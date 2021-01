Lionel Messi droht nach Tätlichkeit lange Sperre

Der Fußball-Ticker am Montag, den 18. Januar 2021:

Englands Frauen-Nationalcoach Neville tritt zurück

Phil Neville ist als englischer Frauen-Nationaltrainer zurückgetreten und damit frei für den Posten als Coach von Inter Miami in der nordamerikanischen MLS. Der Verband FA teilte am Montag mit, dass in Kürze ein Interimstrainer verkündet werden soll, der das britische Frauen-Team auch bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) betreut.

Erst nach dem Turnier in Japan wird wie geplant die niederländische Erfolgstrainerin Sarina Wiegman die Lionesses auf dem Weg zur Heim-EM 2022 übernehmen. Neville (43), der Englands Fußballerinnen seit 2018 betreut hatte und dessen Vertrag in diesem Sommer auslief, wird beim David-Beckham-Club aus Florida seit Wochen als Topkandidat für die Nachfolge von Diego Alonso gehandelt.

Messi droht nach Roter Karte lange Sperre

Rekord-Weltfußballer Lionel Messi vom FC Barcelona droht nach seiner ersten Roten Karte seit fast 16 Jahren eine Sperre für mehrere Spiele. Der Argentinier war beim knapp verlorenen spanischen Supercup-Finale gegen Athletic Bilbao (2:3) in Sevilla am Sonntag während der Verlängerung in der 119. Spielminute gegen den gegnerischen Verteidiger Asier Villalibre tätlich geworden.

Messi habe „einen Gegner mit seinem Arm mit übermäßiger Kraft geschlagen, während der Ball zwar im Spiel war, aber nicht nahe genug, um ihn zu erreichen“, zitierte die Zeitung „Mundo Deportivo“ den Schiedsrichter.

Messis Tätlichkeit im Supercup-Finale (russischer Kommentar)

Das könne dem Superstar eine Sperre für die nächsten zwei bis vier Spiele einbringen. Das zuständige Sportgremium habe allerdings noch keine Entscheidung mitgeteilt.

Der als auf dem Spielfeld beherrscht geltende Messi hatte bei Barça letztmals am 27. Februar 2005 in einem Spiel gegen Peña Sport Rot gesehen. Im Trikot der argentinischen Nationalelf wurde er zweimal vom Platz gestellt: 2005 gegen Ungarn und 2019 gegen Chile, wie die Zeitung schrieb.

Barca-Trainer Ronald Koeman zeigte aber Nachsicht. „Ich verstehe, was passiert ist“, sagte der Niederländer: „Ich weiß nicht, wie viele Fouls sie begangen haben. Der Spieler versucht zu dribbeln, und er kann nicht, weil er jedes Mal gefoult wird.“

Völler: Hübners rassistische Attacke gegen Amiri erledigt

Für Sport-Geschäftsführer Rudi Völler (60) vom Bundesligisten Bayer Leverkusen ist die Rassismus-Debatte um Union Berlins Florian Hübner und Leverkusens Nadiem Amiri geklärt. „Meine grundsätzliche Einstellung ist: Was auf dem Platz gesagt wird, bleibt auch auf dem Platz. Wie für Nadiem war es auch für mich mit der Entschuldigung des Berliner Spielers erledigt“, sagte Völler dem "Kicker".

Nach dem Abpfiff am Freitag war Amiri noch außer sich gewesen. Der deutsche Nationalspieler stürmte auf Hübner zu, fasste ihn ins Gesicht. „Nadiem Amiris Herkunft wurde beleidigt“, erklärte Teamkollege Jonathan Tah später bei DAZN. Es sei „der Begriff Scheiß-Afghane“ gefallen, meinte Tah.

Hübner selbst hatte noch am Freitag mit Amiri gesprochen, sich angeblich entschuldigt. Amiri lenkte ein, es seien „aus den Emotionen heraus“ unschöne Worte gefallen, sagte der Bayer-Profi laut der Club-Homepage: „Er hat mir das glaubwürdig versichert und deswegen ist die Sache für mich nun erledigt.“

Milan holt offenbar Ex-Bayern-Stürmer Mandzukic

Der ehemalige Münchner und Wolfsburger Bundesliga-Stürmer Mario Mandzukic wechselt aller Voraussicht nach zum italienischen Renommierclub AC Mailand. Der 34-jährige Kroate war am späten Sonntagabend mit einem Privatjet in Mailand eingetroffen und unterzog sich am Montag den Medizinchecks bei den Lombarden. Das berichtete die "Gazzetta dello Sport".

Der vereinslose Routinier, der sein letztes Spiel am 7. März 2020 bestritt und zuletzt in Katar beim Club Al-Duhail unter Vertrag stand, soll in Mailand einen Kontrakt von sechs Monaten mit einer möglichen Option auf eine Verlängerung unterzeichnen, die an die Einsätze des Angreifers und die Qualifikation des Clubs für die Champions League verknüpft ist.

