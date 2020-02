Nächster Rücktritt: Klinsmann schmeißt auch bei RTL hin

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 28. Februar 2020:

Jürgen Klinsmann schmeißt bei RTL hin

Der ehemalige Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann steht auf eigenen Wunsch nicht mehr als Fußball-Experte für RTL zur Verfügung. Das teilte der Kölner TV-Sender am Freitag mit.

Jürgen Klinsmann (mit Moderatorin Laura Wontorra) wird nicht länger für RTL kommentieren.

Erst am 11. Februar hatte Klinsmann nach nur nach 76 Tagen via Facebook überraschend seinen Rücktritt als Trainer in Berlin verkündet. Am Mittwoch, 15 Tage nach seinem unerwarteten Rücktritt als Trainer von Hertha BSC, prangerte er in einer Generalabrechnung die Verhältnisse bei seinem ehemaligen Arbeitgeber an.

Klinsmann attackierte in einem ausführlichen Protokoll über die Zeit als Hertha-Trainer vor allem Manager Michael Preetz. Sport Bild veröffentlichte das Dokument.

Derweil hat mit Ansgar Brinkmann ein weiterer Ex-Profi Klinsmanns beispiellose Verhalten gegenüber dessen Ex-Club kritisiert. "Da ist Jürgen Klinsmann, der ja Unfassbares erreicht hat in seiner Fußballkarriere, weit über das Ziel hinausgeschossen“, sagte Brinkmann dem SID: "Das hätte er sich alles sparen können und auch müssen. Das hat er gar nicht nötig."

Vor allem sei "die Art und Weise, wie er sich verabschiedet hat, richtig schlecht. Von A bis Z braucht das kein Mensch", betonte Brinkmann, der glaubt, "dass es im Kampf, den beide Seiten austragen, keine Gewinner geben wird, weder Hertha BSC noch Klinsmann".

BVB gegen Corona-Absage versichert

Borussia Dortmund befürchtet nach Verbreitung des neuartigen Coronavirus keine Einnahmeausfälle durch mögliche Spielabsagen. Der Verein habe eine Ausfallversicherung, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte.

Der Aktienkurs des Vereins im S-Dax war am Morgen gegen 11.30 Uhr um mehr als sieben Prozent gefallen, während auch der wichtigste deutsche Aktienindex Dax wegen der Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus um mehr als fünf Prozent ins Minus gerutscht war.

Borussia Dortmund empfängt am Sonnabend den SC Freiburg im eigenen Stadion.

Frankfurt-Fans weichen zum Eishockey aus

Beim Eishockeyspiel zwischen Salzburg und Klagenfurt zeigten rund 1000 Frankfurter Fans Flagge.

Rund 400 Fans von Eintracht Frankfurt haben nach der Absage des Europa-League-Spiels am Donnerstag bei Red Bull Salzburg doch noch Sport zu sehen bekommen.

Statt Fußball schauten sie sich das Zweitliga-Eishockeyspiel (Alps-Hockey-League) zwischen Red Bull Salzburg Juniors und Klagenfurter AC II an und sahen eine 3:4-Niederlage der Gastgeber.

Die Frankfurter unterstützten im Übrigen die Gäste lautstark. Die Klagenfurter Puckjäger waren begeistert über die Anfeuerung. "Danke Frankfurt“, postete der EC KAC auf Twitter.

Eintracht-Fans feuern Eishockeyteam an

Hans Sarpei will in Schalkes Aufsichtsrat

Ex-Profi Hans Sarpei will bei Schalke 04 in den Aufsichtsrat. "Ich habe mich Ende Januar um ein Amt als Aufsichtsrat des S04 beworben“, schrieb der 43-Jährige bei Twitter: "Sehr gerne möchte ich meine Erfahrungen im Fußball als Deutscher mit Migrationshintergrund einbringen. Wir müssen gemeinsam für Schalke und gegen Rassismus kämpfen.“

Der gebürtige Ghanaer, der seit seinem dritten Lebensjahr in Deutschland lebt, spielte von 2010 bis 2012 für die Königsblauen. „Es ist der Verein, dem ich im Herbst meiner sportlichen Karriere am meisten zu verdanken habe. In einer Zeit, in der eine erfolgreiche Integration keine Selbstverständlichkeit mehr ist, möchte ich mit meiner Kandidatur den Mitgliedern und Fans etwas zurückgeben“, sagte Sarpei der WAZ.

"Seit längerem habe ich mich damit beschäftigt, wie ich dem Fußball und der Gesellschaft etwas zurückgeben kann, wovon ich selbst als Profisportler und Mensch mit Migrationshintergrund profitiert habe“, erklärte der ehemalige Abwehrspieler, der sich seit seinem Karriereende in vielen Beiträgen als Schalke-Fan gezeigt und an Aktionen gegen Rassismus und Diskriminierung beteiligt hat.

