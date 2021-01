"Keine Sonderrechte": 54er-Weltmeister weiter in der Klinik

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 12. Januar 2021:

Leipzigs Szoboszlai Ungarns "Sportler des Jahres"

Dominik Szoboszlai ist Ungarns „Sportler des Jahres“. Der Neuzugang von Fußball-Bundesligist RB Leipzig wurde am Montagabend auf der virtuellen Gala geehrt. Szoboszlai ist der erste Teamsportler, der diese Auszeichnung erhält. Sein Leipziger Kollege Peter Gulacsi wurde bei der Wahl Dritter, knapp hinter Tennisprofi Marton Fucsovics. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler ist an den Adduktoren verletzt und wird frühestens im Februar wieder einsetzbar sein.

Nach Sturz: Horst Eckel hofft auf baldige Heimkehr

Horst Eckel, der letzte noch lebende Weltmeister von 1954, soll nach seinem schweren Sturz bald aus der Reha-Klinik entlassen werden. „Ich hoffe, dass er am 18. Januar heim kommt“, sagte seine Tochter Dagmar am Dienstag. Der 88-Jährige war am 22. Dezember zuhause im pfälzischen Vogelbach, wo er mit seiner Frau Hannelore lebt, schwer gestürzt. „Es geht ihm körperlich so weit gut, auch geistig. Er möchte natürlich nach Hause.“

Eckel zog sich dabei unter anderem Rippenbrüche, eine Gehirnerschütterung sowie einen Nasen- und Kieferbruch zu. Der langjährige Profi des 1. FC Kaiserslautern ist einer der Helden von Bern, die im legendären Endspiel der WM 1954 die übermächtigen Ungarn mit 3:2 besiegten. Eckel war mit 19 erstmals deutscher Meister mit Kaiserslautern, mit 22 bereits Weltmeister – als Jüngster in der Mannschaft von Kapitän Fritz Walter. Für Deutschland bestritt er 32 Länderspiele. Nach seiner Fußballkarriere wurde er Realschullehrer. Am 8. Februar wird Eckel 89 Jahre alt.

Das Fußball-Idol darf keine Besucher empfangen in seiner Klinik. Man wolle auch keine Sonderrechte für ihn, betonte seine Tochter Dagmar. „Er hat eine Tischtennisplatte im Zimmer“, berichtete sie. Mit einem Arzt würde er auch ab und zu einen Ball hin und her spielen.

Union baggert wieder an Darmstadts Dursun

Union Berlin hat laut eines Berichts der „Bild“-Zeitung erneut Interesse an Mittelstürmer Serdar Dursun von SV Darmstadt 98. Derzeit soll eine Verpflichtung noch am Widerstand der Hessen scheitern, wie das Blatt am Dienstag meldete. „Wir haben kein Interesse an einem Verkauf von Serdar Dursun. Wir haben eine sportliche Entscheidung getroffen, dass wir ihn nicht abgeben werden“, hatte Darmstadt-Präsident Rüdiger Fritsch bereits vergangene Woche gesagt.

Etwa eine Million Euro Ablöse verlangt der Tabellen-13. der zweiten Liga den Angaben zufolge für Dursun, der noch einen Vertrag bis zum Saisonende besitzt. Der Angreifer traf in 141 Zweitligaspielen bislang 49 Mal. Laut Medienberichten sollen sich die Eisernen schon im letzten Jahr für Dursun interessiert haben. „Union Berlin ist ein sehr schöner und richtig geiler Verein. (..) Ich mag den Club, er hat super Fans“, sagte Dursun damals dem Portal „transfermarkt.de“.

Leipzig: Upamecano-Nachfolger schon im Visier?

RB Leipzig hat einem Bericht der „Bild“ zufolge den 20 Jahre alten Mohamed Simakan als möglichen Nachfolger von Abwehrchef Dayot Upamecano ins Auge gefasst. Demnach würden die Leipziger den Franzosen mit guineischen Wurzeln seit Monaten beobachten. Der auch auf der rechten Seite einsetzbare Innenverteidiger soll allerdings erst im Sommer verpflichtet werden. Dann kommt auch der bereits für 18 Millionen Euro unter Vertrag genommene Verteidiger Josko Gvardiol von Dinamo Zagreb.

