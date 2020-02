Hamburg. Der HSV will in Aue Wiedergutmachung für die Derby-Pleite: Eine Woche nach dem 0:2 gegen den FC St. Pauli peilt das Team von Trainer Dieter Hecking beim Auswärtsspiel im Erzgebirge einen Sieg an, um die Zweitliga-Konkurrenten Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart nicht aus den Augen zu verlieren. "Wir müssen den Faden aufnehmen", sagte Hecking.

HSV – Aue: Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker

Nach dem verlorenen Stadtderby glauben die Fans weiter an ihren HSV: Die mitgereisten Anhänger zeigten ihren Rothosen im Erzgebirgsstadion ihre Unterstützung. "Wir haben verloren und das nicht zum ersten Mal, wir haben verloren und das ist uns nicht egal", heißt es auf einem Banner aus dem HSV-Fanblock. "Doch wir bleiben hier stehen und wir halten das aus, und das hier ist unser Applaus."

Unterstützung bekam der HSV am Abend vor dem Auswärtsspiel auch aus gänzlich unerwarteter Richtung: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erklärte beim Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus, er sei schon seit der Zeit von Kevin Keegan Fan des Hamburger Sportvereins. Und der gebürtige Saarländer hält trotz Abstieg und diverser Querelen weiter zum HSV: „Ein Leben, ein Verein.“

HSV vs. Aue: Ewerton, Narey und Hinterseer in der Startelf

Bei der Aufstellung hat Trainer Dieter Hecking ordentlich durchgemischt. Ewerton, Narey und Hinterseer standen gleich zu Beginn an auf dem Platz. Kittel, van Drongelen und Pohjanpalo saßen dagegen zunächst auf der Bank. Ob auch in Berlin im Auswärtigen Amt gejubelt wird, entscheiden zunächst diese elf Spieler:

1 Heuer Fernandes

5 Ewerton

7 Narey

14 Hunt

15 Beyer

16 Hinterseer

18 Jatta

20 Schaub

21 Leibold

25 Letschert

28 Jung

Auf der Bank nahmen Platz: Mickel, van Drongelen, Kinsombi, Kittel, Moritz, Pohjanpalo, Harnik, Samperio, Fein.