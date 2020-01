"Tiefpunkt": Auch Werders Trainer Kohfeldt verletzt

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 16. Januar 2020:

Werders Kohfeldt beißt auf die Zähne

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt wird trotz einer Fußverletzung zum Rückrunden-Start am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf auf der Bank sitzen können. Der 37-Jährige zog sich die Blessur im Eigenheim zu, bestätigte Sportchef Frank Baumann am Donnerstag.

"Flo hat richtig Schmerzen, er kann nicht auftreten. Er hat Bettruhe verordnet bekommen. Wir hoffen, dass er am Freitag wieder dabei sein kann. Zur Gegneranalyse im Hotel wird er am Abend auf jeden Fall dabei sein“, erklärte Baumann. "Am Samstag wird er auch auf der Bank sitzen.“

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat sich verletzt.

Für den Bremer Geschäftsführer ist die Kohfeldt-Verletzung „der Tiefpunkt“ für den in der Hinrunde durch zahlreiche verletzungsbedingten Rückschläge auf Platz 17 abgestürzten Krisenclub. "Der Ausfall der Trainers ist der Höhepunkt. Ab jetzt geht es aufwärts“, kündigte Baumann an.

Die Einheiten vor dem so wichtigen Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten in Düsseldorf werden seit Mittwoch vom Co-Trainer-Trio um Tim Borowski, Ilia Gruev und Thomas Horsch geleitet. „Wir sind dort sehr gut aufgestellt. Alle Inhalte sind mit Florian abgestimmt“, sagte Baumann. Die Matchplan-Sitzung im Trainer-Team wurde gemeinsam mit Sportchef Baumann im Hause Kohfeldt abgehalten.

Ludwig Augustinsson wird indes am Sonnabend fehlen. Ein Einsatz des Schweden kommt nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel aus dem Köln-Spiel (0:1) laut Baumann "zu früh“.

Neuzugang Haaland winkt das BVB-Debüt

Neuzugang Erling Haaland könnte trotz seiner langen Trainingspause im Spiel beim FC Augsburg sein Pflichtspiel-Debüt für Borussia Dortmund geben. Der 19 Jahre alte Norweger habe in dieser Woche zusammen mit den zuvor ebenfalls angeschlagenen Thorgan Hazard und Marco Reus normal trainiert. „Es ist möglich“, sagte BVB-Trainer Lucien Favre am Donnerstag zu einem Einsatz des Sturm-Talents am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky).

Der Angreifer war zum Jahreswechsel von Red Bull Salzburg aufgrund einer Ausstiegsklausel für 20 Millionen Euro zum BVB gekommen. Wegen Knieproblemen konnte Haaland aber den halben Dezember und zunächst auch im Trainingslager in Marbella nicht trainieren.

Talent Giovanni Reyna wurde von Favre zunächst in den Bundesliga-Kader befördert. "Er ist definitiv im Kader“, sagte Favre über den Sohn des früheren Bundesligaspieler Claudio Reyna nach dessen starken Leistungen im Trainingslager. Der 17 Jahre alte A-Jugendspieler stand bislang einmal in dieser Saison im Kader, blieb beim 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf aber ohne Einsatz. „Gio hat schon im Sommer einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Das wird dem gesamten Kader neue Impulse geben“, sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Als Ziel für die Rückrunde gab Favre „mehr Punkte als in der Hinserie“ aus: „Wir müssen einfach besser sein.“ Die Westfalen starten als Tabellen-Vierter mit sieben Zählern Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig in die Rückserie.

EM: Löw sieht Heimspiele nicht als Vorteil

Bundestrainer Joachim Löw freut sich auf die drei Münchner Heimspiele bei der EM 2020, sieht darin sportlich aber auch ein gewisses Risiko. „Das werden Festtage für die Fans in Deutschland. Und es ist ein Vorteil, was die Stimmung betrifft, aber nicht unbedingt bei den Gegnern“, sagte der 59-Jährige im Interview mit den Internetportalen „spox.com“ und „goal.com“.

Die beiden Gruppengegner Frankreich und Portugal seien „typische Kontermannschaften“, die vom Gegenpressing leben. „Wenn wir dominant agieren, freut sich Frankreich insgeheim darüber“, sagte Löw. Denn dann müssten die Franzosen selbst nicht so viel tun: „Deshalb hätten sie es vor eigenem Publikum manchmal vielleicht sogar etwas schwerer.“

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Allianz Arena am 16. Juni (21.00 Uhr) auf Weltmeister Frankreich und am 20. Juni (18.00 Uhr) auf Titelverteidiger Portugal. Der dritte Gegner in der Gruppe F am 24. Juni (21.00 Uhr) wird noch über die Playoffs ermittelt.

„Wir haben die EM-Qualifikation als Gruppensieger abgeschlossen, obwohl wir viele Herausforderungen hatten, deshalb macht mir unsere junge Mannschaft Hoffnung“, sagte Löw. „Zu den absoluten Favoriten gehören wir in der aktuellen Konstellation nicht unbedingt, aber ein Turnier hat bekanntlich immer seine Eigendynamik“, wiederholte der Bundestrainer.

