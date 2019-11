Robert Lewandowski erhält einen besonderen Bodyguard

Jos Luhukay redet Hannover 96 stark

FC St. Paulis Trainer Jos Luhukay ist ja bekannt für spezielle Aussagen. Vor der Saison eine Wutrede, zwischendurch überraschende Statements nach Erfolgen wie dem im Stadtderby gegen den HSV. Jetzt sagte Luhukay über den kommenden Gegner Hannover 96 (Tabellen-16.): „Das ist vom Torwart bis zum Sturm qualitativ eine der besten Mannschaften der Liga.“ St. Pauli trifft am Sonnabend (13 Uhr/Sky und Liveticker bei abendblatt.de) im Millerntor-Stadion auf den Erstliga-Absteiger.

Kämpferisch, wütend, frustriert, nachdenklich, mürrisch und auch mal fröhlich – St. Paulis Cheftrainer Jos Luhukay zeigt viele Gesichter und damit oft seine aktuelle Gemütslage.

Hannover 96 kommt mit seinem neuen Trainer Kenan Kocak in die Hansestadt. Die Premiere des Nachfolgers von Mirko Slomka war am vergangenen Montag beim 1:2 gegen Darmstadt 98 unglücklich verlaufen. Dass die Hannoveraner seit fünf Spielen sieglos ist, sagt laut Luhukay aber nichts über deren Mannschaftsstärke aus. Der FC St. Pauli hat seit sechs Ligaspielen nicht mehr gewonnen.

Robert Lewandowski erhält Bodyguard

Mit einem wiedergenesenen Kai Havertz und einem Bodyguard für Robert Lewandowski will Bayer Leverkusen Bayern München stoppen. Trainer Peter Bosz glaubt sogar an einen Sieg in München am Sonnabend (18.30 Uhr, live bei Sky). Sven Bender solle sich um Lewandowski kümmern. Beide waren beim BVB vier Jahre lang Mannschaftskollegen. Bosz: „Ich glaube, dass das ein Vorteil sein kann. Er kennt ihn sehr, sehr gut.“

Mesut Özil hat neuen Trainer – Arsenal feuert Emery

Gefeuert: Unal Emery

Der FC Arsenal London hat Trainer Unai Emery (48) kurz nach der 1:2-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League entlassen. Der Spanier musste am am Freitagmorgen seine Sachen packen. Vorerst wird er von der Arsenal-Ikone Freddie Ljungberg ersetzt. Emery, der mit dem FC Sevilla dreimal die Europa League gewann und mit Paris St. Germain französischer Meister wurde, trainierte Arsenal 17 Monate. Jetzt blieb die Truppe von Mesut Özil und Shkodran Mustafi sieben Spiele ohne Sieg.

Schiri Merk will 1. FCK retten

Für seinen Herzensverein 1. FC Kaiserslautern unterbricht Markus Merk sogar die Flitterwochen mit Ehefrau Sabine. Der ehemalige Welt-Schiedsrichter fliegt extra aus Südostasien in die Heimat, um auf der Mitgliederversammlung am Sonntag (11.00 Uhr) das Zepter beim unter anderem finanziell schwer angeschlagenen Drittligisten zu übernehmen. „Wenn der FCK mich braucht, dann bin ich da. Ich könnte es mir nie verzeihen, es nicht wenigstens versucht zu haben“, sagte Merk.

Hamann: Vergifteter Rat an Borussia Dortmund?

Sky-Experte Dietmar Hamann

Der sogenannte Sky-Experte Dietmar Hamann (früher Bayern München) empfiehlt Borussia Dortmund, Star-Stürmer Jadon Sancho schnellstmöglich zu verkaufen. „Je früher, desto besser“, schreibt Hamann in seiner Kolumne „Hamanns Top 3“ bei Sky. Wer ständig zu spät komme und "Kollegen und Bosse" brüskiere, den darf man natürlich auch nicht aufstellen“, so Hamann.

