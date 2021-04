Mit welchem Trikot der HSV auswärts in der kommenden Saison auflaufen wird, steht offenbar schon fest. Es wurde geleakt.

Auswärtstrikot Neues HSV-Trikot geleakt! So sieht es aus

Hamburg. Sieht so das neue Auswärtstrikot des HSV aus? Die berüchtigte Plattform Footy Headlines hat nach eigenen Angaben das neue Jersey geleakt und einen Ausschnitt des Brustbereiches veröffentlicht.

Footy Headlines war schon in der Vergangenheit immer wieder mit Trikot-Leaks aufgefallen. In der Regel sah das neue Design dann auch jedes Mal so aus, wie von der Plattform prognostiziert.

😍 🇩🇪🇩🇪👕 Exclusive: Hamburg 21-22 Away Kit Design Leaked: https://t.co/l6084oeGod — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 10, 2021

Neues HSV-Trikot – wie 2008/09

Das neue Auswärtstrikot der Saison 2021/22 soll nun mit dunkelblauen und schwarzen Streifen versehen sein. Es hat leichte Ähnlichkeiten mit dem Trikot der Saison 2008/09, als der HSV auswärts auch in Blau-Schwarz aufgelaufen war.

Bis es das neue Trikot zu kaufen gibt, müssen sich die HSV-Fans jedoch noch etwas gedulden. Denn offiziell wird es vermutlich erst in einigen Monaten vom Verein veröffentlicht.

Neues HSV-Trikot geleakt Gefällt Ihnen das neue Auswärtstrikot für die Saison 2021/22? Ja Nein Abstimmen

Lesen Sie auch: