Echo 2018: Voelkel beendet Sponsoring wegen Kollegah und Farid Bang

Berlin. Die Firma Voelkel steht mit ihren Bio-Limonaden und Säften wie wenige andere Unternehmen für ein durchweg positives Saubermann-Image. Skandale wie der um die Echo-Verleihung für Kollegah und Farid Bang passen da nicht ins Bild. Und so hat Voelkel nun das Sponsoring des Echos beendet.

Voelkel distanziert sich von Fans von Kollegah und Farid Bang

Doch nicht nur von den Veranstaltern, sondern auch von den Fans des umstrittenen Rap-Duos distanziert sich Voelkel. Die Verleihung "eröffnet auf das Echo-Komitee eine fragwürdige Perspektive, auf die das Album kaufende Hörerschaft eine erschreckende", schreibt die Firma zu den Käufern des Albums "Jung, brutal, gutaussehend 3" . Auf einer Premium-Version von "JGB 3" war eine Zeile zu hören, die geschmacklose Vergleiche zu Opfern des Holocausts zieht.

Das Unternehmen wolle in Zukunft verstärkt alternative Musikveranstaltungen unterstützen und Inhalte fördern, die ohne "Diskriminierung und Diffamierung auskommen".

Der Autohersteller Skoda, der Stars und Gäste in 75 Fahrzeugen fuhr, erwartet "eine rasche und eindeutige Aufarbeitung durch den Veranstalter", teilte ein Sprecher mit. "Sollte uns das Ergebnis nicht überzeugen, werden wir den bestehenden Sponsorvertrag bei diesem Event auf jeden Fall nicht fortführen."

Die Echo-Verleihung an Kollegah und Farid Bang wurde wegen deren Texten zu einem Eklat. Zahlreiche Künstler geben ihre Preise zurück. Marius Müller-Westenhagen gibt alle seine sieben gewonnenen Echos zurück. Foto: Jens Kalaene / dpa

Klaus Voormann wurde mit dem Echo für das Lebenswerk ausgezeichnet. Er betrat die Bühne in Berlin kurz nach dem Auftritt der Skandal-Rapper Kollegah und Farid Bang. Nach der Verleihung habe der „Fünfte Beatle“ sich genauer mit den Texten der Rapper auseinandergesetzt und dann die Rückgabe seines Preises angekündigt. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Der Dirigent Enoch zu Guttenberg gibt einen Echo Klassik zurück, den er 2008 mit dem Orchester Klangverwaltung gewonnen hatte. Die Rückgabe erfolgt in Absprache mit Andreas Reiner von diesem Orchester. Foto: dpa Picture-Alliance / Franz-Josef Fischer / picture alliance / dpa

Einen weiteren Echo Klassik gibt das Notos Quartett ab. Die Gruppe war 2017 in der Elbphilharmonie Hamburg ausgezeichnet worden. Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON / imago/Sven Simon

Igor Levit gewann den Echo Klassik 2014. Vier Jahre später gab er unter anderem auf Facebook bekannt, dass er nach der Preisverleihung an Kollegah und Farid Bang seine Trophäe an den Veranstalter, den Bundesverband Musikindustrie, zurückgeschickt habe. Foto: imago stock&people / imago/Spöttel Picture



Der Präsident des Deutschen Kulturrates, Christian Höppner, sendet zwar keinen Preis zurück, hat aber für sich auch Konsequenzen aus dem Skandal um die beiden Rapper gezogen. Er kündigte seinen Rücktritt aus dem Ethik-Beirat des Musikpreises an. Foto: imago stock&people / imago/Gerhard Leber

Vor dem Rückzug des ersten Sponsors hatte es schon zahlreiche Reaktionen auf den Eklat bei der Preisverleihung gegeben. So hatten namhafte Künstler wie Marius Müller-Westernhagen ihre Preise zurückgegeben.

Ein Mitglied des Echo-Ethikrates hatte seinen Rücktritt aus dem Gremium bekanntgegeben, das auch kritische Künstler und deren Werke beurteilt. Der Ethikrat kann auch Künstler von der Preisverleihung ausschließen. Im Fall von Kollegah und Farid Bang hatte er dies aber ausdrücklich nicht getan.

Die Plattenfirma BMG stellte sich hinter das Album: "Wir nehmen Künstler und künstlerische Freiheit ernst, und wir sagen unseren Künstlern nicht, was ihre Texte enthalten sollten und was nicht", teilte die Tochter des Medienunternehmens Bertelsmann am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa in Berlin mit. (mit dpa-Material)

