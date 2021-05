Urlaub in Deutschland: Mecklenburg-Vorpommern, Ostsee, Nordsee - Wohin darf ich?

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Menschen im Sommer in den Urlaub fahren können. Das hänge unter anderem davon ob, wie die Pandemie sich in Deutschlands Nachbarländern entwickle.

Viele Deutsche sehen sich nach dem monatelangen Lockdown nach Urlaub

Vielerorts wird auch die Notbremse wieder gelockert. Allerdings nicht überall mit den gleichen Folgen für den Tourismus

Wo kann ich in Deutschland Urlaub machen? Hier bekommen Sie einen Überblick über die Corona-Regeln der Bundesländer

Pfingsten steht an und auch die Sommerferien rücken in vielen Bundesländern näher, doch die möglichen Urlaubsziele sind im Pandemie-Jahr 2021 begrenzt. Für viele Länder gelten nach wie vor Reisewarnungen - ein Grund mehr, um auf deutsche Urlaubsziele auszuweichen.

Deutschland hat zwar viel zu bieten, allerdings ist seit 24. April auch die Bundes-Notbremse in Kraft. Allerdings sind in einigen Bundesländer bereits Lockerungen in Kraft getreten.

Bundes-Notbremse: Ist Urlaub in Deutschland aktuell möglich?

Seit Ende April befindet sich die Bundesrepublik in einem strikten Lockdown. Zu den aktuellen Maßnahmen zählen bundesweite nächtliche Ausgangsbeschränkungen sowie strengere Bestimmungen für Geschäfte, Schulen und Kindergärten. Private Kontakte bleiben ebenfalls eingeschränkt.

Diese Maßnahmen greifen dort, wo die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt. Die Notbremse bleibt so lange in Kraft, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen auf unter 100 sinkt. Dies ist bereits in einigen Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland der Fall. Dennoch werden auch dort nicht überall zu Pfingsten touristische Angebote erlaubt. Ein Überblick über die Vorgaben und Regeln für Ihren Urlaub in Deutschland.

Bayern: Söder verspricht Perspektive für Tourismus

In Bayern dürfen Hotels, Ferienwohnungen, Jugendherbergen und Campingplätze in Kreisen unter der Inzidenz 100 mit einem Hygienekonzept ab 21. Mai öffnen dürfen. "Wir wollen zu Pfingsten eine Tourismusperspektive haben für Hotels, Ferienhäuser und Ferienwohnungen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Ab dem 21. Mai gelten die Lockerungen auch für Seilbahnen, die Fluss- und Seenschifffahrt, touristischen Bahn- und Busverkehr, Städte- und Gästeführungen im Freien sowie für die Außenbereiche von medizinischen Thermen. Voraussetzung ist ein maximal 24 Stunden alter negativer Corona-Test.

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 darf bereits wieder die Außengastronomie öffnen. Aktuell liegen 30 von insgesamt 71 Landkreisen und 25 kreisfreien Städten in Bayern unter der Schwelle von 100 (Stand 11. Mai).

Erste Öffnungsschritte in Niedersachsen

In Niedersachsen haben Beherbergungsbetriebe bereits wieder geöffnet. Übernachten dürfen aber bisher nur Einheimische. Dafür gilt sowohl der Erst- als auch der Zweitwohnsitz. Eine weitergehende Öffnung des Tourismus für Gäste jenseits des Landes könnte dann in die nachfolgende Corona-Verordnung eingearbeitet werden, die vom 31. Mai an greift.

Geöffnet hat zudem die Außengastronomie, all dies kombiniert mit einer Testpflicht. Tagesausflüge sind uneingeschränkt möglich, auch für Einwohner anderer Bundesländer.

Von 37 Landkreisen und acht kreisfreien Städten in Niedersachsen haben aktuell 22 Regionen einen Inzidenzwert unter 100. (Stand 11. Mai.)

Sachsen: Lockerungen für Tourismusbranche geplant

In Sachsen könnten derzeit lediglich in Leipzig Ferienwohnungen, Campingplätze und Außengastronomie ab Samstag nach Christi-Himmelfahrt öffnen. Voraussetzung für Öffnungen: Die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region muss fünf Tage lang unter 100 liegen. Momentan weist allerdings bis auf Dresden und Leipzig keine Region einen Inzidenzwert von unter 100 auf. (Stand 12. Mai)

Bei einer regionalen Inzidenz unter 100 sind Übernachtungen auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen erlaubt, bei einem Wert unter 50 sind auch wieder Übernachtungen in Hotels und Pensionen möglich.

