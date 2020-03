Dietmar Hopp: Rummenigge denkt sogar an Leibwächter

Plakate gegen Dietmar Hopp: Das sagen die Fans

Das Schmäh-Plakat gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp beim Spiel gegen Bayern München ist offenbar erst im Stadion zusammengesetzt worden. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa9 aus Polizekreisen. Die Fanorganisation ProFans sagte, die Plakate seien zum Symbol gegen die Kollektivstrafe geworden. Fan-Sprecher Sig Zelt sagte: „Ein Weg zur Befriedung wäre freilich, wenn der DFB wirklich die Kollektivstrafe abschafft."

In Sinsheim hatte Schiedsrichter Christian Dingert das Spiel (0:6) zweimal unterbrochen. Die letzte Viertelstunde schoben sich die Mannschaften den Ball gegenseitig zu. Schmäh-Proteste gegen Hopp gab es auch in Dortmund und Köln. DFL-Boss Christian Seifert hat die Reaktion von Bayern München und der TSG Hoffenheim sowie der Offiziellen als Zeichen gegen Hetze und Hass im Fußball ausdrücklich gelobt.

Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge will sich künftig selbst noch stärker gegen Hass und Hetze positionieren. „Es muss aufhören. Ich werde mich mit dem heutigen Tag nicht mehr wegducken. Auch auf die Gefahr hin, dass ich irgendwann mit Leibwächtern durch die Gegend laufen muss“, sagte Rummenigge.

Jürgen Klopp muss Niederlage einstecken

Liverpool manager Jurgen Klopp congratulated Watford after they became the first team this season to beat the Reds in the Premier League pic.twitter.com/Y5nmD7kFXo — PA Dugout (@PAdugout) March 1, 2020

Diese Serie ist gerissen: Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die erste Premier-League-Niederlage der Saison kassiert – und was für eine. Der zuvor ungeschlagene Tabellenführer blamierte sich und verlor deutlich mit 0:3 (0:0) beim Abstiegskandidaten FC Watford, der bis dato den vorletzten Tabellenplatz belegt hatte. Ismaila Sarr (54./60. Minute) und Troy Deeney (72.) trafen zum verdienten Sieg für den krassen Außenseiter Watford.

Liverpool war in 27 Spielen zuvor 26-mal als Sieger vom Platz gegangen. Vor Watford holte nur Manchester United am 20. Oktober 2019 beim Remis im Old Trafford einen Punkt gegen die Klopp-Elf. Nach zuvor 18 Liga-Siegen in Serie, was in der Premier League außer Liverpool nur dem englischen Meister Manchester City in der Saison 2017/18 gelungen war, verpasste es Liverpool durch die Niederlage auch, mit 19 Siegen hintereinander alleiniger Rekordhalter für die längste Siegesserie zu werden. Nur zwei Teams in Englands Topliga überstanden bisher eine ganze Saison ohne Niederlage: Preston North End in der Spielzeit 1888/89 und der FC Arsenal in der Saison 2003/04.

Nations League: Wieder Top-Gegner?

Der deutschen Nationalmannschaft droht wie schon in der EM-Vorrunde auch bei der Nations-League-Auslosung am Dienstag (18 Uhr) in Amsterdam eine Hammergruppe. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw könnte auf die Niederlande oder England sowie auf Frankreich, Spanien oder Belgien treffen. Die DFB-Auswahl war bei der ersten Austragung der Nations League aus der höchsten Liga abgestiegen, nach einer Erweiterung auf 16 Mannschaften darf der viermalige Weltmeister aber erneut gegen die Top-Nationen antreten. Gemeinsam mit Kroatien, Polen und Irland befindet sich das DFB-Team allerdings nur in Topf 4.

Die sechs Spiele der Nations League werden nach der EM (12. Juni bis 12. Juli) im September, Oktober und November ausgetragen. Bei der EM trifft Deutschland in der Vorrunde in München unter anderem auf Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal.

Fan-Prügelei behindert Bahnverkehr

Fans des VfB Stuttgart und des Halleschen FC sind am Sonnabend am Bahnhof Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) aufeinander losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, waren rund 120 VfB-Anhänger und etwa 50 Fans aus Halle an der Auseinandersetzung beteiligt. Dabei flogen auch Bierflaschen durch die Luft. Da sich die Kontrahenten auch im Gleisbett prügelten, wurde der Bahnverkehr kurzzeitig unterbrochen. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot im Einsatz.

Borussia Dortmund: "Da muss mehr kommen"

Borussia Dortmund hat ohne Erling Haaland nur 1:0 gegen den SC Freiburg gewonnen und muss sich unangenehme Fragen stellen lassen – nicht nur wegen der Schmähgesänge gegen Dietmar Hopp. Wegen der wiederholten Anfeindungen gegen Hopp waren die BVB-Anhänger zuletzt vom DFB mit einem zweijährigen Auswärtsbann für die Spiele in Sinsheim belegt worden. Diese umstrittene Kollektivstrafe war der Auslöser für die neuerlichen Proteste gegen Hopp.

Nach den Siegen gegen Köln (5:1), Union Berlin (5:0), Frankfurt (4:0) und Paris Saint-Germain (2:1) hatte die Dortmunder Torfabrik Ladeschwierigkeiten. Immerhin traf Jadon Sancho (19) zu seinem 14 Saisontor. „Nächste Woche in Mönchengladbach muss wesentlich mehr kommen“, sagte Nationalspieler Julian Brandt mit Blick auf das Verfolger-Duell. Raphael Guerreiro meinte bloß: „Es war zwar heute kein Spektakel, aber das Ergebnis zählt.“

Vierter Fußballer hat Coronavirus

In Italien ist der vierte Drittliga-Fußballer positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Der Spieler befinde sich in häuslicher Quarantäne und unter Beobachtung der Behörden, teilte der betroffene Club US Pianese mit. Zuvor hatten sich bereits drei weitere Spieler und ein Club-Mitarbeiter mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Zuerst hatte ein 22 Jahre alter Profi vor dem Spiel gegen das U23-Team von Rekordmeister Juventus Turin am vergangenen Sonntag Grippesymptome gezeigt und wurde am Donnerstag in einem Krankenhaus in Siena auf eine Isolierstation gebracht.