Niels Högel: Lebenslange Haftstrafe für Ex-Pfleger wegen 85 Morden

Niels Högel am Mittwoch im Landgericht Oldenburg. Der frühere Krankenpfleger entschuldigte sich in seinen letzten Worten bei den Angehörigen seiner Opfer.

Oldenburg. Niels Högel ist am Donnerstag vom Landgericht Oldenburg wegen weiterer 85 Morde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zugleich stellte die Kammer am Donnerstag die besondere Schwere der Schuld fest.

Der frühere Krankenpfleger hatte von 2000 bis 2005 an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst Patienten mit verschiedenen Medikamenten zu Tode gespritzt. Wegen sechsfachen Mordes war Högel bereits 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der heute 42-Jährige war nun wegen weiterer 100 Morde angeklagt.

Niels Högel hatte sich in seinem letzten Wort vor Gericht bei den Angehörigen seiner Opfer entschuldigt. „Bei jedem Einzelnen möchte ich mich aufrichtig für all das, was ich Ihnen über Jahre angetan habe, entschuldigen“, sagte der 42-Jährige am Mittwoch.

Es sei ihm während des Prozesses klar geworden, wie viel unendliches Leid er durch seine „schrecklichen Taten“ verursacht habe.

Niels Högel: Verteidigung forderte Freisprüche in 31 Fällen

Seine Verteidigerinnen hatten in 31 Fällen Freispruch für Högel gefordert. In 55 Fällen plädierten sie auf Mord und in 14 auf versuchten Mord. Als Gesamtstrafe sei eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen, forderten Ulrike Baumann und Kirsten Hüfken in ihrem Schlussplädoyer.

Die Staatsanwaltschaft hatte für Högel wegen 97 Morden eine lebenslange Freiheitsstrafe unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt.

Niels Högel bereits zu lebenslanger Haft verurteilt

Ursprünglich war die Anklage von 100 Tötungsdelikten ausgegangen, in drei Fällen sah die Staatsanwaltschaft jedoch keine hinreichende Beweislage, die Niels Högel als Täter ausgewiesen hätte. (Az.: 5 Ks 1/18)

Im laufenden Verfahren haben sich auch schon Nebenkläger geäußert – genau wie die Angehörigen der Opfer. Auch der Oldenburger Klinik-Chef sagte im Prozess um Niels Högel aus.

In dem Prozess sollte auch die Fragen geklärt werden: Weshalb tötete Högel regelmäßig? Und welche Rolle spielten die Krankenhäuser. Der Chefermittler belastete im Verfahren auch die Kliniken. (dpa/ac)