Mecklenburg-Vorpommern: Gastronomie ab Pfingsten – Urlaub im Juni

Mecklenburg-Vorpommern wagt ebenfalls erste Öffnungsschritte. Vollständig Geimpften sind Tagesausflüge wieder gestattet und Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Bundesländern wieder die Einreise. Ab dem Pfingstsonntag (23. Mai) darf die Gastronomie wieder öffnen – außen und innen. Der Tourismus in dem Bundesland wird am 7. Juni für Einwohner des Landes und am 14. Juni für Gäste aus den anderen Bundesländern geöffnet. Ab sofort könne gebucht werden, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Von den sechs Landkreisen und zwei kreisfreien Städten ist die Notbremse in Vorpommern-Rügen, Rostock (Landkreis und Stadt), und Nordwestmecklenburg nicht mehr in Kraft. (Stand 11. Mai)

Baden-Württemberg: Das könnte an Pfingsten möglich sein

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) schließt nicht aus, dass um Pfingsten herum Biergärten und Hotelbereiche in Regionen mit stabilen Inzidenzen geöffnet werden könnten. "Das Öffnungskonzept wird gerade juristisch in eine Verordnung gegossen und zwischen den Ressorts abgestimmt", teilte ein Sprecher des Sozialministeriums in Stuttgart mit.. Von 35 Landkreisen und neun kreisfreien Städten weisen aktuell sieben Regionen einen Inzidenzwert unter 100 auf (Stand 11. Mai): Breisgau-Hochschwarzwald, Freiburg im Breisgau, Emmendingen, Konstanz, Heidelberg, Lörrach und der Main-Tauber-Kreis.

Berlin: Inzidenzen sind vielversprechend

Auch in Berlin geht es in Sachen Fallzahlen in die richtige Richtung. "Wenn sich die Inzidenzen so weiterentwickeln, wie wir das im Moment sehen, dann glaube ich, kann man auch bei uns außengastronomische Angebote machen", sagte der Regierende Bürgermeister, Michael Müller (SPD). Demnach könnten an Pfingsten Außenbereiche von Cafés und Restaurants nach Einschätzung des Senats wieder öffnen. Außerdem sollen Stadtrundfahrten und Schiffsausflüge für Touristen erlaubt. Für das lange Himmelfahrtswochenende gilt das aber noch nicht. Vor dem 19. Mai soll es keine Lockerungen geben.

Laut Müller müssten die Regeln in Absprache mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) allerdings noch endgültig formuliert werden. Außerdem sei eine bundesweite Absprache zu Urlaubsmöglichkeiten in den Sommerferien unverzichtbar. In Berlin gilt die Notbremse.

Brandenburg: Öffnungen im Bereich Tourismus angekündigt

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat für den 21. Mai mehrere Lockerungen für Tourismus und Gastronomie angekündigt. In Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 sind dann wieder Übernachtungen in Ferienwohnungen, Ferienhäusern, auf Campingplätzen und auf Charterbooten erlaubt. Hotels und Pensionen bleiben hingegen erstmal geschlossen.

Ab dem Pfingst-Freitag dürfen in Brandeburg auch Cafés und Gaststätten draußen öffnen mit einem Hygienekonzept, mit vorherigem Termin und mit einem Kontaktnachweis. Für die Gäste gilt eine Testpflicht. Nur zwei Haushalte dürfen an einem Tisch sitzen. In Brandenburg weisen neun von 14 Landkreisen und vier kreisfreien Städten eine Inzidenz unter 100 auf (Stand 11. Mai).

Thüringen: Neue Verordnung verspricht Lockerungen für Tourismusbranche

Auch in Thüringen kündigen sich Öffnungsschritte an. Bei stabilen Inzidenzwerten unter 100 sollen künftig Außengastronomie und bestimmte Formen des Tourismus wieder möglich sein. Das geht aus der aktuell gültigen Corona-Verordnung der Landesregierung hervor.

Demnach dürfen künftig Campingplätze und Ferienhäuser gebucht werden, sofern die Inzidenz stabil unter 100 liegt, es ein Infektionsschutzkonzept gibt und die Kontaktnachverfolgung sichergestellt ist. Alle anderen touristischen Übernachtungen sollen allerdings vorerst verboten bleiben. Aktuell ist die Notbremse in ganz Thüringen noch in Kraft (Stand 11. Mai).