„Ein interessanter Spieler – wie allerdings ein paar andere Verteidiger auch“, wurde RB-Sportdirektor Markus Krösche zu Simakan zitiert. Interesse an dem Abwehrspieler vom RC Straßburg, der auch schon für die Junioren von Weltmeister Frankreich spielte, soll vor allem aber auch der AC Mailand haben. Laut einem Bericht der „L'Équipe“ will Milan den Spieler bereits im Winter für 18 Millionen Euro plus Boni verpflichten.

Upamecano wird immer wieder mit Spitzenclubs aus Europa in Verbindung gebracht, darunter auch mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Bestätigungen dafür gibt es allerdings nicht. Der Vertrag des 22 Jahre alten Franzosen, der im Januar 2017 von Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt war, gilt noch bis Ende Juni 2023. Upamecano hat eine Ausstiegsklausel, die im kommenden Sommer bei etwas über 40 Millionen Euro liegen soll.

Mesut Özil schließt Schalke-Rückkehr aus

Mesut Özil träumt weiter vom Wechsel an den Bosporus und nimmt damit allen Schalke-Fans ihre Illusionen. „Ich will Sead Kolasinac nicht die Show stehlen“, schrieb der Weltmeister von 2014 bei Twitter mit Bezug auf die Leihe seines Kumpels in die alte Heimat Gelsenkirchen: „Nein, ehrlich gesagt werde ich immer Sympathie für Schalke hegen, und ich wünsche ihnen von ganzem Herzen alles Gute. Aber das ist für mich gerade keine Option.“

Als erste Adresse für einen Transfer gilt Fenerbahce Istanbul. Dies würde sich mit Özils Karriereplänen decken, über die er ebenfalls Auskünfte gab. „Es gibt zwei Länder, in denen ich noch Fußball spielen will, bevor ich aufhöre: Die Türkei und USA. Wenn ich in die Türkei gehe, dann nur zu Fenerbahce“, so Özil.

Spanien: Huesca trennt sich von Trainer Sanchez

Der Tabellenletzte der spanischen Meisterschaft, SD Huesca, hat sich von Trainer Miguel Sanchez getrennt. Das gab der Club offiziell bekannt. Am Montag hatte das Schlusslicht 0:2 gegen Betis Sevilla verloren.

Der 45 Jahre alte Fußballlehrer war seit 2019 bei Huesca tätig gewesen, mit ihm gelang der Aufstieg in La Liga. In 18 Punktspielen gelang Huesca allerdings nur ein Saisonsieg, der Verein weist lediglich zwölf Punkte auf.

Holt Leverkusen einen Profi von ManUnited?

Bayer Leverkusen ist bei der Suche nach einem Rechtsverteidiger offenbar fündig geworden. Der Werksclub steht nach "Kicker"-Informationen vor der Verpflichtung von Timothy Fosu-Mensah (23) von Manchester United. Fosu-Mensahs Vertrag läuft im Sommer aus, er soll aber schon im Januar nach Leverkusen wechseln. Zuerst hatte die Zeitung Manchester Evening News berichtet.

Leverkusen benötigt neues Personal auf der Rechtsverteidiger-Position, da Lars Bender im Sommer seine Karriere beenden wird. Als Ablösesumme für Fosu-Mensah sind 1,7 Millionen Euro im Gespräch.

Matthäus über Haaland: "Ein Orkan, der dich umbläst"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland in höchsten Tönen gelobt. „Was er mit seiner Größe, Dynamik, Kraft und Leidenschaft auf dem Platz umsetzt, ist Wahnsinn“, schrieb der Sky-Experte in seiner Kolumne „So sehe ich das“ und kam zu dem Schluss: „Er ist eine Maschine.“

Das norwegische Sturmjuwel hat in seinen ersten 25 Ligaspielen 25 Treffer erzielt. Matthäus ist aber davon überzeugt, dass Haaland „noch nicht am Limit ist, sondern dazulernen wird“. Der 20-Jährige habe „einen Lebensplan, der voll auf den Fußball ausgerichtet ist“. Er sei „ein Orkan, der dich umbläst“.

