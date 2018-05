Meghan Markle und Prinz Harry: Alle Fakten zur Hochzeit

London. Wenn sich Prinz Harry und Meghan Markle an diesem Samstag das Ja-Wort geben, schauen nicht nur Millionen Menschen in Großbritannien zu. Die royale Hochzeit ist ein weltweites Ereignis. Endlich kommt der begehrteste britische Junggeselle unter die Haube.

Doch wie genau läuft die royale Hochzeit ab? Wo wird überhaupt geheiratet? Und wer führt Meghan denn nun zum Traualtar? Wir klären die wichtigsten Fragen.

• Die Schauplätze

Drei Orte spielen am Hochzeitstag von Prinz Harry und Meghan eine Rolle: Schloss Windsor, St.-Georges-Kapelle und Frogmore House. Die Burganlage Schloss Windsor ist dabei der zentrale Schauplatz. Der englische Königssitz beherbergt die spätgotische St.-Georges-Kapelle, in der Prinz Harry schon getauft wurde – und nun vom Erzbischof von Canterbury getraut wird. Abends lädt Prinz Charles als Vater des Bräutigams 200 Gäste zum Empfang ins Frogmore House, ein Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor.

• Der Zeitplan

Schon ab 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird es trubelig auf dem Schlossgelände. Eingeladene Bürger versammeln sich, um die Hochzeit von dort zu beobachten. Eine halbe Stunde später betreten die ersten Hochzeitsgäste die St.-Georges-Kapelle.

Ab 12.20 Uhr werden Prinz Harry und sein Bruder William an der Westtreppe der Kapelle erwartet, wo sie zu Fuß Tausende Schaulustige passieren. Königin Elizabeth II. kommt als letztes Mitglied der königlichen Familie zum Gottesdienst – zwischen 12.55 und 12.59 Uhr.

Im September 2017 zeigten sie sich das erste Mal frisch verliebt und turtelnd in der Öffentlichkeit: Die US-Schauspielerin („Suits“) Meghan Markle und Henry Charles Albert David of Wales, genannt Prinz Harry. Bilder des zukünftigen Ehepaares. Foto: Danny Lawson / dpa

Seit Oktober 2016 sind Meghan und der Bruder von Prinz William offiziell liiert. Foto: REUTERS / MARK BLINCH / REUTERS

Die beiden besuchten damals im kanadischen Toronto die „Invictus Games“, hielten Händchen und zeigten der ganzen Welt, dass sie zusammen gehören. Foto: REUTERS / MARK BLINCH / REUTERS

Am 27. November 2017 war es dann endlich soweit: Das Paar gab ihre Verlobung bekannt. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Am Nachmittag traten die beiden vor die Kameras im Garten des Kensington-Palastes. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS



„Wann wusste ich, dass sie die Richtige ist? Beim ersten Mal, als wir uns gesehen haben“, rief Harry der Presse zu. Meghan sagte, sie sei „sehr glücklich“. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Der Verlobungsring: In das edle Schmuckstück sind Edelsteine eingearbeitet, die einst Harrys Mutter Diana gehörten. Der große Diamant in der Mitte stammt laut des Kensington-Palastes aus Botswana. Foto: REUTERS / TOBY MELVILLE / REUTERS

In dem südafrikanischen land unterstützt der Enkel von Queen Elizabeth II. ein Hilfsprojekt für HIV-infizierte Kinder. Der Ring wurde von Harry selbst entworfen. Foto: REUTERS / TOBY MELVILLE / REUTERS

Das Paar zierte nicht nur die Titelseite des Londoner Evening Standards. Foto: REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS

Eines der offiziellen Verlobungs-Fotos des königlichen Palastes. Foto: Handout / REUTERS



So sieht Glück aus. Foto: Handout / REUTERS

Kurz nach Bekanntgabe ihrer Verlobung absolvierten die beiden ihren ersten offiziellen Termin in Nottingham (Großbritannien). Foto: REUTERS / EDDIE KEOGH / REUTERS

Wie Popstars wurde das Paar empfangen. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Wo die beiden auch auftauchen – die Fans sind von dem Paar begeistert. Dieses Foto zeigt die beiden während ihres Besuchs in der britischen Stadt Cardiff. Foto: REUTERS / TOBY MELVILLE / REUTERS

Nicht nur die sympathische Art der Amerikanerin kommt bei den Menschen gut an. Es hat sich bereits der sogenannte „Meghan-Effekt“ eingeschlichen: Ähnlich wie bei Herzogin Kate sind Kleider, die Markle trägt, in Windeseile ausverkauft. Foto: Ben Birchall / dpa