Bremen: Lockerungen für Pfingsten geplant

Noch gilt in Bremen die Bundes-Notbremse. Selbst wenn diese, wie sich abzeichnet, in den nächsten Tagen fallen sollte, wird es nach Beratungen des Senats wohl keine kurzfristigen Lockerungen für Gastronomie und Tourismus geben. Übernachtungen und Außengastronomie sind jedoch pünktlich zu Pfingsten ab dem 21. Mai geplant.

Schleswig-Holstein lockert ebenfalls Coronabeschränkungen

Schleswig-Holstein geht ebenfalls weitere Öffnungsschritte im Tourismus und weiteren Bereichen. So dürfen Geimpfte, Genesene und Getestete vom 17. Mai an unter strengen Vorgaben landesweit Gaststätten auch in Innenräumen besuchen und in Beherbergungsbetrieben übernachten. Das sieht eine neue Verordnung der Landesregierung vor, mit der die in der vorigen Woche angekündigten Öffnungsschritte in Kraft treten. Erleichterungen gibt es auch in den Bereichen Kita, Schule, Sport und Kultur.

Wer als Tourist im Norden übernachten will muss sich demnach alle drei Tage auf Corona testen lassen. Mit ihren Beschlüssen weitet die Landesregierung praktisch die für vier Modellregionen geltenden Regeln auf das gesamte Land aus.

Bisher dürfen Urlauber in der Schleiregion, in Eckernförde und in Nordfriesland unter strikten Corona-Vorgaben Urlaub machen. Von diesem Samstag an ist das auch in Timmendorfer Strand, Büsum, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt an der Ostsee in der Lübecker Bucht möglich.

In Hamburg wird gelockert

Die Inzidenz in Hamburg lag zuletzt stabil unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die Bundes-Notbremse wurde in der Hansestadt daher teilweise gelockert. Eine nächtliche Ausgangssperre gibt es nicht mehr. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will aber vorsichtig bleiben, man werde sicher nicht alle Maßnahmen gleichzeitig aufheben, sagte Tschentscher.

Die strenge Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt mit nur einer Person eines anderen Haushalts wird möglicherweise erst nach Pfingsten aufgehoben, wie der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich erklärte. Auch die Öffnung des Einzelhandels könnte sich bis dahin hinziehen.Ferienwohnungen und Hotels sind für Privatreisende weiterhin geschlossen.

NRW: Landesweite Lockerungen noch nicht absehbar

In Nordrhein-Westfalen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz noch oberhalb der kritischen Marke von 100 – zuletzt bei 116,2. Heißt: Landesweite Öffnungsschritte für Tourismus sind noch nicht in greifbarer Nähe. In Modellregionen mit niedriger Inzidenz wie etwa in Soest wird aktuell die Öffnung der Außengastronomie erprobt. Soest gehört auch zu den fünf der 31 Landkreise und kreisfreien Städte in NRW, in denen die Notbremse außer Kraft gesetzt ist (Stand 11. Mai).

Rheinland-Pfalz plant kontaktarmen Urlaub

In Rheinland-Pfalz ist bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 sogenannter "kontaktarmer Urlaub" in entsprechenden Regionen möglich. Übernachtungen sind demnach in Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen, in Ferienwohnungen und Hotels möglich. In letzteren aber auch nur wenn das Frühstück auf dem Zimmer serviert wird und dieses ein eigenes Bad hat.

Für Übernachtungen in Hotels ist laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zudem ein negativer Corona-Test bei der Anreise und danach alle 48 Stunden Voraussetzung. Von den 24 Landkreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz gilt noch in neun davon aufgrund einer Inzidenz über 100 die Bundes-Notbremse (Stand 11. Mai).

Sachsen-Anhalt macht Tourismusangebote wieder möglich

Bis 24. Mai gilt die aktuelle Corona-Eindämmungsverordnung. Bereits jetzt können Landkreise und kreisfreie Städte, in denen die Bundesnotbremse nicht mehr gilt, Übernachtungen in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen sowie Außengastronomie erlauben. Zentrale Voraussetzung ist eine stabile Inzidenz unter 100. Diesen Wert erreicht aktuell nur die kreisfreie Landeshauptstadt Magdeburg (Stand 11. Mai).

Hessen bleibt bei strikten Corona-Regeln

Touristische Übernachtungen sind in Hessen derzeit nicht möglich. Auch die Gastronomie bleibt vorerst geschlossen.

