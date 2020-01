Borussia Dortmund: Zorc äußert sich kryptisch über Transfers

José Mourinho viermal sieglos

Klebt José Mourinho das Pech an den Hacken? Der Trainer von Tottenham Hotspur wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Am 23. Spieltag der Premier League kamen die Spurs beim FC Watford über ein torloses Unentschieden nicht hinaus und hatten Glück, nicht als Verlierer den Platz zu verlassen.

Jose Mourinho, Trainer von Tottenham Hotspur

Foto: Mark Kerton / dpa

In der 70. Minute scheiterte nämlich Watfords Troy Deeney mit einem Handelfmeter an Tottenham-Keeper Paulo Gazzaniga.

Neues von der Bundesliga im Internet?

Neues von der Internet-Front der Bundesliga: Nach Informationen der F.A.Z. werden die Partien der Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 nicht ausschließlich im Internet live zu sehen sein. Es müsse mindestens eins der vier bisher vorgesehenen Rechtepakte für Livespiele an einen Pay-TV-Sender mit Satelliten- und Kabelnetzzugang gegeben werden, sollten Streamingdienste wie DAZN, Amazon oder MagentaTV (Deutsche Telekom) bei der Versteigerung die höchsten Gebote abgeben. Die DFL gab dazu keinen Kommentar ab.

Sky-Live-Übertragung

Foto: Valeria Witters / WITTERS

Die Champions League ist ab der Saison 2021/22 in Deutschland bis auf eine kleine Ausnahme live nur bei den Streaminganbietern DAZN und Amazon Prime Video zu sehen. Lediglich das Finale wird vom ZDF übertragen.

Michael Zorc und Donald Trump

Sportdirektor Michael Zorc hat Spekulationen über Transfers von Stürmer Paco Alcácer und Jacob Bruun Larsen weg von Borussia Dortmund zurückgewiesen. „Dazu muss man was auf dem Tisch liegen haben“, sagte Zorc vor dem Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg dem Sender Sky. Alcácer war mit dem FC Valencia in Verbindung gebracht worden, Bruun Larsen mit Eintracht Frankfurt. „Ich habe mit Donald Trump mehr Kontakt als mit jemandem von Eintracht Frankfurt“, sagte Zorc.

Immobile ganz mobil

Der ehemalige Dortmunder Ciro Immobile war als dreifacher Torschütze der Wegbereiter für den 5:1 (3:0)-Kantersieg von Lazio Rom in der Serie A gegen Sampdoria Genua. Der Angreifer war in der 17. (Handelfmeter), 20. und 65. Minute (Handelfmeter) für Lazio erfolgreich. Immobile erhöhte sein Saisontrefferkonto in der Serie A auf 23. Der Hauptstadtklub belegt mit 45 Punkten hinter Rekordmeister Juventus Turin (48) und Inter Mailand (46) den dritten Tabellenplatz.

Schalke wildert in Gladbachs Trainerstab

Schalke 04 erweitert seinen Trainerstab und bedient sich bei der Konkurrenz. Sportwissenschaftler Andreas Schlumberger wird "Leiter Fitness und Prävention", wie Schalke mitteilte. Der 53-Jährige war zuletzt Rehatrainer bei Borussia Mönchengladbach, zuvor in dieser Funktion beim FC Bayern München (2015 bis 2017), Borussia Dortmund (2012 bis 2015) und im DFB-Nachwuchsbereich tätig. Schlumberger Schlumberger habe „private Gründe“ für seinen Wechsel genannt.

Petersen überholt Löw

Nils Petersen ist neuer Rekordtorschütze des SC Freiburg. Der 31 Jahre alte Stürmer erzielte beim FSV Mainz 05 seinen 84. Treffer für die Freiburger und überbot die 83-Tore-Marke von Bundestrainer Joachim Löw. Löw hatte 83 Tore für Freiburg erzielt - aber alle, als die Südbadener noch in der 2. Bundesliga kickten. Petersen brauchte zudem deutlich weniger Pflichtspiele als Löw, um auf diese Bestmarke zu kommen.

Guardiola zu Bayern? Das sagt der Trainer

Pep Guardiola

Foto: Martin Rickett/PA Wire / dpa

Pep Guardiola (Manchester City) hat bestätigt: „Ich bleibe zu 100 Prozent, es sei denn, sie feuern mich“, sagte Guardiola vor dem Premier-League-Spiel gegen Crystal Palace. „Ich gehe nirgendwo hin.“ Zuletzt war sogar über eine Rückkehr zum FC Bayern spekuliert worden. Guardiola: „Wir haben ein paar Spiele verloren, also müssen wir jetzt tun, was wir können, um besser zu sein. So einfach ist das.“