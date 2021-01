Mesut Özil gibt eindeutigen Hinweis über Vereinswechsel

Mesut Özil steht vor einem Wechsel in die Türkei.

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 17. Januar 2021:

Özil gibt eindeutigen Hinweis über Vereinswechsel

Jede Regung von Mesut Özil bei Twitter oder Instagram bringt die Fans von Fenerbahce Istanbul zum Rasen. Seit Tagen spielt der Weltmeister von 2014 mehr oder weniger offensiv mit einem Wechsel vom FC Arsenal zu Fener – nun setzte er zwei Herzchen in Vereinsfarben und eine Sanduhr über einen Tweet, in dem der Club ein bekanntes Lied über Liebe und Sehnsucht zitiert hatte.

Allein der Vollzug fehlt – doch anscheinend rückt dieser näher. Die Tageszeitung „The Sun" berichtete am Sonntag, Özil sei zum Arsenal-Trainingsgelände gekommen, um sich von der Mannschaft zu verabschieden, in der er seit einem Jahr keine Rolle mehr spielt. Die Verhandlungen über ausstehende Gehaltszahlungen in Höhe von umgerechnet rund acht Millionen Euro seien beendet: Özil verzichte auf einen Teil, um sofort wechseln zu können.

Bei Fenerbahce, für Özil „das Real Madrid“ der Türkei, würde dann wohl völlige Euphorie ausbrechen. Allein der Sanduhr-Tweet des 32-Jährigen hatte nach 20 Stunden fast 600.000 Likes und wurde 160.000-mal weiterverbreitet. Vereinschef Ali Koc hat angeblich bereits einen Privatjet entsandt, um Özil abzuholen.

Hertha-Star Cunha beleidigt Ex-HSV-Trainer

Markus Gisdol hatte offenbar genau verstanden, was Matheus Cunha in Richtung der Kölner Bank gerufen hatte. Doch der Trainer des 1. FC Köln wollte „nicht den Polizisten spielen“. Sprich: Keine Strafe für den Brasilianer von Hertha BSC fordern. „Wir sind alle keine Lämmer auf dem Sportplatz“, betonte Gisdol.

Was der wütende Cunha genau gerufen hatte, sprach nach der Partie keiner aus, es soll aber das böse F-Wort gefallen sein. Es sei momentan eben „ein sensibles Thema“, sagte Gisdol nach dem 0:0. „In der heutigen Zeit hört man jedes Wort. Die Mikrofone werden größer, und es sind keine Zuschauer da. Wenn der Schiedsrichter es hört, kannst du auch mal heftig bestraft werden. Aber ich fordere keine Strafen.“

Ex-HSV-Trainer Markus Gisdol steht nach einer Negativserie beim 1. FC Köln vor dem Aus.

Foto: Lars Baron/Getty Images

Gisdols Kollege Bruno Labbadia bemühte sich, die Angelegenheit einzuordnen. „Wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir alles auf die Goldwaage legen, was Spieler und Trainer zwischendurch miteinander haben, machen wir das Spiel kaputt“, sagte er und betonte, dass Cunha „direkt während einer Verletzungspause rauskam und sich entschuldigt hat“. Zudem wisse man nicht, „was ihm vorher entgegengebracht“ worden sei. „Wir wollen doch Emotionen“, sagte Labbadia: „Ob das die richtigen sind, sei dahingestellt. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Das war von beiden Seiten sehr sauber.“

Berater-Agentur von Volker Struth löst sich auf

Die bekannte Spielerberatungs-Agentur SportsTotal wird aufgelöst. Dies gaben die Gesellschafter der in Deutschland führenden Beratungs-Agentur, Volker Struth, Dirk Hebel und Sascha Breese, in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

Zu den namhaftesten Klienten von SportsTotal gehören Toni Kroos (Real Madrid), Marco Reus (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Bayern München), Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), Philipp Max (PSV Eindhoven), Mark Uth (Schalke 04), Dayot Upamecano, Amadou Haidara (beide RB Leipzig) und Timo Horn (1. FC Köln).

SportsTotal aufgelöst: Die Hintergründe

Nach 14 gemeinsamen Jahren werden die Gesellschafter künftig unter neuem Namen in neu gegründeten Spielerberatungs-Agenturen tätig sein. „Wir hatten eine unheimlich erfolgreiche und intensive gemeinsame Zeit, die nun endet“, wurden die Gesellschafter in der Erklärung zitiert, „wir haben eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die ihresgleichen sucht. Nun haben wir beschlossen, künftig getrennte Wege zu gehen.“

Man habe gemerkt, „dass wir in einigen Punkten unterschiedliche Philosophien verfolgen, sodass künftig jeder für sich weitermacht“. Man habe eine besonnene, wohl überlegte und reife Entscheidung getroffen, „die im Sinne der von uns betreuten Spieler ist und uns im Guten und einvernehmlich auseinandergehen lässt“.