Es ist eine Art Generalprobe: Wenige Wochen vor ihrer royalen Hochzeit hat die 36-Jährige Markle ihren Abschied bei der Anwaltsserie „Suits“ gefeiert – ebenfalls vor dem Traualtar. Sie hatte bereits angekündigt, mit der Schauspielerei aufzuhören, um sich voll und ganz ihren neuen Aufgaben im britischen Königshaus zu widmen. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Für Markle ist es die zweite Ehe. Sie war von 2011 bis 2013 mit dem Filmproduzenten Trevor Engelson verheiratet. Für Harry kein Problem. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Wie ihre zukünftige Schwägerin Herzogin Kate (2.v.r.) stammt Meghan aus einer bürgerlichen Familie. Dieses Foto zeigt sie bei ihrem ersten offiziellen Auftritt mit Harry, William und Kate für die Stiftung Royal Foundation. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Meghans bisher wichtigster royaler Auftritt an Harrys Seite ist geschafft: Der Knicks vor der Queen am ersten Weihnachtstag 2017 – vielleicht noch etwas zurückhaltend. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Ausgelassenheit. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS



Im feinen Zwirn. Foto: REUTERS / HANNAH MCKAY / REUTERS

Meghan und Harry während einer Gedenkfeier anlässlich des ANZAC-Gedenktages am Hyde Park Corner in der britischen Hauptstadt London. Der Tag erinnert an die erste Militäraktion von Truppen aus Australien, Neuseeland und Tonga im 1. Weltkrieg im Jahr 1915. Foto: REUTERS / TOBY MELVILLE / REUTERS

Meghan und Harry. Foto: Pool / Getty Images

Es folgt Meghans großer Auftritt. Um 12.59 Uhr fährt sie mit dem Auto an der Kapelle vor. Eigentlich war vorgesehen, dass sie dort von ihrem Vater Thomas Markle empfangen wird. Doch nach einem Eklat um inszenierte Paparazzi-Fotos wollte er der Hochzeit einem Bericht zufolge lieber fernbleiben.

Der Gottesdienst endet um 14 Uhr. Beide Familien verabschieden das Brautpaar zu einer rund 25-minütigen Kutschfahrt durch Windsor. Danach geht es für alle Gäste zum Mittagsempfang der Queen in die St.-Georgs-Halle, bevor um 20 Uhr der Abendempfang von Prinz Charles im Frogmore House steigt.

• Verwirrung um Meghans Vater

Noch immer gibt es keine Klarheit darüber, ob Megans Vater Thomas Markle überhaupt an der Hochzeit teilnehmen kann. Medienberichten zufolge muss er sich einer Herz-Operation unterziehen.

Laut "TMZ" soll der Eingriff noch an diesem Mittwoch durchgeführt werden. Dabei soll ihm ein Stent eingesetzt werden, um ein Gefäßverschluss zu lösen. Eine Reise nach England zur Hochzeit wäre damit wohl ausgeschlossen.

Eigentlich war vorgesehen, dass Meghan an der Kapelle von ihrem Vater empfangen wird. Doch nach einem Eklat um inszenierte Paparazzi-Fotos wollte er der Hochzeit einem Bericht zufolge lieber fernbleiben. Dann änderte er seine Meinung wieder.

• Die Gästeliste

Die ist sicher so glamourös wie lang – doch geheim. Als gewiss gilt, dass andere Königshäuser vertreten sind. Gemunkelt wird aber auch, dass die Spice Girls, Serena Williams und Elton John eingeladen wurden. Politiker werden entgegen der Tradition keine dabei sein, auch nicht Premierministerin Theresa May oder Ex-US-Präsident Barack Obama.

• Das Kleid

Ebenfalls nicht vorab verraten wird natürlich, wie Meghans Hochzeitskleid aussieht. Die Wettbüros laufen bereits heiß. Es gilt als wahrscheinlich, dass Meghan mehrere Kleider tragen wird – abends ein anderes als am Vormittag. Die besten Chancen werden dem australischen Designer-Duo Ralph & Russo zugestanden. Ein Kleid ihrer Kollektion trug Meghan bereits auf den offiziellen Verlobungsfotos. Ebenfalls hoch im Kurs steht der britische Designer und Hoflieferant Stewart Parvin.

Traditionell wird es in Europa und der westlichen Welt in der Farbe Weiß getragen und das möglichst auch nur einmal im Leben einer Braut: das Hochzeitskleid. Dieses Foto zeigt die britische Queen Elizabeth II. an ihrem Hochzeitstag am 23. November 1947 – kurz bevor sie dem deutsch-griechisch-dänischen Leutnant Philip Mountbatten das Ja-Wort gibt. Wir zeigen weitere royale Hochzeitskleider. Foto: imago stock&people

Das Kleid und die fast vier Meter lange Schleppe war mit tausenden Perlen und kleinen Kristallen bestickt. Foto: imago stock&people / imago/United Archives International

Im Volksmund hieß sie nur Queen Mum: Das Brautkleid von Lisbeths Mutter Lady Elizabeth Bowes Lyon fiel etwas unspektakulärer aus, als sie 1923 den späteren König Georg VI ehelichte. Foto: imago stock&people / imago/United Archives International

Herzogin Catherine bestach am 29. April 2011 mit einer spitzenbesetzten Kreation aus dem Hause Alexander McQueen. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Die Schleppe von Kates Hochzeitskleid soll 2,70 Meter lang gewesen sein. Getragen wurde sie von Schwester Pippa. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS



