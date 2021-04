HSV erneut betroffen: Auch SV Sandhausen in Corona-Quarantäne

Hamburg/Sandhausen. Das Saisonfinale der 2. Bundesliga droht für den HSV zu einer Hetzjagd zu werden. Nun sind es schon zwei der kommenden drei Spieltage, die Corona-bedingt mutmaßlich nicht am geplanten Termin ausgetragen werden können.

Bereits am Dienstag war bekannt geworden, dass der Karlsruher SC, gegen den der HSV am 20. April zu Hause antreten soll, in eine 14-tägige Quarantäne muss. Nun zieht sich nach Abendblatt-Informationen auch der zweite badische Gegner SV Sandhausen in die Isolation zurück. Damit ist auch die für den 16. April geplante Auswärtspartie der Hamburger in Sandhausen akut gefährdet.

Vor dem Abstiegsduell am Ostersonntag gegen die Würzburger Kickers hatte Sandhausen bekannt gegeben, dass die Spieler Ivan Paurevic und Denis Linsmayer positiv getestet worden waren. Nun greift das Virus in der Mannschaft des Tabellenvorletzten offenbar weiter um sich.

HSV-Nachholtermine gegen KSC und Sandhausen offen

Wann die HSV-Spiele nachgeholt würden, steht noch nicht fest. Der Spielplan ist wegen der am 11. Juni beginnenden Europameisterschaft eng getaktet. Nach dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) wäre der HSV 15 Tage spielfrei. Anschließend drohen englische Wochen.

Erst am Dienstag hatte die Deutsche Fußball-Liga die Idee eines Quarantäne-Trainingslagers für die Vereine der beiden Bundesligen vorerst verworfen. Es hätte sicherstellen sollen, dass die Saison wie geplant zu Ende gespielt werden kann.

Der HSV selbst hatte im März trotz der Corona-Infektion von Simon Terodde eine Quarantäne für die ganze Mannschaft vermeiden können. Die Hamburger hatten den Behörden glaubhaft nachgewiesen, dass ihr Stürmer keine weiteren Mitglieder der Mannschaft infiziert haben konnte.