Der BVB hatte schon erheblichen Ärger mit Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembelé, die beide nach Querelen verkauft wurden. Allerdings beharrte der BVB darauf, dass sie blieben – um die Ablöse in die Höhe zu treiben. Verfährt man, wie Hamann empfiehlt, sinkt der Preis für einen Spieler nach aller Fußball-Logik.

Rassismus: Vorwürfe in Italien – Holland reagiert

Die 102-malige englische Nationalspielerin Eniola Aluko verlässt ein halbes Jahr vor Ablauf ihres Vertrags den italienischen Meister Juventus Turin und hat als einen Grund dafür auch Rassismus genannt. „Die letzten sechs Monate waren sehr schwierig. Manchmal fühlt es sich an, als sei Turin in Sachen kultureller Offenheit ein paar Jahrzehnte zurück“, schrieb Aluko in einem Gastbeitrag für die englische Tageszeitung The Guardian.

„Ich habe es satt, in einem Laden beobachtet zu werden, als wäre ich eine Diebin. Zu oft hat man mich am Flughafen so behandelt, als wäre ich der Drogendealer Pablo Escobar.“ Aluko bemängelte, dass Italiens Clubpräsidenten und Tifosi Rassismus als Teil der „Fankultur“ betrachteten.

Im Kampf gegen rassistische Vorfälle sollen in niederländischen Fußballstadien Kameras eingesetzt werden. Das wurde nach einem Treffen von Premierminister Mark Rutte und Verantwortlichen des Fußballverbands KNVB deutlich.

Gericht: 4800 Euro Strafe für brutales Foul

Wegen eines Fouls in einem Spiel in der vierten Kreisklasse hat das Landgericht Hannover einen 25-jährigen Amateurkicker zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt. Das Gericht ging damit über das Urteil des Amtsgerichts in erster Instanz hinaus, wie Gerichtssprecher Dominik Thalmann am Donnerstag sagte. Der Fußballer hatte einem Gegenspieler im vergangenen November mit einer Grätsche von hinten das Waden- und Schienbein gebrochen.

Das Landgericht wertete die Attacke als gefährliche Körperverletzung in einem minderschweren Fall und verurteilte den Mann zu 120 Tagessätzen je 40 Euro. „Das Urteil bedeutet aber nicht, dass jetzt jedes Foul in der Kreisklasse als gefährliche Körperverletzung verurteilt wird“, sagte der Gerichtssprecher. Es sei ausdrücklich eine Einzelfallentscheidung gewesen.

WM 2022 in Katar: Berti Vogts hat einen Vorschlag

Die Auslosung der europäischen Qualifikationsgruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 wird erstmals seit dem Turnier 1990 nicht im künftigen Gastgeberland stattfinden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Fifa- und Uefa-Kreisen wird die Zeremonie im November oder Dezember 2020 in Zürich vorgenommen werden. Im umstrittenen Ausrichterland Katar soll dann im April 2022 erst die Gruppeneinteilung für die Endrunde erfolgen.

Berti Vogts

Unterdessen hat der frühere Bundestrainer Berti Vogts mit Blick auf die Winter-WM 2022 in Katar ein Einschreiten der großen Fußballverbände gefordert. „Am besten sollte sich der DFB so schnell wie möglich mit den starken Verbänden wie England, Spanien, Italien, Frankreich und Brasilien zusammentun und der Fifa sagen: So geht es nicht, wir wollen einen anderen Termin“, sagte der 72-Jährige der „Bild“.

Zuvor hatte der „Kicker“ berichtet, dass nach den aktuellen Plänen nur acht Tage zwischen dem letzten Bundesliga-Spieltag 2022 und dem WM-Eröffnungsspiel in Katar (21. November) liegen. Eine optimale Vorbereitung für die deutsche Nationalmannschaft wäre so gar nicht möglich. Vogts: „Ich könnte mir vorstellen, dass das Eröffnungsspiel erst nach Weihnachten ist und dann im Januar gespielt wird."