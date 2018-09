Okoberfest: Lufthansa-Crew fliegt in Tracht und zapft Bier

München. Drei Tage vor Beginn des Münchner Oktoberfests am Samstag schickt die Lufthansa Flugbegleiter in Dirndl und Lederhose auf die Reise. Der erste Trachtenflug startet am 19. September nach New York, es folgen weitere Flüge in verschiedene europäische Städte sowie nach Singapur und Shanghai, wie die Fluglinie mitteilte.

Erstmals seit langem soll es auch – wie schon in den 1960er Jahren – frisch gezapftes Bier an Bord geben. In den Genuss kommen aber nur Business-Class-Gäste. Hierfür sei ein flugtaugliches Spezialfass ausgewählt worden, bei dem der Kohlensäuredruck durch ein Ventil reguliert wird. So werde ein Überdruck an Bord verhindert und das Zapfen zum Oktoberfest sei auch in 10.000 Metern Flughöhe möglich. (dpa/les)

Noch bis in die 1980er Jahre war der Bordservice in Flugzeugen fast unvorstellbar luxuriös. Bilder aus den Archiven von Lufthansa und Scandinavian Airlines zeigen frisches Fassbier und Hummer. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Anfang 1960 wurde das Bier bei der Lufthansa nicht in Dosen, sondern frisch gezapft serviert. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Dazu gab es bei der deutschen Fluglinien einen frisch geschnittenen Schinken und einen Schnaps als „Absacker“. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

In den 1960er Jahren bei SAS sehr beliebt als Snack an Bord: Garnelen. Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Etwas später gab es dann auch immer wieder Hummer, wie dieses undatierte Foto zeigt. Foto: SAS / Scandinavian Airlines



Um diesen luxuriösen Service zu bieten, wurde in den Bordküchen weit mehr gebraten und aufgewärmt, als es heute der Fall sein dürfte. Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Die warmen Speisen wurden direkt aus dem Topf oder von Platten am Platz serviert. Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Das Personal konnte die Gäste der skandinavischen Airline vom Gang aus beraten. Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Die Köche hantierten mit heißen Soßen ... Foto: SAS / Scandinavian Airlines

... und an großen Büfetts. Foto: SAS / Scandinavian Airlines



Auch die Lufthansa hatte lange Zeit Köche an Bord, wie auf diesem Foto aus dem Jahr 1958 zu sehen ist. Foto: Gundlach / Lufthansa Bildarchiv

In separaten Lounges speisten die Gäste an Bord der Lockheed L 1049 G „Super-Constellation“ der Lufthansa. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Einen Drink konnte man entweder am Platz oder an der Bar zu sich nehmen. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Nach Essen und Getränken ein kleiner Nachtisch? Für diesen Gast gab es ein kleines Stück Käse an Bord von SAS. Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Statt aktueller Kinofilme auf kleinen Bildschirmen sah das Unterhaltungsprogramm der Lufthansa 1958 Kartenspiele vor. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv



Für Kleinkinder hatten Lufthansa-Maschinen um 1957 Babykörbe an Bord. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Auch größere Betten waren vorhanden. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Bei SAS wurde sogar Frühstück ans Bett gebracht. Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Bei den Skandinaviern galt auch nach dem Ende der Schwarz-Weiß-Foto-Ära ein ausgiebiges Essen als guter Service. Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Frische Gerichte bot die Lufthansa auch 1984 noch an. Foto: Fritz Dessler / Lufthansa Bildarchiv



Besondere alkoholische Getränke mussten die Fluggäste separat bezahlen. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Mit der Einführung von unterschiedlichen Klassen nahm der luxuriöse Bordservice etwas ab. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv



