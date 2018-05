Darum sind Meghan und Harry die Trumpfkarte der Windsors

Windsor. Ein Gospelchor, der den Soul-Klassiker "Stand By Me" singt, ein Prediger aus den USA, der eine ungewöhnlich emotionale und persönliche Rede hielt: Die royale Hochzeit war in vielerlei Hinsicht ein "First", also eine Premiere für die Windsors.

Die Trauung von Prinz Harry mit der US-Schauspielerin Meghan Markle markiert den Punkt, an dem die Königliche Familie ein wenig mehr wie das Großbritannien aussieht, das sie repräsentiert. Denn mit Meghan Markle bekommen die Royals erstmals ein Mitglied afroamerikanischer Herkunft. Die Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelin eines Sklaven wird in den höchsten Rang des britischen Establishments aufgenommen. Und kaum einer stört sich an der Hautfarbe der Braut.

Harrys und Meghans Hochzeit baut Vorurteile ab

Warum auch, immerhin ist das Land auf dem besten Weg in eine multikulturelle Gesellschaft. Die Zahl der ethnisch gemischten Ehen hat sich seit 2001 mehr als verdoppelt. Und solche Eheschließungen sind von der Mehrheit längst akzeptiert.

Hatten sich im Jahr 1989 noch die Hälfte der weißen Briten gegen eine Heirat mit einem Schwarzen oder Asiaten ausgesprochen, waren es 2013 nur 25 Prozent. Die Eheschließung von Harry und Meghan dürfte dabei helfen, die Vorurteile weiter abzubauen.

Was wäre ein solches Megaevent ohne Fans, die seit Tagen in Windsor campieren, um einen guten Platz für die Hochzeit zu ergattern. Foto: Jeff J Mitchell / Getty Images

Die Brüder Harry und William sind schon früh in der Kirche und warten ziemlich aufgeregt, dass es losgeht. Foto: WPA Pool / Getty Images

Der enge Familienkreis des Brautpaars: (v.l.) Doria Ragland, Mutter von Meghan Markle, Prinz Charles, die Prinzessin von Wales, die Herzogin von Cornwall, Herzog und Herzogin von Cambridge und die Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte. Foto: POOL / REUTERS

Meghan Markle wird von ihrer Mutter auf der Fahrt zur Kirche begleitet. Foto: WPA Pool / Getty Images

Die Stufen hinauf geht Markle alleine, ein paar Jungs helfen ihr mit der Schleppe. Foto: Andrew Matthews / dpa



Ihr Schwiegervater Prinz Charles führt Markle zum Altar. Foto: WPA Pool / Getty Images

Das Brautpaar, bevor es sich das Jawort geben wird. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Die St. George’s Chapel, in der die Trauung stattfindet. Foto: POOL / REUTERS

Ein flüchtiger Kuss nach der Trauung. Foto: Ben Birchall / dpa

Es folgt die Kutschfahrt und der inoffizielle Teil der Hochzeit. Foto: POOL / REUTERS

Meghan macht die Monarchie zeitgemäßer

Der afroamerikanische Hintergrund von Meghan ist nur eine Facette ihrer Mitgift, die dem Königshaus helfen wird, im 21. Jahrhundert anzukommen. Meghan ist außerdem: Amerikanerin, geschieden, sie machte eine erfolgreiche Karriere als Schauspielerin und als humanitäre Aktivistin, und sie hat als 36-Jährige reichlich Lebenserfahrung gesammelt. An der Seite von Harry wird sie dem Image der Monarchie neue Impulse geben: jung, zeitgemäß, liberal, aufgeschlossen, locker und volksnah. Und dazu sehen die beiden auch noch ziemlich gut aus.

Die Monarchie bekommt ein neues Aushängeschild. Nicht mehr die älteren Generationen wie die Queen und ihr Prinzgemahl Philip stehen im Vordergrund, und auch nicht der Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla. Stattdessen rückt ein Team ins Rampenlicht, das neben Harry und Meghan aus dem Kronprinzen William und seiner Frau Kate besteht.

Prinz Harry ist der Lieblings-Royal der Briten

Die letzte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos Mori ist da sehr aufschlussreich: Der Lieblings-Royal der Briten ist nicht mehr die Queen, sondern Prinz Harry mit 42 Prozent. Erst danach kommt Elizabeth II. mit 32 Prozent, gefolgt von William (30 Prozent), Kate (27 Prozent) und Meghan (16 Prozent). Den Thronfolger Charles schätzen gerade einmal neun Prozent der Briten als beliebtesten Royal.

Meinungsumfragen ändern sich, und wenn Charles dereinst König wird, dürfte er auch wieder an Popularität gewinnen. Aber es gibt keinen Zweifel, dass zurzeit seine beiden Söhne mit ihren Frauen die Trumpfkarte der Windsors sind.

Gleich geht’s los: Harrys Bruder William bringt ihn in die Kirche. Foto: Jane Barlow / dpa

Hier findet die Trauung statt. Die St George's Chapel in Windsor Castle. Foto: WPA Pool / Getty Images

Als eine der Ersten kommen die beiden Brüder in der Kirche an und müssen dann noch ziemlich lange warten, bis es los geht. Foto: WPA Pool / Getty Images

William redet immer wieder beruhigend auf seinen jüngeren Bruder ein. Der ist sichtlich aufgeregt. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Wird schon... Foto: WPA Pool / Getty Images



Die Mutter der Braut, Doria Ragland, nimmt in der vorderen Reihe Platz. Sie ist die einzige enge Verwandte Meghans, die zur Hochzeit gekommen ist. Foto: WPA Pool / Getty Images

Sie hat ihre Tochter im Auto zur Kirche begleitet. Foto: WPA Pool / Getty Images

Meghan Markle im Auto auf der Fahrt zur Kirche. Foto: Richard Heathcote / Getty Images

Es gibt kleinere Komplikationen mit Meghans Schleppe, dann aber ist alles geordnet und die Braut schreitet die Stufen zur Kirche hinauf. Foto: Andrew Matthews / dpa

Begleitet wird sie dabei nur von zwei Jungs, die ihre Schleppe tragen. Foto: POOL / REUTERS



Da Meghans Vater gesundheitliche verhindert ist, bringt Prince Charles, ihr Schwiegervater, die Braut zum Altar. Foto: POOL / REUTERS

„Gut geschlafen?“ „Geht so, und du?“ Prinz Harry und Meghan Markel vor dem Altar. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Prinz Charles und seine Frau, die Duchess of Cornwall Foto: POOL / REUTERS

Die royale Verwandtschaft in der Kirche: The Duchess of Cornwall, the Duchess of Cambridge, the Duke of York, Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank. Foto: POOL / REUTERS

Beide sind sichtlich aufgeregt. Prinz Harry muss sogar ein bisschen weinen. Foto: POOL / REUTERS



Die strahlende Braut während der Zeremonie. Foto: POOL / REUTERS

Ein bisschen sieht es aus, als hielten sie sich aneinander fest: Prinz Harry und Meghan Markle. Foto: Uncredited / dpa

Nach dem Ja-Wort dürfen beide sitzen. Foto: WPA Pool / Getty Images

Dann kommt das Eheversprechen und am Ende das Vaterunser. Geschafft. Foto: WPA Pool / Getty Images

William, Kate, Harry, Meghan – die "Fab Four"

Die vier verstehen sich bewusst als Team. Anfang März traten sie gemeinsam auf, um Meghan als vierte Schirmherrin der "Royal Foundation" vorzustellen, einer Dachorganisation von einer ganzen Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen, die die vier unterstützen wollen. Da wurde es augenfällig: Die Brüder zusammen mit ihren Frauen haben eine gemeinsame Aufgabe. Und die Medien tauften das Team sogleich in Anlehnung an die Beatles die "Fab Four".

Reiner Kuschel-Kurs ist von Meghan allerdings nicht zu erwarten. Direkt bei ihrem Debüt machte sie klar, dass ihr das Thema Frauenrechte wichtig ist. "Wir werden unsere erste feministische Aktivistin-Prinzessin haben", befand die Publizistin Rachel Johnson hinterher. Womit sie nur in einem Punkt Unrecht hat, denn Meghans Titel ist nicht Prinzessin, sondern Herzogin von Sussex.

Nach der Trauung folgt die Kutschfahrt von Harry und Meghan durch Windsor. Kreischende Fans werden mit Lächeln und Winken beglückt. Zunächst wird kurz geknutscht. Foto: Uncredited / dpa

Zu mehr als einem flüchtigen Kuss reicht es nicht, höchstens zweieinhalb Sekunden dauert das Ganze, unteres Mittelfeld im Vergleich der royalen Küsse. Foto: POOL / REUTERS

Gemeinsam steigen die Beiden die Stufen zur Kutsche hinunter. Foto: POOL / REUTERS

Dann geht es in die Kutsche und damit durch die Stadt Windsor. Endlich ein bisschen sitzen dürfen. Foto: POOL / REUTERS

Dafür müssen die Beiden nun für etwa eine halbe Stunde dauerlächeln und -winken. Ob sie das vorher geübt haben? Foto: Leon Neal / Getty Images



Jedenfalls wirken beide sichtlich gelöst. Foto: DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Das glückliche Paar. Foto: POOL / REUTERS

Die Karawane zieht zurück in Richtung Windsor Castle, nachdem das Paar durch die Stadt kutschiert wurde. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