"Jungtürken": Sport1 verteidigt Marcel Reif

Der TV-Sender Sport1 hat den langjährigen Bundesliga-Experten und Sportkommentator Marcel Reif gegen Kritik an dessen Äußerungen in der Talk-Sendung „Doppelpass“ verteidigt. Der 71-Jährige hatte am Sonntag in einer Debatte über Spieler des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gesagt: „Nach dem Spiel gegen Stuttgart gab's ja die Herren Reus und Hummels, nicht etwa irgendwelche Jungtürken, sondern schon die Herren, um die es geht, die gesagt haben: "Pass auf, wir sind eine Mannschaft, die kann nicht verteidigen".“ In den sozialen Netzwerken hatte sich daraufhin eine Debatte um den von Reif verwendeten Begriff „Jungtürken“ entwickelt, der ihm zum Teil als Rassismus ausgelegt wurde.

Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk sagte auf Anfrage: „Dieser Begriff war zu keinem Zeitpunkt rassistisch gemeint gewesen. Das hat Marcel Reif in der Sendung auch noch einmal explizit klargestellt“. Er betonte: „Grundsätzlich distanzieren wir uns wie auch unser Partner Check24 klar und deutlich von allem rassistischen Gedankengut“.

Schalkes Lizenzspielerchef hofft auf eine Serie

Der befreiende Erfolg des FC Schalke 04 nach 30 sieglosen Bundesligaspielen soll nur der Anfang gewesen sein. „Wir müssen schleunigst Siege einfahren – egal wie. Wir trauen uns zu, eine Serie zu starten“, sagte Lizenzspielerchef Sascha Riether in einem Interview bei „Sport1“. Der 37 Jahre alte ehemalige Profi wählte aber auch mahnende Worte: „Es geht jetzt darum, auf dem Teppich zu bleiben. Wir können den Erfolg nach einem sieglosen Jahr gut einordnen.“

Die Schalker hatten am vergangenen Spieltag mit 4:0 gegen Hoffenheim gewonnen und damit auch die Einstellung des Negativrekords von 31 Spielen in der Bundesliga nacheinander ohne Sieg vermieden, den Tasmania Berlin inne hat. In der Tabelle belegen die Gelsenkirchener mit sieben Punkten den vorletzten Platz.

„Für uns alle war das Jahr ohne Bundesliga-Sieg eine unfassbar schwierige Zeit. Wir mussten die Jungs Woche für Woche neu motivieren. Wir haben sogar versucht, die Jungs vor den Spielen mit Videobotschaften von Ex-Schalkern aufzupushen“, verriet Riether. Der Sieg gegen Hoffenheim sei unfassbar wichtig gewesen, „um die Köpfe frei zu bekommen – nichtsdestotrotz haben wir noch 19 extrem wichtige Spiele vor uns“.

Eishockey-Star Draisaitl glaubt an "FC"-Klassenerhalt

Eishockey-Star Leon Draisaitl glaubt trotz der turbulenten Phase bei seinem Herzensclub 1. FC Köln noch an ein gutes Ende in der Bundesliga. „Das war enttäuschend, aber ich hoffe natürlich, dass der FC am Ende der Saison den Klassenerhalt irgendwie schafft“, sagte Deutschlands „Sportler des Jahres“ in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur über das 0:5 des FC gegen den SC Freiburg am Sonnabend. „Ich bin da relativ zuversichtlich, dass sie die Kurve kriegen werden.“ Köln steht in der Liga nach 15 Spieltagen auf dem Relegationsplatz. Die Niederlage in Freiburg war das vierte sieglose Spiel in Serie.

Draisaitl kommt aus Köln und ist Fan des FC. In der NHL spielt der Topscorer der vergangenen Saison für die Edmonton Oilers, die neue Spielzeit beginnt in der deutschen Nacht zum Donnerstag.