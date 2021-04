Holstein Kiel: Corona-Quarantäne auf komplettes Team ausgeweitet

Corona-Fall auch bei Hannover 96. Wie soll die 2. Bundesliga so noch zu Ende gespielt werden? Ein Termin-Chaos steht bevor.

Kiel. Die 2. Bundesliga steht vor einem Termin-Chaos, denn bei Holstein Kiel ist am Sonnabend die Quarantäne auf die gesamte Mannschaft ausgedehnt worden. Nach dem positiven Corona-Test bei Torhüter Ioannis Gelios gibt es einen weiteren Profi mit positivem Befund. Damit sind die komplette Mannschaft und das Trainer-Team bis einschließlich 20. April in häuslicher Isolation, wie der Verein mitteilte.

Am Freitag waren zunächst 14 Spieler der Kieler in Quarantäne geschickt worden. Das für diesen Sonnabend geplante Zweitligaspiel gegen Jahn Regensburg wurde daraufhin abgesetzt.

Während der Quarantäne sollten neben dem Regensburg-Spiel auch die Partien gegen Hannover (14.4.) und in Nürnberg (17.4.) stattfinden. Am 21. April, einen Tag nach Quarantäne-Ende, weist der Spielplan die Begegnung Holstein Kiel gegen den SV Sandhausen aus. Angesichts der erneuten zweiwöchigen Trainingspause erscheint dieser Termin jedoch alleine aus gesundheitlicher Sicht unverantwortlich. Zumal sich auch Sandhausen derzeit in Quarantäne befindet.

Corona-Fall auch bei Hannover

Ebenfalls isoliert ist zurzeit die Mannschaft des Karlsruher SC. Und auch Hannover 96 bangt um seine Spielerlaubnis für die nächsten Tage. Vor dem Training am Sonnabendvormittag war der Corona-Schnelltest bei einem Profi positiv ausgefallen, teilte der Verein auf Nachfrage mit. Daraufhin wurde ein PCR-Test vorgenommen. Die Auswertung wird im Laufe des Tages erwartet. Erst dann steht fest, ob das zuständige Gesundheitsamt eingreifen muss. Das Training ist vorsichtshalber abgesagt worden.

Die Hannoveraner wollen eigentlich am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim spielen. Bislang fallen drei Partien des 28. Spieltages in der 2. Bundesliga wegen Corona-Fällen aus:

Greuther Fürth – SV Sandhausen

Fortuna Düsseldorf – Karlsruher SC

Holstein Kiel – Jahn Regensburg.

Quarantäne: 2. Liga vor Termin-Chaos

Wie die Saison zu Ende gespielt werden soll, scheint derzeit unklar. Für Kopfzerbrechen bei der DFL dürfte vor allem die erneute Quarantäne von Holstein Kiel sorgen. Die Schleswig-Holstein haben bereits zwei Spiele Rückstand auf die Konkurrenz und treten zudem noch im Halbfinale des DFB-Pokals an – an einem für die Liga spielfreien Wochenende Ende April/Anfang Mai, welches die anderen Mannschaften für Nachholspiele nutzen können. Eine Option, die für Kiel, das im Pokal am 1. Mai bei Borussia Dortmund antreten soll, entfällt.

„Die Entscheidung stellt uns für den restlichen Saisonverlauf vor große Herausforderungen“, räumte Kiels Sportchef Uwe Stöver ein. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als auch diese Situation zu akzeptieren und anzunehmen.“

Entscheidet Corona über Aufstieg? Das sagt der HSV

Die Kieler, die im April sieben Spiele bestreiten sollten, haben nun Zwangspause und diverse englische Wochen vor sich, die bis zur Abstellungspflicht für die Europameisterschaft beendet sein müssen. Dem Tabellenvierten drohen heftige Nachteile im Aufstiegskampf. Entscheidet am Ende Corona das Rennen um den Bundesliga-Aufstieg?

„Fakt ist, die Situation ist grundsätzlich beschissen, weil es sehr viel um Corona geht und zu wenig um andere Dinge", klagte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel über die prekäre Lage. „Wir können nur gucken, dass wir es weiterhin schaffen, wenig bis gar keine Infektionsfälle zu haben, um zu verhindern, dass wir in Quarantäne müssen und um die Saison zu Ende zu spielen."

Lesen Sie auch:

Kiel kommt gerade erst aus der Quarantäne

Holstein Kiel war nach einer 14-tägigen Quarantäne ohne Training gerade erst in den Spielbetrieb zurückgekehrt und hatte danach bedingt durch den Trainingsrückstand in Bochum (1:2) und Heidenheim (0:1) verloren. Unsicher ist, wann die nun ausfallenden Partien nachgeholt werden können.

„Ich würde mich mal gerne wieder vernünftig auf ein Spiel vorbereiten können“, klagte Trainer Ole Werner, als er vom Corona-Fall Gelios' erfahren hatte. Denn sein Kader hatte nach dem Heidenheim-Spiel am Mittwoch frei, die Donnerstagseinheit fiel wegen des positiven Corona-Tests beim griechischen Schlussmann aus. Und wie es nun weitergehen wird, konnte auch Werner nicht absehen. „Das ist das Gegenteil dessen, was man sich in der Spielvorbereitung vorstellt.“

Die Frage ist nur, ob Kiel sich in dieser Saison überhaupt auf 34 Spiele vorbereiten wird.