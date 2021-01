David Alabas Wechsel vom FC Bayern zu Real Madrid offenbar perfekt

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 19. Januar 2021:

Alaba-Wechsel zu Real angeblich perfekt

David Alaba wird einem Bericht zufolge im Sommer vom FC Bayern München zu Real Madrid wechseln. Die spanische Zeitung „Marca“ berichtete in der Nacht zum Dienstag, der 28-jährige Österreicher habe beim Team von Zinédine Zidane einen Vierjahresvertrag unterschrieben und bereits den Medizincheck bestanden. Er solle rund elf Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Alabas Vertrag bei Bayern München läuft am 30. Juni aus – er kann damit ablösefrei zu den Königlichen wechseln. Der Verteidiger war seit 2008 bei den Münchnern, gewann zweimal die Champions League und neunmal die Meisterschaft.

Im November hatte der FC Bayern sein Vertragsangebot an seinen Abwehrchef zurückgezogen, nachdem dieser und sein Berater Pini Zahavi eine vom Verein gesetzte Frist zur Zustimmung verstreichen ließen. Seitdem herrschte laut Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge Funkstille. Seit dem 1. Januar durfte Alaba mit anderen Vereinen verhandeln.

Aue-Boss entschuldigt sich für Fan-Eklat

Geschäftsführer Michael Voigt von Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat nach der Anwesenheit von Zuschauern beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf Aufklärung angekündigt. „Ich möchte mich als Geschäftsführer des FC Erzgebirge Aue in aller Form für das Fehlverhalten einiger Personen entschuldigen. Die Vorkommnisse werden knallhart aufgearbeitet“, sagte Voigt dem Online-Portal „Tag24“.

Etwa 30 bis 40 Personen aus der Fanszene hatten die Partie am Samstag gegen Düsseldorf auf der Gegengeraden verfolgt. Sie waren vom Verein für den Fall von plötzlich eintretendem Schneefall für die Beräumung des Platzes vorgesehen. Einige Personen trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung, was gegen das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) verstößt. Zudem wurde der Mindestabstand nicht eingehalten.

Fans des FC Erzgebirge Aue feuerten trotz Verbots ihre Mannschaft beim Spiel gegen FOrtuna Düsseldorf an.

Foto: Robert Michael / dpa

„Für diese Personen galten die vorgeschriebenen Abstandsregeln, deren Einhaltung wir auch während des Spiels angemahnt hatten. Leider gab es einige schwarze Schafe, die sich nicht an die Absprachen hielten und unser Vertrauen missbraucht haben“, erklärte Voigt.

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat nach den Vorkommnissen ein Ermittlungsverfahren gegen den FC Erzgebirge eingeleitet. Außerdem wurde der Verein von der DFL um eine Stellungnahme gebeten.

Rückkehrer Ibrahimovic schießt Milan zum Sieg

Der AC Mailand ist dank seines Stürmer-Stars Zlatan Ibrahimovic weiter souveräner Tabellenführer in der italienischen Serie A. Bei seinem Startelf-Comeback erzielte der Schwede am Montagabend beide Treffer zum 2:0 (1:0)-Erfolg der Mailänder bei Cagliari Calcio.

Zuerst verwandelte der 39-Jährige einen an ihm selbst verwirkten Foulelfmeter (7.). In der 52. Minute erhöhte „Ibra“ auf 2:0. Es waren die Tore Nummer elf und zwölf im achten Saisonspiel für den Schweden.

Cagliari Calcio gegen AC Mailand: die Höhepunkte

Ibrahimovic war am 10. Januar nach siebenwöchiger Verletzungspause zu einem Kurzeinsatz gekommen. Der AC Mailand (43 Punkte) bleibt durch den Erfolg drei Punkte vor dem Stadtrivalen Inter. Dritter ist der SSC Neapel mit 34 Zählern.

Aubameyang schnürt Doppelpack für Arsenal

Der englische Erstligist FC Arsenal hat in Spiel eins nach dem Abschied von Edelreservist Mesut Özil in Richtung Fenerbahce Istanbul seine ansteigende Formkurve in der Premier League unter Beweis gestellt. Das Team von Mikel Arteta setzte sich gegen Newcastle United 3:0 (0:0) durch und kletterte erstmals seit dem siebten Spieltag wieder in die obere Tabellenhälfte.

Der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang war mit zwei Treffern der Matchwinner für die Gunners. Der Gabuner brachte Arsenal kurz nach dem Seitenwechsel in Führung (50.) und erzielte in der Schlussphase das 3:0 (77.), zwischenzeitlich traf zudem Bukayo Saka (61.).

FC Arsenal gegen Newcastle United: die Höhepunkte

Nationaltorhüter Bernd Leno stand in der Startelf und erlebte einen ruhigen Abend im Emirates Stadium. Für die Gunners war es der vierte Sieg in den letzten fünf Partien.

Mainz verleiht Lavalée in seine Heimat

Bundesligist FSV Mainz 05 leiht den belgischen Innenverteidiger Dimitri Lavalée bis Saisonende in sein Heimatland an VV St. Truiden aus. Das gaben die Rheinhessen am Montagabend bekannt.

Der 24-Jährige war erst im Sommer ablösefrei von Standard Lüttich gekommen, bestritt für die Mainzer seitdem aber nur vier Spiele in der Regionalliga-Mannschaft.

FC Turin entlässt Trainer Giampaolo

Der italienische Erstligist FC Turin hat am Montag seinen Trainer Marco Giampaolo gefeuert. Die Entlassung gab der Club auf seiner Webseite bekannt.

Der piemontesische Verein belegt mit 13 Punkten nur Platz 18 in der Serie A. Giampaolos Nachfolger steht noch nicht fest.

1860 München schließt mit Sieg zu Ingolstadt auf

Torjäger Sascha Mölders hat den TSV 1860 München noch näher an die direkten Aufstiegsplätze in der 3. Liga herangeführt. Durch das 13. Saisontor des früheren Augsburgers gewannen die „Löwen“ am Montag das Spitzenspiel zum Hinrunden-Abschluss gegen den Tabellenzweiten FC Ingolstadt mit 1:0 (0:0).

In der Tabelle schlossen die Münchner mit nun 33 Punkten zum Tabellenzweiten FC Ingolstadt (34) auf. Tabellenführer ist Dynamo Dresden mit 35 Zählern bei einem Spiel weniger.

1860 München gegen FC Ingolstadt: die Höhepunkte

Eine Woche nach dem 2:0-Sieg im Münchner Derby gegen den FC Bayern hatte die Mannschaft von Trainer Michael Köllner auch diesmal im heimischen Grünwalder Stadion das bessere Ende für sich. Nach Vorarbeit von Winter-Neuzugang Merveille Biankadi machte der 35-jährige Mölders in Torjäger-Manier einmal mehr den Unterschied (75. Minute) für die Sechziger aus.