Hecking: "Ich lehne Rassismus in jeglicher Art ab“

Infizierter Journalist: Valencia streicht PK

Wegen des grassierenden Coronavirus hat der spanische Erstligist FC Valencia seine turnusmäßigen Pressekonferenzen auf unbestimmte Zeit gestrichen.

Die Entscheidung gilt mit Ausnahme von Spielen auch für alle weiteren Termine von Mannschaft und Trainerstab in der Öffentlichkeit wie Autogrammstunden.

Valencia reagiert mit der Streichung aller öffentlichen PR-Termine auf die Corona-Infektion eines spanischen Journalisten aus dem Vereinsumfeld.

Der Redakteur hatte Valencia in der vergangenen Woche zum Champions-League-Achtelfinalhinspiel bei Atalanta Bergamo (1:4) begleitet und war wenige Tage nach der Rückkehr aus Italien positiv aus das Virus getestet worden.

RB und Stadt Leipzig streiten um Grundstück

Zwischen der Stadt Leipzig und RB ist ein Streit um ein Grundstück gegenüber der Red Bull Arena entbrannt. Der Club will das Gelände kaufen, um darauf Parkmöglichkeiten sowie eine neue Geschäftsstelle inklusive Sportmuseum zu errichten. Nach Aussage des Vereins hatte Oberbürgermeister Burkhard Jung dafür eine Zusage gegeben, doch nun soll das Grundstück per 99 Jahre andauernder Erbbaupacht an RB fallen. Der SPD-Politiker hatte zurückgewiesen, dass er einen Kauf zugesagt habe.

„Wenn ich mit jemandem über einen Kaufvertrag spreche und die Zusage war, "Wir verkaufen euch das Grundstück unter gewissen Bedingungen" - dann kann ich es nicht nachvollziehen, wenn der Oberbürgermeister erklärt, dass dies angeblich nie ein Thema war“, sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff der „Bild“. Man wolle nur, dass Zusagen Zusagen bleiben. „Die Stadt hat in den letzten Monaten mit uns die Rahmenbedingungen für den Kaufvertrag verhandelt und im Dezember sogar den Verkehrswert für das Kaufgrundstück genannt.“

Jung hatte im Gespräch der „Leipziger Volkszeitung“ gesagt: „Wir haben in der Tat über Erbpacht und Verkauf gesprochen, aber ich habe immer darauf hingewiesen, dass ich keine Mehrheit für einen Verkauf im Stadtrat sehe.“ In Leipzig wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister per Stichwahl gewählt. Neben Jung (SPD) treten Sebastian Gemkow (CDU) und Elisabeth Gabelmann (Piraten) an.

Fünfjahreswertung: Bundesliga macht Boden gut

Nach drei weiteren Siegen aus drei Spielen ist die Bundesliga erneut der große Sieger der Europacup-Woche. Durch die Erfolge von Bayern München, Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg holte Deutschland vor dem verschobenen Europa-League-Rückspiel von Eintracht Frankfurt bei RB Salzburg (Freitag, 18.00 Uhr/Nitro und DAZN) 0,857 Wertungspunkte.

Die Bundesliga machte als Dritter somit Boden gut auf Spitzenreiter Spanien (0,551) und die zweitplatzierten Engländer (0,572). Beide gehen nach dem Ausscheiden von Espanyol Barcelona und des FC Arsenal aus der Europa League dezimiert auf Punktejagd. Der Bundesliga-Vorsprung auf den Vierten Italien wurde auf 2,845 Zähler ausgebaut.

Die ersten vier Teams der Wertung dürfen vier Mannschaften in der Champions League stellen. Die Uefa-Fünfjahreswertung 2019/20 nach den Hinspielen des Achtelfinales in der Champions League und der Zwischenrunde der Europa League (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2021/22):

Spanien: 98,997 Punkte (2019/20: 15,642 Punkte) England 87,748 Punkte (2019/20: 15,857) Deutschland 70,784 Punkte (2019/20: 14,714) Italien 67,939 Punkte (2019/20: 12,214) Frankreich 56,415 Punkte (2019/20: 8,883) Portugal 49,449 Punkte (2019/20: 10,300) Russland 45,549 Punkte (2019/20: 4,666) Belgien 37,900 Punkte (2019/20: 7,600) Niederlande 35,750 Punkte (2019/20: 9,400) Ukraine 34,100 Punkte (2019/20: 5,200)

Magdeburg erweitert sein Präsidium

Drittligist 1. FC Magdeburg hat sein Präsidium um Simone Borris erweitert. Die 57-Jährige wird in dem künftig vierköpfigen Gremium für Nachwuchs- und Mitgliederbetreuung zuständig sein. Neben Borris gehören Peter Fechner, Hagen Hoffmann und Dirk Weber dem Präsidium an.

"Sie war selbst über 20 Jahre aktive Fußballerin und blickt auf weitreichende Erfahrungen aus ihren Tätigkeiten für die Landeshauptstadt Magdeburg im Bereich Soziales zurück, wo sie sich bis heute stark engagiert“, sagte Präsident Fechner über Borris.

