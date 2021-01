Corona in den USA: 4085 Todesfälle an einem Tag - dunkle Prognose

Pandemie Neuer Corona-Schock in den USA: 4085 Todesfälle an einem Tag

Bund und Länder haben sich laut Berichten auf eine Einschränkung des Bewegungsradius in Hotspots geeinigt. Gelten soll dies für Landkreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.

In den USA starben an einem Tag 4085 Menschen am Coronavirus. Top-Virologe Fauci vermutet, dass sich die Lage weiter verschlimmern wird.