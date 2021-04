Biontech: So wirksam ist die Corona-Impfung bei Kindern

In Deutschland steigt die Quote der Geimpften, doch immer noch gibt es Unsicherheiten zum richtigen Ablauf danach. Die drei wichtigsten Fragen zur Zeit unmittelbar nach der Impfung beantworten wir für Sie im Video.

Berlin. Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren können möglicherweise bereits vor dem neuen Schuljahr eine Corona-Impfung erhalten. Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer wollen in Kürze die Zulassung ihres Vakzins für Kinder von 12 bis 15 Jahren in der EU beantragen, wie eine Biontech-Sprecherin am Donnerstag sagte. Bislang ist keiner der weltweit zugelassenen Corona-Impfstoffe auch für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zugelassen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ging davon aus, dass im Falle einer Zulassung Kinder dieser Altersgruppe eine erste Immunisierung spätestens in den Sommerferien bekommen könnten. „Stand heute, wenn nichts Ungewöhnliches passiert“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin.

Biontech reicht Zulassung für Corona-Impfung von Kindern ein

Der Zulassungsantrag werde voraussichtlich „in den nächsten Tagen“ bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA gestellt, sagte die Biontech-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet, dieser Antrag solle am kommenden Mittwoch eingereicht werden. „Wir haben die Studiendaten für die 12- bis 15-Jährigen in den USA für die bedingte Zulassung eingereicht, in Europa sind wir in den letzten Zügen vor der Einreichung“, zitierte das Nachrichtenmagazin Biontech-Chef Ugur Şahin. Die Prüfung eines Zulassungsantrags für Corona-Impfstoffe bei der EMA dauert in der Regel wenige Wochen. Bislang ist in Deutschland kein Impfstoff für Kinder unter 16 Jahren zugelassen.

Für Kinder und Jugendliche müssen Pharmazeutika gesondert angepasst werden, da ihr Organismus nicht nach dem Prinzip „kleine Erwachsene“ funktioniert. Deshalb sind eigene Studien auch vor einer Impfstoff-Zulassung nötig.

Biontech wirkt bis zu 100 Prozent bei Kindern

Biontech und Pfizer hatten kürzlich mitgeteilt, dass eine klinische Studie mit 12- bis 15 Jährigen eine 100-prozentige Wirksamkeit und robuste Antikörperantworten nach der Impfung mit BNT-162b2 gezeigt habe, die jene Antikörperantworten von geimpften 16- bis 25-Jährigen übertrafen.

In der Placebogruppe mit 1129 Probanden gab es 18 Corona-Infektionen, in der Impfstoffgruppe mit 1131 Probanden keine. Die Nebenwirkungen seien vergleichbar gewesen mit jenen bei 16- bis 25-Jährigen.

Um Langzeitschutz und Sicherheit des mRNA-Impfstoffs zu untersuchen, sollen die Studienteilnehmer für zwei Jahre nach der zweiten Dosis regelmäßig untersucht werden. Noch sind die Daten nicht nach unabhängiger Begutachtung in einer Fachpublikation veröffentlicht worden.

Studien untersuchen Impfstoffe bei Kleinkindern

In einer weiteren Studie, die derzeit läuft, untersuchen Biontech und Pfizer ihren Impfstoff bei Kindern ab sechs Monaten bis zu ihrem 11. Lebensjahr. Dabei gehe darum, Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität des Vakzins zu prüfen. (bef/lary/dpa)

