Im Video: Brasiliens Dino steigt ab – Zuschauer rasten aus

Der Fußball-Ticker am Montag, den 9. Dezember 2019:

Klinsmann will Köpke angeblich länger bei Hertha halten

Bundestorwarttrainer Andreas Köpke ist einem Medienbericht zufolge die Wunschlösung von Jürgen Klinsmann für den Posten als Torwartcoach bei Hertha BSC bis zum Saisonende. Bislang ist Köpke vom Deutschen Fußball-Bund bis Jahresende für ein befristetes Engagement bei den Berlinern freigestellt. Hertha-Trainer Klinsmann arbeite daran, dass Köpke dem Hauptstadtclub über den Winter hinaus hilft, berichtete die „Bild“-Zeitung. Der Verein verwies auf Anfrage auf die bislang getroffene Vereinbarung mit dem DFB.

Köpke kam 2004 kurz nach dem damaligen Bundestrainer Klinsmann als Nachfolger von Sepp Maier zur deutschen Nationalmannschaft und hat diesen Posten nun schon seit 15 Jahren inne. „Ich habe Jogi angerufen und ihm gedankt, dass er den Andi abgestellt hat für die paar Wochen“, sagte Klinsmann vor anderthalb Wochen über seinen Weggefährten. „Wie wir das dann weitergestalten, da haben wir ein paar Wochen Zeit dafür. Mit dieser Maßnahme haben wir die Zeit gewonnen, um Dinge zu besprechen, die mittelfristiger liegen.“

Ex-Bayern-Stürmer Santa Cruz schießt Olimpia zum Titel

„Oldie“ Roque Santa Cruz hat in seiner Heimat Paraguay den Traditionsclub Olimpia zum erneuten Titel geschossen. Der frühere Bayern-Profi (38) erzielte am vorletzten Spieltag beim 2:2 (0:1) gegen Guarani beide Treffer, durch den Punkt hat der Club aus der Hauptstadt Asunción die Halbserie Clausura gewonnen. Für Olimpia war es der vierte Titel in Folge (Apertura 2018, 2019 und Clausura 2018, 2019).

Santa Cruz traf nach einem 0:2-Rückstand in der 61. und 90.+2 Minute. Olimpia qualifizierte sich durch die Meisterschaft auch für die Gruppenphase des kontinentalen Libertadores-Cup.

Santa Cruz spielte acht Jahre für die Münchner, mit denen er fünfmal deutscher Meister wurde und 2001 die Champions League gewann. Die Sportfreunde Stiller widmeten ihm den Song „Ich, Roque“. 2007 schloss er sich nach 155 Bundesliga-Spielen (31 Tore) und einigen Verletzungen den Blackburn Rovers an. Danach spielte der dreimalige WM-Teilnehmer für Manchester City, Betis Sevilla, Cruz Azul in Mexiko und Málaga, ehe er 2016 zu seinem Heimatclub Olimpia zurückkehrte. Santa Cruz hat 111 Länderspiele bestritten, in denen er 32-mal traf.

Kovac angeblich an Job beim FC Arsenal interessiert

Wenige Wochen nach seiner Entlassung beim FC Bayern München könnte Niko Kovac möglicherweise doch früher auf die Trainerbank zurückkehren als ursprünglich geplant. Wie die Online-Portale „goal.com“ und „spox.com“ berichten, habe Kovacs Management Kontakt zum FC Arsenal aufgenommen, um ein mögliches Engagement bei dem englischen Traditionsverein auszuloten. Demnach soll der 48-Jährige großes Interesse an dem Job beim kriselnden Premier-League-Club haben.

Für Montagabend (21 Uhr MEZ) habe Kovac in London einen Besuch des Arsenal-Spiels bei West Ham United geplant. Bei den Gunners stehen auch die deutschen Profis Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Bernd Leno unter Vertrag.

Arsenal hatte sich am 29. November von Trainer Unai Emery getrennt. Seitdem betreut der Schwede Freddie Ljungberg als Interims-Coach die Mannschaft. Dennoch konnte die Serie von neun Pflichtspielen ohne Sieg bisher nicht beendet werden. So erfolglos war Arsenal seit 1992 nicht mehr.

In Deutschland war Kovac nach seiner Trennung vom FC Bayern zuletzt bei Hertha BSC im Gespräch. Dort hieß es, auch nach der Verpflichtung von Jürgen Klinsmann als neuem Chefcoach bis Saisonende bleibe Kovac der langfristige Wunschkandidat der Hertha. Kovac hatte ein sofortiges Engagement in Berlin mit der Begründung abgelehnt, er wolle vorerst Abstand gewinnen.

