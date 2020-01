Can fordert Juve-Abschied, Bayer fällt Entscheidung bei Bosz

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 17. Januar 2020:

Union Berlin leiht Yunuy Malli aus

Malli sagt tschüs: Der Wolfsburger wechselt zu Union Berlin.

Foto: dpa

Der bislang furios aufspielende Aufsteiger Union Berlin leiht Mittelfeldspieler Yunus Malli (27) für ein halbes Jahr vom VfL Wolfsburg aus. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Der 25-malige türkische Nationalspieler war in der Hinrunde bei den Niedersachen nicht zum Zug gekommen und wurde lediglich in der Europa League zweimal eingewechselt. „Ich möchte nun endlich wieder regelmäßig auf dem Platz stehen“, kündigte Malli an.

Can forciert seinen Abgang bei Juventus

Der deutsche Nationalspieler Emre Can hat genug. Laut der "Gazzetta dello Sport" forderte der Mittelfeldspieler über seinen Berater ein Treffen mit Sportdirektor Fabio Paratici von Juventus Turin ein, um über seine Zukunft zu sprechen. Der 26-Jährige ist verärgert, weil er bei den vergangenen Spielen nicht zum Einsatz gekommen ist.

Can kam in dieser Saison erst auf acht Pflichtspieleinsätze und 279 Einsatzminuten. Zuletzt wurde er mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Can steht zwar noch bis 2022 bei Juve unter Vertrag, doch seit seiner Nicht-Nominierung für die laufende Champions-League-Saison im vergangenen September gilt das Verhältnis zwischen Spieler und Club als angespannt.

Leverkusen verlängert mit Trainer Bosz

Peter Bosz hat gut Lachen: Der Niederländer hat seinen Trainervertrag bei Leverkusen bis 2022 verlängert.

Foto: dpa

Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Cheftrainer Peter Bosz vorzeitig bis 2022 verlängert. Das gab der Werksclub am Freitag bekannt. Der 56 Jahre alte Niederländer betreut die Werkself seit Januar 2019, sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. "Peters Spielidee passt zu uns, denn Bayer steht für aggressiven und dominanten Tempofußball und für große Spielfreude", sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler.

Ebbe Sand wird Co-Trainer von Dänemark

Schalkes Ex-Stürmer Ebbe Sand wird Co-Trainer der dänischen Nationalmannschaft. Der 47-Jährige wird Assistent von Nationalcoach Åge Hareide, sein Vertrag läuft bis zur Fußball-EM im Sommer. Zuletzt hatte Sand bis zum Sommer 2019 als Sportdirektor von Bröndby IF gearbeitet.

Kind verteidigt Manager-Wechsel bei Hannover

Hannovers Hauptgesellschafter Martin Kind hat den viel kritisierten und teils höhnisch kommentierten Sportdirektoren-Wechsel bei Hannover 96 verteidigt. „Gerhard Zuber ist integer und kennt den Markt. Er hat sich immer vernünftig verhalten. Die Rechtsfrage muss man davon trennen“, sagte Kind dem „Sportbuzzer“.

Die Niedersachsen hatten sich am Donnerstag nach nur einem halben Jahr von seinem Sportchef Jan Schlaudraff getrennt und den früheren Nationalspieler durch den Mann ersetzt, mit dem sich 96 bis zum Vortag vor dem Arbeitsgericht stritt. Zuber war in Hannover die rechte Hand des früheren Managers Horst Heldt. Bereits im vergangenen Jahr klagte er gegen seine Entmachtung und Kaltstellung als Sportlicher Leiter nach dem Erstliga-Abstieg.

Kind erhofft sich von dem 44 Jahre alten Österreicher einen besseren Draht zu Trainer Kenan Kocak, als dies zuletzt bei Schlaudraff der Fall war. „Beide arbeiten gut zusammen“, sagte der Geschäftsführer.