Das Hochzeitskleid von Lady Diana bestand aus viel – viel, viel – Stoff. Wir befinden uns den 80er-Jahren. Foto: REUTERS / MAL LANGSDON / REUTERS

„Die Prinzessin der Herzen“ und Prinz Charles kurz vor ihrem Ja-Wort am 29. Juli 1981 in der Londoner St. Paul's Cathedral in London. Das aus elfenbeinfarbener Seide gehaltene Kleid – es erinnert ein wenig an ein Schlagobers-Törtchen – stammt von der britischen Designerin Elizabeth Emanuel. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Der Schleier war 7,50 Meter lang. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Rund 20 Jahre später führt Charles seine zweite Frau Camilla Parker-Bowles vor den Traualtar. Foto: Getty Images

Kronprinzessin Victoria von Schweden in einem Traum aus Weiß am 19. Juni 2010. Foto: Torsten Laursen / Getty Images



Die niederländische Prinzessin Máxima ließ sich für ihren Hochzeitstag am 2. Februar 2002 von Valentino eine Kreation ... Foto: REUTERS / POOL Old / REUTERS

... mit langem Arm und Stehkragen schneidern. Foto: REUTERS /

Ein hochgeschlossenes goldenes Spitzenkleid mit Smaragd-Geschmeide gab es für Braut Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah. Im April 2015 ehelichte sie Prinz Abdul Malik, Sohn des Sultans von Brunei. Der Brautstrauß bestand aus Gold, Diamanten und Edelsteinen – warum auch nicht. Foto: REUTERS / AHIM RANI / REUTERS

Prinzessin Maria Theresia von Thurn und Taxis trug auf ihrer Hochzeit mit Hugo Wilson eine Kreation von Vivienne Westwood. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Im Mai 2004 heiratet die Australierin Mary Donaldson im schulterfreien Kleid den dänischen Kronprinzen Frederik. Foto: REUTERS / Yves Herman / REUTERS



Filmstar Grace Kelly heiratete im April 1956 Fürst Rainier von Monaco. Foto: dpa Picture-Alliance / 91050/United_Archives/TopFoto / picture-alliance / United Archiv

Eine weitere Fürstenhochzeit in Monaco: Prinzessin Charlene und Prinz Albert II bei ihrer Hochzeitszeremonie im Juli 2011. Foto: REUTERS / ERIC GAILLARD / Reuters

Sofia Hellquist trug auf ihrer Hochzeit mit Prinz Philip von Schweden einen weißen Traum aus Spitze und Kreppseide. Foto: REUTERS / TT NEWS AGENCY / REUTERS

Valentino schneiderte das Hochzeitskleid für Prinzessin Madeleine von Schweden. Bräutigam Chris O'Neill gefiel es. Foto: dpa Picture-Alliance / Aaserud, Lise / picture alliance / NTB scanpix

Der spanische König Juan Carlos führte 1995 seine Tochter Elena vor den Traualtar. Die Ehe mit Jaime de Marichalar hielt bis 2009. Foto: REUTERS /



Prinzessin Noriko – Tochter des verstorbenen Tenno-Cousins Prinz Takamado – und ihr Bräutigam Kunimaro Senge nach ihrer Trauung im japanischen Izumo. Foto: dpa Picture-Alliance / * / picture alliance / dpa

Hochzeitswalzer von Kronprinzessin Mette-Marit und ihrem Gatten Haakon am 25. August 2001. Foto: REUTERS /

Sophie von Wessex und der britische Prinz Edward (jüngster Spross von Queen Elizabeth II) kurz nach ihrem Ja-Wort am 19. Juni 1999. Foto: REUTERS /

Mit Krönchen, Handtäschchen und Handschuhen: Kronprinzessin Masako. Foto: REUTERS /

Marie, jetzige Prinzessin von Dänemark, während ihrer Ankunft zur Hochzeit mit Joachim zu Dänemark am 24. Mai 2008. Foto: REUTERS / BOB STRONG / REUTERS



Die dänische Prinzessin Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg mit wunderschöner Hochzeitsrobe – den Brautstrauß hatte sie vergessen. Foto: REUTERS / INA FASSBENDER / REUTERS

• Die Hochzeitstorte

Für die wichtigste Hochzeitstorte des Jahres zeichnet die Violet Bakery im Londoner Osten verantwortlich. Es wird einen frühlingshaften Zitronen-Holunderblüten-Kuchen geben, von Buttercreme überzogen und mit frischen Blüten verziert.

• Die Flitterwochen

Harry und Meghan werden nach ihrer Hochzeit nicht direkt in die Flitterwochen fahren, sondern wenige Tage nach der Feier mit Prinz Charles und Herzogin Camilla an einem Empfang für Wohltätigkeitsorganisationen in London teilnehmen. Der erste Urlaub als Ehepaar steht etwas später an. Wohin es gehen soll, ist noch nicht bekannt. Spekuliert wird über verschiedene Ziele in Afrika. Britische Medien haben unter anderem ein Luxusresorts in der namibischen Wüste als mögliches Reiseziel ausgemacht.

