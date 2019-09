Oktoberfest in München: Das erwartet Wiesn-Besucher 2019

Der Wiesnauftakt fand mit Oberbürgermeister Dieter Reiter und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder am Samstag in München statt.

München. Das 186. Oktoberfest hat begonnen: Bei Sonnenschein und blauem Himmel hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag das erste Fass Bier auf der Wiesn mit nur zwei Schlägen angezapft und damit das Oktoberfest eröffnet.

Das Oktoberfest hat am ersten Wochenende einen Andrang wie in besten Zeiten verzeichnet. An den ersten beiden Festtagen kamen nach einer ersten Schätzung der Festleitung eine Million Besucher - rund 200.000 mehr als im Vorjahr.

Festwirte, Marktkaufleute und Schausteller sprachen von einem „optimalen Auftakt“. „Nicht zuletzt danke ich Petrus für das ideale Volksfestwetter. Er muss ein Münchner sein“, sagte Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) am Sonntag. Er hatte allerdings schon vor dem Fest klargemacht, dass die Festleitung keine neuen Rekorde anstrebt. Es gehe vielmehr um eine „Qualitätswiesn“.

Oktoberfest in München - das passiert:

Am ersten Wochenende feierten eine Million Besucher auf der Wiesn

Die erste „Bierleiche“ gab es bereits kurz nach dem Start

Auch viele Promis waren gleich zu Beginn wieder dabei

Spekuliert wird auch über Besuch von Barack Obama

Oktoberfest-News von Sonntag, 22. September

Unter die eine Million Oktoberfest-Besucher mischten sich wieder zahlreiche Stars und Prominente. Neben Vertretern aus der Politik - darunter CSU-Generalsekretär Markus Blume (kurze Lederhose), SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil (Janker und Jeans) und die grüne Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Dirndl) - feierte zum Oktoberfest-Start Prominenz aus dem Showbusiness. Auch interessant: Zu Besuch im Bierland, auf Besuch im Hopfenparadies Hallertau.

Thomas Gottschalk performte auf der Wiesn

Auftakt zum Oktoberfest. Der Schauspieler Elyas M·Barek (2.v.l.) feiert im Käferzelt.

Foto: Felix Hörhager / dpa

Thomas Gottschalk stand im Marstall-Festzelt sogar auf der Bühne und sang „Marmor, Stein und Eisen bricht“ und „Rockin’ All over the World“. Ferner zeigten sich Elyas M’Barek, Michaela May, Aylin Tezel und Luna Schweiger, die Volksmusikstars Florian Silbereisen, Carolin Reiber und Marianne und Michael - allesamt trachtig gekleidet.

Spekuliert wird in diesem Jahr über einen besonderen Besuch: Barack Obama spricht am 29. September beim Start-up-Festival „Bits & Pretzels“ in München - da wäre es nur ein Katzensprung zur Theresienwiese. 2016 hatte er angekündigt, das Oktoberfest nach Ende seiner Amtszeit besuchen zu wollen. Im vergangenen Jahr waren überraschend schon die Clintons auf der Wiesn aufgetaucht.

Samstag, 21. September: Millionen Besucher erwartet

Das Oktoberfest beginnt offiziell mit dem Fassanstich, doch das hat eine Britin nicht davon abgehalten, schon vor dem Start tief ins Glas zu sehen. „Eine 18-jährige Engländerin hatte vorher zuviel getrunken und dann eine Alkoholvergiftung erlitten“, teilte die Aicher Ambulanz Union am Samstag mit. Sie war die erste „Bierleiche“.

Flirt-Hilfe fürs Oktoberfest- Das bedeutet der Schleifen-Code beim Dirndl

Den ersten Abtransport von der Wiesn ins Krankenhaus verzeichnete der Sanitätsdienst wenige Minuten später: Eine Bedienung hatte einen Maßkrug ins Gesicht bekommen.

In den gut zwei Wiesnwochen sind in der Sanitätswache rund 600 Helfer und 50 Ärzte im Einsatz. Die kümmern sich nicht nur um Betrunkene, sondern auch um gesundheitliche Probleme wie Schnittverletzungen und Herz-Kreislaufbeschwerden.

München: Das Oktoberfest ist am Samstag eröffnet worden. Zahlreiche Gäste stürmten auf die Wiesn und ließen sich eine Maß Bier schmecken. Foto: Felix Hörhager / dpa

Der Oberbürgermeister von München, Dieter Reiter (SPD, 2.v.l.), durfte das erste Fass anzapfen. Das erste Bier ging an Markus Söder (CSU, 2.v.r.), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Sven Hoppe / dpa

“Willkommen zum Oktoberfest“ heißt es nun wieder bis zum 6. Oktober auf der Theresienwiese. Foto: Felix Hörhager / dpa

Die Moderatoren Carolin Reiber und Kai Pflaume ließen sich das Bier schmecken. Foto: Ursula Düren / dpa

