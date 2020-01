Die HSV-News am Freitag, den 17. Januar 2020:

Vagnoman steht auf der Liste für Olympia

Josha Vagnoman darf von Olympia träumen. Der momentan wegen eines Fußbruchs verletzte Außenverteidiger steht laut der "Bild" auf der vorläufigen Liste, die U-21-Nationaltrainer Stefan Kuntz der Nationalen Anti-Doping-Agentur Nada übergeben hat. Der finale 18-köpfige Kader wird im Juni bekannt gegeben. 32 Spieler müssen also noch gestrichen werden. Trotzdem stehen Vagnomans Chancen gut, bei den Sommerspielen in Tokio dabei zu sein.

Kuntz schätzt die Qualitäten des 19-Jährigen. Vor seiner Verletzung hatte sich der HSV-Profi einen Platz in der ersten Elf des DFB-Nachwuchses erkämpft. Sollte Vagnoman im Laufe der Rückrunde wieder fit werden und Spielpraxis sammeln, darf er sich konkreter mit einer Reise nach Japan beschäftigen.

Spielt HSV-Profi Vagnoman mit Hummels (l.) und Müller bei Oympia?

Foto: imago / Laci Perenyi

Außerdem stehen einige "ältere" Spieler, von denen Kuntz allerdings nur drei nominieren darf, auf der Liste. Es sind unter anderem prominente Namen wie Thomas Müller, Mats Hummers, Max Kruse und Sandro Wagner, wie der Coach in einem Interview auf dfb.de mitteilte.

Olympia-Aus für Bakery Jatta

Vagnomans Teamkollegen Bakery Jatta geht dagegen leer aus. Der Flügelstürmer steht nicht auf der vorläufigen Liste für Olympia. Der DFB hatte zwischenzeitlich über eine Einbürgerung und Nominierung Jattas nachgedacht, letztlich dann aber doch Abstand von der Idee genommen. Daran ändert sich auch für die Spiele nicht Tokio nichts. Dadurch könnte Jattas Debüt für die A-Nationalmannschaft Gambias im Laufe des Jahres konkreter werden.

Jairo und Harnik fehlen beim HSV-Training

Beim Vormittagstraining in Lagos fehlten die verletzten Offensivspieler Jairo Samperio (Oberschenkel) und Martin Harnik (Wade). Während Harnik seit dem 0:4-Testspiel gegen Schalke vor einer Woche pausiert, soll Jairos Blessur nicht so schlimm sein. Der Spanier war am Donnerstag beim 1:1 gegen den FC Soul nach 66 Minuten zwangsweise ausgewechselt worden.

Dieter Heckings Fazit zum 1:1 des HSV gegen den FC Seoul

DFB verhandelt über Pyro-Strafe vom Derby

Mit seinem Einspruch vor dem DFB-Sportgericht will der HSV seine drastische Strafe für den massiven Pyro-Einsatz der eigenen Fans im Stadtduell mildern. Seit heute um 11 Uhr verhandelt das DFB-Gremium mündlich darüber. Für die Vorfälle beim Derby am 16. September 2019 war der HSV zu 200.000 Euro Strafe verurteilt worden. Der DFB-Kontrollausschuss hatte sogar eine Geldbuße von 250.000 Euro beantragt.