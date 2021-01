Özils Auskunft über DFB-Brief von Keller: Bierhoff reagiert

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 13. Januar 2021:

DFB-Direktor Bierhoff hofft auf Treffen mit Özil

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hofft auf eine Annäherung mit Ex-Weltmeister Mesut Özil. „Wir waren informiert, dass unser Präsident Kontakt zu Mesut aufgenommen hat. Wenn ein Treffen daraus entsteht und sich alle an einen Tisch setzen, würden wir uns freuen. Ich hatte auch schon mit Mesut zu seinem Geburtstag über WhatsApp Kontakt und er hat sehr nett geantwortet“, sagte Bierhoff der „Bild“-Zeitung.

Özil war nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und hatte Rassismusvorwürfe erhoben. Vor dem Turnier hatte er sich mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan fotografieren lassen und damit großen Wirbel ausgelöst.

Am Montag hatte der Mittelfeldstar des FC Arsenal, der im Winter womöglich zu Fenerbahce Istanbul wechselt, auf Twitter berichtet, dass er einen „netten, persönlichen Brief“ von DFB-Präsident Fritz Keller erhalten habe. Er habe es auch nicht bedauert, für die Nationalmannschaft gespielt zu haben und erinnerte an die tollen Erinnerungen vom WM-Titelgewinn 2014.

Copa Libertadores: Palmeiras erster Finalist

Palmeiras Sao Paulo hat im Libertadores-Cup als erste Mannschaft das Endspiel erreicht. Trotz einer 0:2 (0:2)-Heimniederlage im Halbfinal-Rückspiel gegen den argentinischen Vertreter River Plate Buenos Aires zog der brasilianische Topclub aufgrund eines 3:0-Erfolgs im Hinspiel ins Finale ein.

Den zweiten Teilnehmer am Endspiel im südamerikanischen Pendant zur europäischen Champions League am 30. Januar in Rio de Janeiro ermitteln am Mittwoch in einem weiteren brasilianisch-argentinischen Duell die Teams des früheren Pelé-Clubs FC Santos und Boca Juniors Buenos Aires (Hinspiel: 0:0).

Palmeiras profitierte nach der Pause auch von zwei Videobeweisen gegen die Gäste. Nach einem wegen Abseits aberkannten Treffer nahm der Schiedsrichter später auch eine Elfmeterentscheidung zugunsten von River Plate zurück. In der Schlussphase des Duells, das wegen der VAR-Prüfungen und weiterer Unterbrechung erst nach einer 17-minütigen Nachspielzeit abgepfiffen wurde, bemühte sich Buenos Aires nach einer Roten Karte in Unterzahl vergeblich um einen erfolgreichen Abschluss seiner Aufholjagd.

Hütter über Jovic-Rückkehr: "Er hat alles daran gesetzt"

Adi Hütter holte kurz aus und gab einen Einblick in sein Telefonat mit dem nahenden Rückkehrer Luka Jovic. „Ich habe gestern Abend mit ihm telefoniert. Er hat alles daran gesetzt, dass er nach Frankfurt kommen kann“, sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt nach der 1:4 (1:1)-Niederlage im DFB-Pokal-Nachholspiel bei Bayer Leverkusen (siehe auch dieser Eintrag): „Die Gespräche waren sehr, sehr gut. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, ihn wieder zu hören und er sich auch.“

Die Eintracht bekomme mit Luka Jovic „einen außergewöhnlich Spieler“, betonte Hütter: „Es ist ein sehr, sehr spezielles Signal nach außen, aber auch nach innen für unsere Mannschaft.“ Es sei „die erfreulichste Meldung des Tages“, so Hütter. Ein paar Details seien aber noch zu klären, „bis Luka wieder nach Hause kommt.“

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hatte vor dem Anpfiff in Leverkusen am Dienstagabend die Rückkehr des Stürmers zu den Hessen gegenüber Sky bestätigt. Der 23-jährige Serbe soll bis zum Saisonende vom spanischen Rekordmeister Real Madrid ausgeliehen werden, vorbehaltlich einer medizinischen Untersuchung.

Jovic hatte in der Spielzeit 2018/19 zusammen mit Sebastien Haller und Ante Rebic als Teil der furiosen „Büffelherde“ für Furore in der Offensive der Eintracht gesorgt. Jovic erzielte in besagter Saison 17 Tore in der Bundesliga. Jovic war im Sommer zu den Königlichen gewechselt, sitzt dort aber nur auf der Bank. Sein Vertrag bei Real läuft noch bis 2025. Zum Fitnesszustand des Bankdrückers konnte Hütter noch nicht viel sagen. „Wie weit er schlussendlich ist, werde ich in den nächsten Tagen sehen.“