Deutscher Nationalspieler mit Corona infiziert

Ohne den positiv getesteten Trainer Mauricio Pochettino und den ebenfalls von Covid-19 betroffenen deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer hat Paris St. Germain trotz einer über weite Strecken schwachen Leistung drei Punkte in der Ligue 1 eingefahren. Einen Tag nach dem positiven Corona-Test beim Argentinier setzte sich PSG bei SCO Angers glücklich mit 1:0 (0:0) durch. Bei Kehrer war zuvor bereits ein positiver Befund festgestellt worden. Für die Entscheidung im Dauerregen sorgte Layvin Kurzawa, der Verteidiger traf in der 70. Minute nach einem missglückten Klärungsversuch für Paris, das nicht überzeugen konnte und insgesamt harmlos agierte.

Huntelaar auf dem Weg zu Schalke 04

Klaas-Jan Huntelaar hat sich offenbar für eine Rückkehr zu Schalke 04 entschieden und will diese Entscheidung am Sonntagabend verkünden. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Demnach will der 37-Jährige sich nach dem Spiel seines Vereins Ajax Amsterdam gegen Feyenoord Rotterdam erklären. Huntelaar, der von 2010 bis 2017 insgesamt 126 Pflichtspiel-Tore für Schalke erzielte, soll die Königsblauen vor dem drohenden Abstieg bewahren. Er wäre der zweite Winter-Rückkehrer nach Sead Kolasinac vom FC Arsenal.

Klaas-Jan Huntelaar steht vor einem Wechsel zu Schalke.

Foto: Imago/ProShots

„Er würde uns wahnsinnig guttun“, hatte Schalkes Trainer Christian Gross zuletzt erklärt: „Wenn ein Spieler mit der Erfahrung, mit dieser Aura, dieser Persönlichkeit und mit diesen Qualitäten sich noch mal bei uns reinhängen würde, wäre das fantastisch.“ Huntelaar hatte zuvor bestätigt, dass Schalke sich gemeldet habe. „Ich muss das jetzt überlegen“, sagte er. „Bei Ajax habe ich sechseinhalb Jahre gespielt, bei Schalke sieben Jahre. Es sind zwei schöne Clubs.“ Es sei so, „als ob man sich zwischen zwei Kindern entscheiden muss“.

Drittligist VfB Lübeck soll Finanzlücke schließen

Der DFB hat den Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck offenbar aufgefordert, bis zum 21. Januar eine Liquiditätslücke von 824.000 Euro zu schließen. Wie die „Lübecker Nachrichten" berichten, stehe diese Auflage im Zusammenhang mit der Nachlizenzierung. Nach Vereinsangaben ist das Defizit dadurch entstanden, dass der Traditionsclub bislang aus dem ersten Corona-Hilfsfonds für Profisportklubs keine Zuwendungen erhalten habe. Für eine Finanzhilfe fehlen aussagekräftige Vergleichszahlen aus der Saison 2020/21, seinerzeit spielten die Schleswig-Holsteiner noch in der Regionalliga Nord.

Hakan Calhanoglu mit Covid-19 infiziert

Profis des AC Mailand und SSC Neapel haben für neue Corona-Fälle in der italienischen Serie A gesorgt. Beim Tabellenführer aus Mailand wurden Ex-Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu und Theo Hernandez positiv auf Covid-19 getestet, wie der Club mitteilte. Beide befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Zu Jahresbeginn waren bei den Rossoneri schon der frühere Frankfurter Ante Rebic und Rade Krunic positiv getestet worden. Das Duo ist seither noch nicht in den Kader des 18-maligen Meisters zurückgekehrt. Milan spielt am Montagabend (20.45 Uhr/DAZN) bei Cagliari Calcio.

Bei Napoli wurde der spanische Nationalspieler Fabian Ruiz positiv auf Corona getestet. Die Neapolitaner treffen am Sonntag auf die AC Florenz. Nach Angaben des Vereins seien alle anderen Spieler, Trainer und Betreuer negativ getestet worden. Ruiz, der sich in Isolation begab, steht Napoli damit auch im italienischen Supercupduell gegen Rekordmeister Juventus Turin am kommenden Mittwoch nicht zur Verfügung.