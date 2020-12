Trainer: Ex-Schalker nach Mainz, Ex-Stuttgarter zu Schalke?

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 23. Dezember 2020:

Kroos vermisst Zeit zum Genießen von Erfolgen

Nationalspieler Toni Kroos vermisst bei der Schnelllebigkeit des Fußballs die Zeit zum Genießen von Erfolgen. "Da gewinnst du die Champions League ein-, zwei-, dreimal nacheinander, und vier Wochen später verlierst du das erste Freundschaftsspiel, das erste Testspiel, und schon ist die Kacke wieder am Dampfen", sagte der Mittelspieler von Real Madrid in "Einfach mal Luppen", dem wöchentlichen Podcast mit seinem Bruder Felix.

Im Nachhinein könne man zwar zurückblicken auf die Karriere, aber die Emotionen von diesem Moment kriege man ja nicht wieder. "Dementsprechend würde man sich natürlich schon manchmal wünschen, einfach mal drei, vier Wochen das Erreichte aus einer Saison sacken zu lassen, auch irgendwie zu realisieren. Das ist definitiv so ein bisschen die negative Seite", sagte Toni Kroos, der mit dem FC Bayern München sowie dreimal mit Madrid die Champions League gewonnen hat und 2014 Weltmeister war.

Schalke: Gross als Nachfolger von Stevens?

Huub Stevens gab in Ulm nach zwei Spielen schon seine Abschiedsvorstellung als Schalke-Trainer.

Foto: Imago/Team 2

Mit einem Sieg räumt Interimstrainer Huub Stevens nach seinem Kurz-Einsatz wieder die Schalker Bank. Das 3:1 im DFB-Pokal gegen den Viertligisten SSV Ulm war ein kleiner Lichtblick am Ende eines Horror-Jahres für die Königsblauen mit 29 sieglosen Bundesliga-Partien in Serie. "Jedes Erfolgserlebnis hilft in unserer Situation", sagte Stevens.

Nun warten alle gespannt auf seinen Nachfolger. Der 66 Jahre alte Schweizer Christian Gross wird als heißer Kandidat für das Amt beim Tabellenletzten gehandelt. In der Bundesliga hatte Gross von Dezember 2009 bis Oktober 2010 schon den VfB Stuttgart trainiert.

Messi jetzt noch treffsicherer als Pelé

Superstar Lionel Messi hat sein 644. Karriere-Tor für den FC Barcelona erzielt und damit den Rekord von Brasiliens Fußball-Legende Pelé, der es einst auf 643 Treffer für den FC Santos gebracht hatte, übetroffen.

Barcelonas Superstar Lionel Messi (r.) traf zum 3:0 gegen Real Valladolid.

Foto: dpa

Messi traf beim 3:0 (2:0)-Erfolg des FC Barcelona bei Real Valladolid in der 65. Minute. Mit dem Erfolg festigten die Katalanen den fünften Tabellenplatz in der spanischen Primera División. Zuvor hatten Clement Lenglet (21.) und Martin Braithwaite (35.) für Barcelona getroffen.

Erst am Sonntag war Messi mit Pelé gleichgezogen – und hatte den Brasilianer dadurch zum Schwärmen gebracht. „Ich bewundere Dich sehr, Messi“, schrieb Pelé bei Instagram und stellte dazu Fotos von sich und dem Argentinier in etwa gleicher Jubelpose.

Atlético gewinnt Spitzenspiel in San Sebastian

Spitzenreiter in Spanien ist weiter Atlético Madrid. Im Spitzenspiel setzten sich die Hauptstädter mit 2:0 (0:0) beim Tabellendritten Real Sociedad San Sebastián durch. Die Treffer zum Erfolg erzielten Mario Hermoso und Marcos Llorente in der 49. sowie 74. Minute. Damit hat die Mannschaft von Trainer Diego Simeone nun wieder drei Punkte mehr als Lokalrivale Real, der heute durch einen Sieg gegen den FC Granada wieder aufschließen kann.

Allerdings hat Meister Real schon jetzt eine Partie mehr absolviert. San Sebastián liegt bereits sechs Zähler zurück und hat sogar schon dreimal mehr gespielt als Atlético.

Kahn schützt Sané: "Qualität ist überragend"

Nach dem Zuckerbrot-und-Peitsche-Ansatz von Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat Vorstand Oliver Kahn dem Nationalspieler Leroy Sané den Rücken gestärkt. "Ich kenne den FC Bayern sehr lange und weiß, dass neue Spieler Zeit brauchen, um voll anzukommen – zumal Leroy aus einer schweren Verletzung zu uns kam", sagte der 51-Jährige in einem Interview der "Sport Bild" (Mittwoch). "Seine Qualität ist überragend, deshalb erwarten wir viel von ihm. Er hat Tore gemacht, die man bei anderen Spielern so nicht sieht", sagte Kahn.

Sané war nach einer langwierigen Kreuzbandverletzung im Sommer für rund 50 Millionen Euro von Manchester City verpflichtet worden. Der Außenstürmer konnte aber in den ersten Monaten nur in Ansätzen seine Klasse andeuten. Beim 2:1 am Sonnabendabend im Topspiel gegen Bayer Leverkusen wechselte ihn Trainer Hansi Flick erst in der 32. Minute für den verletzten Kingsley Coman ein und dann in der 68. Minute wieder aus. Flick begründete das später als taktische Maßnahme.

"Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass auch Leroy Sané eine erfolgreiche Karriere beim FC Bayern hinlegen kann. Dabei werden wir ihn jetzt unterstützen, aber – wenn nötig –auch in den Hintern treten", hatte Rummenigge am Sonntag gesagt.

Mainz: Tedesco Nachfolger von Lichte?

Beim FSV Mainz 05 neigt sich die Zeit von Jan-Moritz Lichte als Trainer wohl dem Ende. Am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) darf er im Pokalspiel gegen den Zweitliga-Vierten VfL Bochum noch auf der Bank sitzen, dann aber droht Lichte die Ablösung, weil die Ergebnisse zuletzt nicht stimmten.

Von Sportvorstand Rouven Schröder trennte sich der Club schon am Dienstag, der frühere Erfolgsgarant Christian Heidel könnte als Macher zurückkehren. Offen ist, ob der als möglicher Trainer-Kandidat genannte Domenico Tedesco wirklich vorzeitig von Spartak Moskau wieder in die Bundesliga wechseln will.

Götze genießt den verringerten Medienrummel

Mario Götze freut sich über den geringeren Medienrummel bei seinem neuen Verein PSV Eindhoven. "Ehrlich gesagt, bin ich gerade schon froh darüber. Denn so war es ja eigentlich seit Beginn meiner Karriere. Natürlich ist der Fokus auf PSV in Holland groß, aber für mich ist es schon etwas entspannter als die Jahre zuvor", sagte der Fußballweltmeister von 2014 der "Sport Bild".

Götze wechselte nach dem Ende seiner Vertragslaufzeit bei Borussia Dortmund nach Eindhoven und fühlt sich dort sehr wohl. "Das neue Umfeld, die neuen Gegner, die neuen Herausforderungen, das gefällt mir alles sehr", sagte er. Der 28 Jahre alte Götze erneuerte seinen Wunsch, in seiner Karriere noch die Champions League zu gewinnen. "Ich habe auf Vereinsebene noch keinen großen internationalen Titel gewonnen, das will ich unbedingt erreichen. Jetzt greifen wir mit PSV in der Europa League an. Die Champions League ist noch mal eine Nummer größer – die reizt mich nach wie vor."

Pokalfrust bei Union und Hoffenheim

Ein Küsschen als Belohnung: Paderborns Trainer Steffen Baumgart nach dem Schlusspfiff mit Ehefrau Katja.

Foto: Imago/Matthias Koch

Vorbei ist es mit dem Traum vom Finale in der eigenen Stadt für den 1. FC Union. Die Berliner ließen sich im DFB-Pokal vom SC Paderborn beim 2:3 überrumpeln. "Wir haben es einfach nicht hinbekommen", stellte Trainer Urs Fischer fest, nachdem die bislang so glänzende Saisonbilanz der Köpenicker eine unnötige Delle bekommen hatte.

Angesäuert war auch Hoffenheim-Coach Sebastian Hoeneß nach einem Krimi mit 18 Elfmetern gegen die SpVgg Greuther Fürth. "Das ist an Dramaturgie nicht mehr zu überbieten", sagte Hoeneß nach dem 6:7 im Elfmeterschießen, bei dem sein Team leichtfertig den Sieg vergab.

Nagelsmann über Ronaldo: "Soll herzlich sein"

Julian Nagelsmann wäre gerne Trainer des mehrmaligen Weltfußballers Cristiano Ronaldo. "Von außen betrachtet sieht man oft nur den Menschen, der seine Yacht postet. Aber was mir beispielsweise Sami Khedira über die professionelle Berufsauffassung von Ronaldo erzählt hat, ist beeindruckend. Er muss ein unfassbares Trainings-Tier sein, der Erste, der kommt, der Letzte, der geht", sagte der Coach von RB Leipzig in einem Interview der "Sport Bild" (Mittwoch). "Zudem soll er ein sehr herzlicher Typ sein. Die Mischung ist extrem spannend." Der 35 Jahre alte Portugiese Ronaldo steht bei Juventus Turin unter Vertrag.

Pokal-Aus: Dresden tröstet sich mit Liga-Tabelle

Nach dem deutlichen Aus im DFB-Pokal tröstet sich Dynamo Dresdens Mittelfeldspieler Yannick Stark mit den Leistungen in der 3. Liga. "Ich werde mir über die Feiertage ein paar Mal die Tabelle angucken, um wieder gute Laune zu kommen. Wir können auf das Erreichte stolz sein", sagte der Vize-Kapitän. Drittliga-Spitzenreiter Dresden war am Dienstag in der zweiten Pokalrunde mit 0:3 an Zweitligist SV Darmstadt 98 gescheitert. Die Tore erzielten Fabian Schnellhardt (24. Minute), Seungho Paik (59.) und Serdar Dursun (72.).

Für das Pokalspiel gegen Darmstadt hatte Dresden rund 30.000 "Geistertickets" abgesetzt.

Foto: Imago/Dennis Hetzschold

Hatte Dresden in der ersten Runde den HSV noch klar besiegt, war Dynamo gegen die Hessen chancenlos. "Wir sind leider nicht an unser Limit gekommen. Wir hätten einen sehr guten Tag gebraucht, das ist nicht gelungen", sagte Stark. "Körperlich hat Frische und Aktivität gefehlt, wir sind nur hintergelaufen. Uns hat der Mut gefehlt." In der Liga muss Dresden nach der Weihnachtspause am 11. Januar bei Aufsteiger Türkgücü München antreten.