Löw macht Mertesacker noch immer Gänsehaut

Toni Kroos und Per Mertesacker haben Bundestrainer Joachim Löw gegen die Kritik in den vergangenen Wochen verteidigt. „Nach einer gewonnenen Weltmeisterschaft hast du die schwierigsten Jahre. Spanien hat das mitgemacht, alle großen Nationen, die eine Weltmeisterschaft gewonnen haben, werden das mitmachen“, sagte Mertesacker in dem Podcast „Einfach mal Luppen“ seines langjährigen Nationalmannschafts-Kollegen Kroos. „Ich finde bei Jogi Löw spannend: Was hat er uns über Jahre gegeben und welche Perspektive haben wir im Sommer? Ich kriege eine Gänsehaut, wie er uns damals geformt hat.“

Der 36 Jahre alte Mertesacker und der 31 Jahre alte Kroos wurden 2014 gemeinsam mit Löw in Brasilien Weltmeister. Während Mertesacker nach dem Ende seiner aktiven Karriere mittlerweile als Nachwuchs-Chef des FC Arsenal und TV-Experte des ZDF arbeitet, ist Kroos noch immer aktiver Nationalspieler. Der Profi von Real Madrid stört sich bei der Kritik an Löw nach der jüngsten 0:6-Niederlage gegen Spanien auch an der Rolle ehemaliger Kollegen in den Medien. „Ein Experte ist für mich jemand, der sagt: Ich kann dir diese Situation erklären und dir zeigen, wer hier was falsch gemacht hat“, so Kroos. „Aber es ist nicht seine Aufgabe, zu sagen: Der kann jetzt da nicht mehr Trainer sein und der muss raus. Die wissen ja gar nichts Internes.“

Rodman-Tochter winkt Aufstieg im US-Fußball

Der frühere Basketballstar Dennis Rodman hat seine sportlichen Gene offenbar vererbt. Die Tochter des fünfmaligen NBA-Champions hat gute Chancen, beim Draft der Fußball-Profiliga NWSL in den USA am Mittwoch in der ersten Runde gezogen zu werden.

Schnell unterwegs: Fußballerin Trinity Rodman, die Tochter des ehemaligen NBA-Stars Dennis Rodman.

Foto: Imago/ZUMA Wire

Die 20 Jahre alte Trinity Rodman gilt als großes Sturmtalent. Bei der CONCACAF-Meisterschaft für U20-Juniorinnen hatte sie im vergangenen Jahr mit acht Toren und sechs Vorlagen geglänzt.

Dennis Rodmans sportlichen Leistungen waren über jeden Zweifel erhaben. Zweimal wurde er mit den Detroit Pistons Meister, dreimal mit den Chicago Bulls an der Seite von Legende Michael Jordan. Er galt als einer der besten Verteidiger und Rebounder der Liga.

Zweifelhaft waren jedoch Auftritte nach seiner Karriere. So besuchte er 2013 unter medialem Getöse Nordkoreas Diktator Kim Jong-un, bezeichnete ihn damals als „Freund fürs Leben“. Trotz heftiger Kritik an der Reise bereiste er Nordkorea später im Jahr noch einmal.

Bürki über Witsel-Verletzung: "Herber Verlust"

Borussia Dortmunds Torhüter Roman Bürki hat den verletzungsbedingten Ausfall des Mittelfeldstrategen Axel Witsel bedauert. „Das ist ein herber Verlust“, sagte der 30-Jährige: „Mit seiner Persönlichkeit war Axel ein wichtiger Spieler.“

Die Mannschaft hoffe, „dass er schneller als geplant wieder auf dem Platz stehen kann“. Witsel hatte sich im Spiel bei RB Leipzig (3:1) am Sonnabend einen Achillessehnenriss ohne gegnerische Einwirkung zugezogen und war am Montag erfolgreich operiert worden. Der belgische Nationalspieler wird dem BVB monatelang fehlen.

Hertha: Preetz stützt Labbadia und träumt weiter

Hertha-Manager Michael Preetz hat Trainer Bruno Labbadia trotz der angespannten sportlichen Lage das Vertrauen ausgesprochen. „Wir sehen, wie Bruno alle Themen angeht, und sind total von ihm überzeugt“, sagte Preetz der Sport Bild: „Das ist in den vergangenen Wochen, in denen es nicht die gewünschten Ergebnisse gab, noch mal sehr deutlich geworden.“

Die ambitionierten Berliner sind nach dem 15. Spieltag nur Tabellenzwölfter. Zuletzt enttäuschte die Mannschaft beim 0:1 (0:0) bei Aufsteiger Arminia Bielefeld erneut. Preetz sieht angesichts der dürftigen Leistung „Gesprächsbedarf“ mit den Spielern: „Es ist definitiv nicht akzeptabel, wenn man ein Spiel verliert und sich danach eingestehen muss, dass der Gegner den Sieg letztlich mehr gewollt und mehr investiert hat.“

