Corona-Impfstoff für Kinder: EMA entscheidet über Zulassung von Biontech

Am Freitag will die Arzneimittelbehörde entscheiden, ob auch Kinder mit dem Vakzin von Biontech geimpft werden dürfen.

Bundesgesundheitsmininister Jens Spahn will Kinder und Jugendliche in die Impfkampagne miteinbeziehen - auch wenn die Ständige Impfkommission keine entsprechende Empfehlung ausspricht. Was spricht für die Impfung von Minderjährigen - und was dagegen? in a Berlin primary school

Berlin. Die Impfkampagne in Deutschland kommt voran. Immer mehr Menschen haben zumindest eine erste Immunisierungsspritze erhalten. Davon ausgenommen sind bisher Kinder und Jugendliche. Doch das könnte sich jetzt ändern: Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will am Freitag über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden.

Dafür kommt der zuständige Experten-Ausschuss zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, um anhand von Studiendaten Vor- und Nachteile des Vakzins für diese Altersgruppen abzuwägen. Eine Zulassung gilt als wahrscheinlich. Am Nachmittag soll das Ergebnis feststehen, die EMA hat eine Pressekonferenz für 15.00 Uhr in Amsterdam anberaumt.

Biontech-Impfung bei Kindern: Sehr gute Verträglichkeit und Wirksamkeit

Gibt die Behörde grünes Licht, können künftig auch Kinder in der Europäischen Union gegen Covid-19 geimpft werden. Bisher ist das Präparat in der EU nur für Menschen ab 16 Jahren zugelassen. In den USA und Kanada dürfen bereits Kinder damit geimpft werden. Auch interessant: Corona-Impfungen für Kinder: Eltern vor Gewissensfrage

Der deutsche Hersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten die Erweiterung der Zulassung des Impfstoffes auch für 12- bis 15-Jährige beantragt. Sie legten Studien über eine sehr gute Wirksamkeit und Verträglichkeit vor. Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland hat allerdings angedeutet, dass sie auch im Fall einer EMA-Zulassung womöglich keine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder geben will, sondern nur für vorerkrankte Kinder.

Bei Zulassung wäre Corona-Impfung für Kinder ab 7. Juni möglich

Das deutsche Bundesgesundheitsministerium rechnet für die Corona-Impfungen von Jugendlichen zwischen zwölf und 18 Jahren mit einem Bedarf von knapp 6,4 Millionen Biontech-Impfdosen.

Nach der erwarteten Zulassung für die jüngere Altersgruppe durch die EMA könnten sich die Jugendlichen ab dem 7. Juni ebenfalls „um einen Impftermin bemühen“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag nach Beratungen mit den Bundesländern. An diesem Tag wird in Deutschland die Impfpriorisierung aufgehoben. Merkel und die Länderchefs machten aber zugleich deutlich, dass für Kinder und Jugendliche kein zusätzlicher Impfstoff bestellt wurde. (bml/dpa)