Milan-Fan nach Streit um Spieler-Hose schwer verletzt

Ein Fan des italienischen Traditionsvereins AC Mailand ist nach einem Streit um eine ins Publikum geworfene Hose schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach Angaben der Tageszeitung "Gazzetta dello Sport" nach dem 3:2-Sieg der Mailänder beim FC Bologna mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand sei ernst.

Nach dem Auswärtssieg hatten Milan-Spieler Trikots und Hosen in den Block der mitgereisten Fans geworfen. Daraufhin entwickelte sich offenbar ein Streit zweier Anhänger um die Frage, wer eine der Shorts gefangen hatte. Vor dem Stadio Dall'Ara stach einer der Männer dann dem anderen in den Bauch.

Brasiliens Dino steigt ab – Zuschauer rasten aus

Der viermalige brasilianische Meister Cruzeiro EC aus Belo Horizonte muss erstmals in der Vereinsgeschichte den Gang in die zweite Liga antreten. Nach nur sieben Siegen an 38 Spieltagen besiegelte das 0:2 (0:0) am Sonntag gegen Vorjahresmeister SE Palmeiras den Abstieg. Die Partie wurde in der 85. Minute wegen Ausschreitungen wütender Cruzeiro-Fans auf den Rängen des Mineirão-Stadions, Stätte der deutschen 7:1-WM-Gala gegen Brasilien, abgebrochen.

Der Kreis der Teams, die noch nie in die Zweitklassigkeit abgestürzt sind, ist damit auf ein Trio geschrumpft: CR Flamengo aus Rio de Janeiro, das nach den Titeltriumphen in der Meisterschaft und im südamerikanischen Libertadores-Cup in wenigen Tagen die Saison bei der Club-WM in Katar krönen will, der FC Santos, der mit 16 Zählern Rückstand auf Flamengo als Zweiter ins Ziel kam, sowie der FC São Paulo.

Bezeichnenderweise verschliss Cruzeiro im Abstiegsjahr vier Trainer: Auf dem ehemaligen Nationaltrainer Mano Menezes, der den Club immerhin zu den Pokaltriumphen 2017 und 2018 sowie den in Brasilien prestigeträchtigen Titeln in der Bundeslandmeisterschaft (2018, 2019) geführt hatte, folgten Rogério Ceni, Abel Braga und für die letzten drei Partien Adílson Batista, der mit drei Niederlagen ohne Torerfolg jedoch auch nicht die erhoffte Wende bringen konnte.

Hattrickschütze Joaquín bricht uralten Di-Stéfano-Rekord

Mit drei Toren binnen 18 Minuten hat der frühere spanische Nationalspieler Joaquín Sánchez einen jahrzehntealten Rekord in der Primera División gebrochen. Beim 3:1-Sieg seines Teams gegen Athletic Bilbao am Sonntag gelang dem 38-jährigen Offensivspieler von Betis Sevilla als bislang ältestem Profi ein Hattrick in Spaniens Eliteklasse. Den bisherigen Rekord hatte 1964 Alfredo di Stéfano von Real Madrid mit 37 Jahren aufgestellt.

In seinen 556 Partien in der Primera División markierte Joaquín – Fußballfans ist der Routinier vor allem unter seinem Vornamen geläufig – für Betis, den FC Málaga und den FC Valencia 73 Tore. Zudem absolvierte er 18 Spiele für die Nationalmannschaft.

Reichskriegsflagge gezeigt? Naziskandal erschüttert Austria Wien

Der österreichische Bundesligist Austria Wien untersucht nach dem Hauptstadt-Derby bei Rapid einen Vorfall mit einem Banner in der Optik der verbotenen Reichskriegsflagge. Sie soll zu Beginn des Spiels (2:2) am Sonntag im Allianz-Stadion zu sehen gewesen sein und noch während der Partie entfernt worden sein. In sozialen Netzwerken kursierte ein unscharfes Foto der Flagge.

„Ist in keinster Weise mit unseren Werten vereinbar. Wie das Ding da reinkam? Leider noch nicht ganz klar. Gehen der Sache aber seit Spielbeginn nach und hoffen, die Personen, die dahinterstecken, identifizieren zu können“, twitterte Austria Wien als Reaktion auf das Foto. Die Flagge soll einer bei der Austria mit Hausverbot belegten Fan-Gruppe zuzuordnen sein.