Sänger Patrick Lindner (l.) und sein Lebenspartner Peter Schäfer ließen sich das Spektakel ebenfalls nicht entgehen. Foto: Felix Hörhager / dpa



Zu den prominenten Gästen zählte auch Florian Silbereisen. Er feierte im Schottenhamel Festzelt. Foto: Ursula Düren / dpa

Schauspieler Francis Fulton Smith kam mit Freundin Claudia Hillmeier. Foto: Hannes Magerstaedt / Getty Images

Gut gelaunt feierten auch die Schauspielerin Michaela May und ihr Mann Bernd Schadewald beim größten Volksfest der Welt. Foto: Ursula Düren / dpa

Alessandra Meyer-Wölden (l.) und Gitta Saxx feierten im Marstall-Festzelt. Foto: Ursula Düren / dpa

Flugzeuge im Bauch? Auch Oliver „Oli P“ Petszokat war für das Oktoberfest nach München gereist. Foto: Hannes Magerstaedt / Getty Images



Schauspielerin Jutta Speidel tanzte auf der Bank. Foto: Hannes Magerstaedt / Getty Images



Oktoberfest in München begonnen – Erneut Verbot für größere Tasche

Gut sechs Millionen Gäste aus aller Welt werden bis zum 6. Oktober auf der Theresienwiese erwartet. Das Gelände ist aus Sicherheitsgründen seit 2016 umzäunt - seitdem müssen die Gäste draußen warten.

Erneut gilt ein Verbot für größere Taschen und Rucksäcke. Rund 600 Polizeibeamte werden während der 16 Festtage im Einsatz sein. Hinzu kommen Hunderte Ordner privater Dienste. 2018 hatte es auf der Wiesn mehr Angriffe auf Polizisten gegeben.

Die Zelte seien für dieses Jahr ausreserviert, heißt es bei den Wirten. Dennoch streben weder sie noch die Festleitung neue Rekorde an. „Das muss keine Rekordwiesn werden“, sagte der neue Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU). Es gehe vielmehr um eine „Qualitätswiesn“.

Wiesn legt auch Wert auf Öko-Standards

Als neuer Festleiter wolle er dafür sorgen, dass das Fest „das Gesamtkunstwerk wird, das es tatsächlich ist“. Nicht zuletzt müssen Standbetreiber, Schausteller und Wirte hohe Anforderungen erfüllen, um einen Platz auf dem größten Volksfest der Welt zu bekommen.

Dabei zählen auch Öko-Standards. Der Wiesnchef zeichnete am Donnerstag den Wirt des Weinzeltes, Stephan Kuffler, für seinen klimaneutralen Betrieb aus. Alle nicht vermeidbaren CO2-Emissionen gleicht Kuffler über Klimaschutzprojekte aus, ein Aufforstungsprojekt im Allgäu und ein Projekt für saubere Öfen in Peru.

„Wer in diesen Zeiten vor dem Klimawandel die Augen zumacht, muss sich sehr anstrengen“, sagte Kuffler. Die Kosten für den Klimaausgleich habe er nicht auf die Gäste umgelegt. „Das haben wir selber geschluckt.“

Bei den Fahrgeschäften gibt es eine ganze Reihe Neuheiten, darunter ein 90 Meter hohes Kettenkarussell im Maibaum-Stil. Erstmals können Wiesngäste auch in virtuelle Realitäten eintauchen. Bei der VR-Abenteuerbahn „Dr. Archibald“ gehen sie auf eine Zeitreise, sie fahren durch Landschaften mit Sauriern, mittelalterliche Gefilde, Märchenwälder mit Riesenpilzen - und schweben durch Städte der Zukunft.

Im Südteil des Geländes locken historische Fahrgeschäfte

Im Südteil des Festgeländes lockt erneut die Oidn Wiesn mit historischen Fahrgeschäften. Tradition ist auch beim Outfit angesagt. Selbst auf dem Weg zum Festgelände können Besucher sich schnell noch umdekorieren und in Dirndl und Lederhose schlüpfen.

Dem Trend entspricht die billige, oft schrille Last-Minute-Klamotte aber nicht: „Der Trend geht zu gedeckten Farben und hochwertigen Stoffen“, sagte Yvonne Heckl von der Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller. Perlen, Rüschen und Glitzer - kurz: das Christbaumdirndl - sind out.

Auch der Trachtenexperte Alexander Wandinger vom Trachten-Informationszentrum des Bezirks Oberbayern in Benediktbeuern macht einen Trend zu erdigen Tönen aus. „Das passt übrigens zur großen Modewelt, denn da beginnt gerade die Ära „Braun“.“ Er sieht bei den Kunden in Sachen Qualität noch Luft nach oben: „Das Qualitätsbewusstsein bezüglich Verarbeitung, Schnitt und Stoff lässt allerdings nach wie vor oft zu wünschen übrig.“ (dpa/les/jei)