Mandzukic hat Katar im vergangenen Juli verlassen und seitdem stets allein trainiert. Er soll nun an der Seite des schwedischen Altstars Zlatan Ibrahimovic (39) spielen. Zusammen sollen die beiden Offensivspieler Milan helfen, den Meistertitel in der Serie A zu erobern.

Schock für Aue: Riese erleidet Wadenbeinbruch

Zweitligist FC Erzgebirge Aue muss für längere Zeit auf Philipp Riese verzichten. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf einen Wadenbeinbruch zugezogen. Die Verletzung soll laut Informationen des FC Erzgebirge konservativ behandelt werden. Über die genaue Ausfallzeit machten die Auer keine Angaben.

„Sicherheitshalber haben wir für Philipp im Laufe dieser Woche bei uns im Helios-Klinikum noch eine MRT-Untersuchung geplant“, sagte Mannschaftsarzt Torsten Seltmann in der Vereinsmitteilung. Riese gehört im Team von Trainer Dirk Schuster zu den Leistungsträgern. Er stand in allen bisherigen 16 Saisonspielen in der Auer Startelf.

Club-WM: Al-Duhail hat nach Aucklands Absage Freilos

Nach der Absage von Ozeanien-Vertreter Auckland City wegen der Corona-Pandemie steht Al-Duhail SC aus Katar bei der Club-WM automatisch in der 2. Runde. Das für den 1. Februar geplante Ausscheidungsspiel wertete der Weltverband FIFA mit einer Niederlage für die Neuseeländer. Das Wettbewerbsformat des Turniers in Katar mit Champions-League-Sieger Bayern München bleibe demnach unverändert, teilte die FIFA am Montag mit.

Al-Duhail, Al-Ahly aus Ägypten, Ulsan Hyundai (Südkorea) und Tigres UANL (Mexiko) spielen am 4. Februar die Halbfinalgegner des FC Bayern und des Siegers der südamerikanischen Copa Libertadores aus. Dieser wird am 30. Januar im brasilianischen Final-Duell zwischen Santos und Palmeiras ermittelt.

Das Halbfinale mit dem deutschen Rekordmeister wird am 8. Februar ausgetragen. Die Auslosung der Zweitrunden-Spiele findet am Dienstag (16.00 Uhr) in Zürich statt.

Mit Fenerbahce-Schal: Özil in Istanbul eingetroffen

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil ist nach seinem Abschied vom FC Arsenal in Istanbul angekommen. Auf dem Atatürk-Flughafen ließ er sich am späten Sonntagabend mit einem Schal seines neuen Clubs Fenerbahce fotografieren. Er sei aufgeregt und „sehr glücklich“, sagte er nach seiner Ankunft. Der Sender CNN Türk berichtete, Özil begebe sich zunächst in Quarantäne.

Vereinspräsident Ali Koc hatte nach Angaben des türkischen Senders NTV ein Privatflugzeug geschickt, um Özil, seine Ehefrau und die kleine Tochter aus London abzuholen. Der 32-Jährige hatte in den sozialen Netzwerken auch verschiedene Bilder der Abreise aus London veröffentlicht.

Fenerbahce Istanbul schrieb auf Twitter, der Transfer-Prozess ginge weiter. Nach siebeneinhalb Jahren bei Arsenal wechselt der Mittelfeldspieler von der englischen Premier League in die türkische Süper Lig.

Der Wechsel sorgte bei Fenerbahce-Fans für Euphorie. Die Zeitung „Milliyet“ schrieb, eine „Fußball-Marke“ komme nach Istanbul, für Fenerbahce werde ein lange gehegter Traum wahr.

Inter gewinnt Topspiel gegen Juventus

Mit einem souveränen Sieg im Derby d'Italia gegen Rekordmeister Juventus Turin hat sich Inter Mailand in der Serie A zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze geschossen. Der Vizemeister setzte sich gegen den Titelverteidiger mit 2:0 (1:0) durch und zog vorerst an seinem Lokalrivalen AC Mailand vorbei. Milan könnte allerdings schon mit einem Remis am Montag (20.45 Uhr) bei Cagliari Calcio auf Platz eins zurückkehren.

Inter Mailand gewinnt "Derby d'Italia" gegen Juventus Turin

Nicolò Barella war der Matchwinner für die stark aufspielenden Gastgeber im Duell der italienischen Topclubs. Zunächst schlug der 23-Jährige die Flanke zum Kopfballtor des Ex-Münchners Arturo Vidal (13.), dann verwertete er einen Traumpass von Alessandro Bastoni zum entscheidenden 2:0 (52.). Juve-Superstar Cristiano Ronaldo kam kaum zum Zug, Turin rutschte auf den fünften Rang ab.