeindebund will Anreize für Geimpfte

02.30 Uhr: Die Menschen müssten mit neuen Freiheiten von der Corona-Impfung überzeugt werden. Diese Ansicht vertritt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. "Zur Erhöhung der Akzeptanz von Impfangeboten sollte noch deutlicher betont werden, dass vollständig geimpfte Personen zum Beispiel bei Veranstaltungen, bei Restaurantbesuchen oder auch bei Hotelaufenthalten außer Abstand und Maskenpflicht keine zusätzlichen Belastungen erfahren dürfen", forderte Landsberg im Gespräch mit dieser Redaktion.

Als weiteres Beispiel nannte der Hauptgeschäftsführer das Reisen. Vollständig geimpfte Personen dürften auch bei der Rückkehr aus Hochrisikogebieten "dauerhaft" keine Beschränkungen wie Quarantäne erfahren. "Gerade bei den reisefreudigen Deutschen kann das ein zusätzlicher Anreiz sein, sich impfen zu lassen", sagte Landsberg.

Corona-News von Samstag, 24. Juli: Virologe Schmidt-Chanasit fordert bessere Datenerhebung

Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit ist davon überzeugt, dass die Pandemie mit einer besseren Erhebung von Daten in Deutschland leichter bewältigt werden könnte

In Italien haben Medienberichten zufolge Tausende Menschen gegen strengere Corona-Regeln protestiert. In Rom versammelten sich Schätzungen zufolge etwa 3000 Gegner des sogenannten Grünen Passes, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag meldete

versammelten sich Schätzungen zufolge etwa 3000 Gegner des sogenannten Grünen Passes, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag meldete Tausende Brasilianer sind gegen die Corona-Politik der Regierung von Präsident Jair Bolsonaro auf die Straße gegangen

auf die Straße gegangen In Paris und anderen französischen Städten haben rund 161.000 Tausende Menschen gegen die Verschärfung der Corona-Regeln demonstriert

und anderen französischen Städten haben rund 161.000 Tausende Menschen gegen die Verschärfung der Corona-Regeln demonstriert Simon Geschke, Deutschlands Corona-Fall bei Olympia, ist symptomfrei und in Quarantäne. Lesen Sie dazu: Corona - Geschke für zehn Tage in Quarantäne-Hotel in Tokio

Corona - Geschke für zehn Tage in Quarantäne-Hotel in Tokio Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht in der Corona-Pandemie das Impfen gegen das Virus als zentralen Schlüssel für eine Rückkehr zur Normalität

(SPD) sieht in der Corona-Pandemie das Impfen gegen das Virus als zentralen Schlüssel für eine Rückkehr zur Normalität Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat an alle Erwachsenen appelliert, Corona-Impfungen als Akt der Solidarität gegenüber Kindern und Jugendlichen zu begreifen

hat an alle Erwachsenen appelliert, Corona-Impfungen als Akt der Solidarität gegenüber Kindern und Jugendlichen zu begreifen In der Debatte um Corona-Impfungen für Kinder hat der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, die Ständige Impfkommission (Stiko) scharf angegriffen

Corona-News von Freitag, 23. Juli: Moderna für Kinder ab zwölf empfohlen

Corona-News von Donnerstag, 22. Juli: RKI: Inzidenzanstieg vor allem bei 15- bis 34-Jährigen

Angesichts steigender Infektionszahlen verschärft Italien die Corona-Regeln.

China stellt sich gegen Pläne der WHO einer Labor-Inspektion in der zentralchinesischen Metropole Wuhan auf der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus. China könne einen solchen Plan nicht akzeptieren, sagte Zeng Yixin, Vizeminister von Chinas Nationaler Gesundheitskommission, am Donnerstag.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektionen eine Verschärfung der Schutzmaßnahmen angekündigt.

Der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist bisher vor allem bei Menschen zwischen 15 und 34 Jahren zu beobachten. Das schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem wöchentlichen Lagebericht vom Donnerstagsabend.

Der Freistaat Sachsen fördert eine Studie der Universitätsmedizin Leipzig zu den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung mit einer halben Millionen Euro.

zu den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung mit einer halben Millionen Euro. Angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen in Israel soll in dem Land der sogenannte Grüne Pass wieder eingeführt werden.

Mediziner einer Gemeinschaftspraxis im Landkreis Gifhorn sollen falsche Corona-Impfausweise ausgestellt haben - und zwar in "größerem Umfang".

im Landkreis Gifhorn sollen falsche Corona-Impfausweise ausgestellt haben - und zwar in "größerem Umfang". Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das langsame Tempo der Impfungen gegen Covid-19 in Afrika beklagt. Bislang seien erst 20 Millionen Menschen des Kontinents vollständig gegen das Coronavirus geimpft, sagte die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti.

In Spanien infizieren sich vor allem jüngere Menschen, die noch nicht gegen Corona geimpft sind. Die Krankenhäuser füllen sich nun erneut. Lesen Sie hier, wie Spanien die Virus-Explosion stoppen will.