Spekulationen um seine eigene Zukunft im Verein lassen Preetz kalt. „Das beschäftigt mich nicht. Ich konzentriere mich auf unsere Aufgaben, die in einer turbulenten Zeit durch die Auswirkungen und Begleitumstände der Corona-Pandemie nicht einfacher werden“, sagte Preetz: „Auf diese Dinge habe ich einen Einfluss – in alles andere investiere ich keine Kraft.“ Von den Zielen des Vereins rückt Preetz nicht ab. Er sehe Hertha BSC in fünf Jahren „als einen Verein, der jede Saison ein ernstes Wort um die Vergabe der internationalen Plätze mitredet. Das ist weder ein Bremsen noch Träumerei – sondern ein realistisches Ziel“, sagte Preetz.

Hütter hofft auf schnelle Rückkehr von Younes

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Amin Younes im Zweitrunden-Nachholspiel bei Bayer Leverkusen (1:4) Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr des Ex-Nationalspielers. „Amin hat zweimal auf die selbe Stelle an der Achillessehne einen Schlag bekommen. Er ist keiner, der so schnell den Platz verlässt, aber er konnte einfach nicht mehr laufen. Ich hoffe, dass wir ihn bis Sonntag für das Spiel gegen Schalke fit bekommen.“, sagte Hütter.

Younes musste in der 29. Minute nach einer starken Anfangsphase durch Steven Zuber ersetzt werden. Der 27 Jahre alte Younes (6.) hatte die Eintracht früh in Führung gebracht.

Bayer-Torjäger Lucas Alario (27.) glich per Handelfmeter aus. Nach der Pause drehte Edmond Tapsoba (49.) mit seinem ersten Pflichtspieltor im Bayer-Dress die Partie. Moussa Diaby (67. und 87.) erhöhte noch. Nationalspieler Jonathan Tah (73.) sah wegen einer Notbremse die Rote Karte.

Littbarski: Heldt Kölns größter Hoffnungsschimmer

Ex-Weltmeister Pierre Littbarski traut FC-Manager Horst Heldt zu, den Verein wieder aus der Krise zu führen. Insgesamt sei die Situation „beängstigend“, sagte der früherer Kölner Profi Littbarski im Interview mit RTL/ntv: „Ich habe nur eine große Hoffnung: Horst Heldt, der weiß, wovon er spricht, und der hat auch ein richtiges Händchen dafür. Das ist mein Hoffnungsschimmer.“

Der FC, aktuell 16. der Tabelle, trete derzeit schwach auf, kritisierte der Weltmeister von 1990: „Im Sturm treffen sie nichts und hinten werden zu viele Fehler gemacht.“ Das jüngste 0:5 beim SC Freiburg könnte „tiefere Schäden“ hinterlassen.

Diese Probleme seien jedoch nicht alleine an Trainer Markus Gisdol festzumachen, meinte der 60-Jährige: „Ich mag den Markus, er macht gute Arbeit.“ Allerdings sei es „nicht entscheidend, ob du ein guter oder ein schlechter Trainer bist, sondern du musst die Spiele gewinnen“, sagte Littbarski: „Je weniger Punkte du holst, umso kürzer ist deine Arbeitszeit als Trainer.“

Hoffenheims Hoeneß: "Lässt sich doch nicht ignorieren"

Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß hat sich zurückhaltend bei der Frage nach Verstärkungen für die Rückrunde geäußert. „Ich bin mit unserem Manager Alexander Rosen im ständigen Austausch. Ich habe volles Vertrauen in unsere Mannschaft, deshalb bleibt der Blick eher intern“, sagte Hoeneß in einem „Sport Bild“-Interview. „Wir wollen die Spieler, die bei uns sind, voranbringen und weiterentwickeln.“

Hoeneß steht nach zuletzt fünf Niederlagen in sechs Pflichtspielen und dem 0:4 gegen Schalke unter Druck. Von Sportchef Rosen gab es zuletzt noch Rückendeckung. Viele Rückschläge kann sich der 38 Jahre alte Neffe von Uli Hoeneß und Sohn von Dieter Hoeneß aber wohl nicht mehr leisten – zumal mit Arminia Bielefeld, Hertha BSC (auswärts) und dem 1. FC Köln als kommenden Gegnern nicht gerade drei Hochkaräter warten. Der Europa-League-Teilnehmer aus dem Kraichgau ist selbst ins untere Tabellendrittel abgerutscht und hat als 14. nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Hoffenheim hat in dieser Saison oft mit Personalproblemen zu kämpfen. Neben Verletzungen machen der Mannschaft auch positive Corona-Tests arg zu schaffen. „Diese Personalsituation, in einer historischen Bundesliga-Saison mit extremer Taktung, sollte mittlerweile jedem bekannt sein“, sagte Hoeneß. Dass dies Auswirkungen hat, lässt sich doch nicht ignorieren.“