Oktoberfest 2018: Mann kommt bei Streit im Augustiner-Festzelt ums Leben

München. Bei einem Streit auf dem Oktoberfest in München ist ein Mann am Freitagabend tödlich verletzt worden. Offenbar waren im Augustiner-Festzelt zwei Männer aneinander geraten. Dabei wurde ein Mann so schwer verletzt, dass er kurz darauf starb. Helfer hatten noch versucht, ihn zu reanimieren.

Wir müssen leider folgendes mitteilen: Der Mann ist trotz Reanimation verstorben.

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft.

Wir suchen in diesem Zusammenhang dringend eine Zeugin, die nach uns vorliegenden Informationen den Vorfall beobachtet hat. #Wiesnwache https://t.co/jncQEzq6JL — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 28, 2018

Der Täter ist geflüchtet. Nach ihm werde gefahndet, teilte die Polizei auf Twitter mit. Es werden Zeugen gesucht, die den Streit beobachtet haben.

Das Oktoberfest 2018 hat am 22. September begonnen und endet am 7. Oktober. (dpa)



