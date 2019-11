Verjubelt: Brügge kassiert zweimal Rot in 60 Sekunden

Bayer Leverkusen spielt weiter international

Es war der erwartete russische Eiskeller: Aber Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz wurde warm ums Herz. Denn die Mannschaft überwintert nach dem 2:0-Sieg bei Lokomotive Moskau im internationalen Geschäft. Bayer zog nach dem Aus in der Champions League in die Europa-League-Zwischenrunde ein und hat noch eine Mini-Chance aufs Achtelfinale der Königsklasse.

Im 100. Champions-League-Spiel Bayers sorgte ein Eigentor von Moskaus Rifat Schemaletdinow (11.) für die Führung - drei von fünf Leverkusener Toren in der laufenden Saison wurden damit vom Gegner erzielt. Sven Bender (54.) markierte mit einem herrlichen Volleyschuss das wichtige 2:0.

Zweimal Rot in 60 Sekunden

Kuriose Rote Karten: Den Spielern des FC Brügge blieb nach dem Ausgleichstreffer gegen Galatasaray Istanbul (1:1) kurz die Freude im Halse stecken. Der slowakische Schiedsrichter Ivan Kruzliak schickte in der Schlussphase der Champions League-Partie binnen einer Minute gleich zwei Spieler des belgischen Vize-Meisters vom Platz. Torschütze Krepin Diatta riss sich nach seinem Treffer das Trikot vom Leib, vergaß dabei aber, dass er bereits verwarnt war: Gelb-Rot für den Senegalesen. Sein Mannschaftskollege Clinton trat bei der Jubelszene die Eckfahne um, so dass diese durchbrach. Für diese Beschädigung des Stadion-Inventars zückte der Schiri nochmals Gelb - für Clinton ebenfalls die zweite in dem Spiel.

Antonio Rüdiger trainiert wieder bei Chelsea

Antonio Rüdiger darf nach monatelanger Leidenszeit und Becken-OP auf sein baldiges Comeback hoffen. Der 26-Jährige hat am Dienstag beim FC Chelsea wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. „Wieder auf der Jagd“, schrieb Rüdiger in den Sozialen Netzwerken zu Fotos, die ihn bei der Einheit vor dem Champions-League-Spiel beim FC Valencia am Mittwoch (18.55 Uhr) zeigen. Dort gehört Rüdiger allerdings noch nicht zum Kader.

Kult-Moderator Manfred Breuckmann ist zurück

Mikrofon-Legende Manfred Breuckmann kehrt als Fußball-Kommentator zurück. Die Kult-Stimme wird am Freitag erstmals seit elf Jahren wieder ein Fußballspiel kommentieren. Der 68-Jährige wird für DAZN beim Spiel des FC Schalke 04 gegen Union Berlin hinter dem Mikrofon sitzen, wie der „Express“ und die „Westdeutsche Zeitung“ berichteten.

Breuckmann war jahrelang als Kommentator beim Westdeutschen Rundfunk beschäftigt. Für ihn ist es der erste Kommentatoren-Job im Fernsehen. „Meine wesentliche Aufgabe wird sein, den Mund zu halten. Ich komme ja vom Radio, wo man das Bedürfnis hat, durchzureden“, sagte Breuckmann. „Im Fernsehen kann ich mich nicht so benehmen. Daher bin ich schon ein bisschen nervös.“

"Köbi" Kuhn ist tot

Die Schweizer trauern um Jakob „Köbi“ Kuhn. Der frühere Nationalspieler und -trainer ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Kuhn erlag im Krankenhaus in Zollikerberg im Kanton Zürich einer langen, schweren Krankheit. „Wir sind alle sehr traurig und werden ihn nie vergessen“, sagte Ex-Fifa-Boss Sepp Blatter. Schon 2011 war bei Kuhn Alters-Leukämie diagnostiziert worden, zuletzt litt er an Lungenproblemen.

Der "Blick" nennt Kuhn in seinem Nachruf den „berühmtesten Schweizer Fußballer aller Zeiten“. Kuhn war mit dem FC Zürich, für den er von 1960 bis 1977 aktiv war, sechsmal Schweizer Meister. 63-mal spielte er für die Schweiz, unter anderem bei der WM 1966. 2001 wurde er Coach der „Nati“, die er 2004 zur EM und 2006 zur WM in Deutschland führte, wo die Schweiz das Achtelfinale erreichte. Nach der EM 2008 im eigenen Land wurde er von Ottmar Hitzfeld abgelöst.

Rekordumsatz bei Werder Bremen

Sportliche Krise, aber wirtschaftlich erfolgreich: Werder Bremen hat bei seiner Mitgliederversammlung einen Rekordumsatz verkündet. Nach Angaben von Geschäftsführer Klaus Filbry setzte die Werder Bremen GmbH und Co. KG aA 2018/19 insgesamt 157,1 Millionen Euro um. Die bisherige Bestmarke aus der Saison 2009/10 lag bei 126,4 Millionen. Im vierten Geschäftsjahr nacheinander erwirtschaftete Werder zudem einen Gewinn, der für die Zeit vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 bei 3,5 Millionen Euro lag.

Hauptgründe für das wirtschaftliche Wachstum sind höhere Erträge bei den TV-Geldern und Transfers wie der von Thomas Delaney an den BVB (20 Millionen Euro).

Marco van Basten von Fox Sports suspendiert

Eine Woche ohne Bildschirmpräsenz: Der Pay-TV-Sender Fox Sports hat Marco van Basten nach seiner Entgleisung ("Sieg Heil, Pfannkuchen") zunächst für eine Woche suspendiert. „Er hat mit seinem schlechten Witz zur falschen Zeit leider einen Fehler gemacht“, teilte der Sender mit: Während der Live-Übertragung von Ajax Amsterdam gegen Heracles Almelo (4:1) hatte van Basten sich die Entgleisung geleistet, als er sich offenbar über das schlechte Deutsch von Moderator Hans Kraay lustig machen wollte.