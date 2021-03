Corona-Fall bei Bundesliga-Team – neuer Job für Luhukay

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 17. März 2021:

Corona-Fall im Funktionsteam: Köln sagt Training ab

Nach einem positiven Corona-Test in seinem Funktionsteam hat der 1. FC Köln das Mannschaftstraining am Mittwoch in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vorsorglich abgesagt.

„Der komplette Staff und das Team wurden am Mittwochmorgen erneut getestet. Die Schnelltests blieben alle negativ“, teilte der Tabellen-14. der Bundesliga mit: „Der 1. FC Köln wird bis zum Heimspiel am Samstag (gegen Borussia Dortmund; d.Red.) engmaschiger testen und hat am Donnerstagmorgen einen weiteren PCR-Test angesetzt. Fällt die Testreihe negativ aus, wird der 1. FC Köln das Mannschaftstraining in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt am Donnerstag wieder aufnehmen.“

Der #effzeh hat das Training am Mittwoch in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Köln vorsorglich und proaktiv abgesagt, nachdem die Testreihe am Dienstag einen positiven Corona-Test im Funktionsteam ergeben hat.

Am Mittwoch absolvieren die FC-Profis ein individuelles Programm zu Hause.

Ex-St.-Pauli-Trainer Luhukay übernimmt Venlo

Knapp neun Monate nach seinem Abschied beim FC St. Pauli hat Jos Luhukay in seiner niederländischen Heimat einen neuen Job gefunden. Der 57 Jahre alte Trainer soll VVV Venlo in der Ehrendivision vor dem Abstieg retten. Der Club hatte sich nach sieben Niederlagen in Serie von seinem Trainer Hans de Koning getrennt.

Luhukay war in Deutschland unter anderem beim 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, Hertha BSC, VfB Stuttgart und zuletzt bis zum 30. Juni 2020 beim FC St. Pauli tätig.

Mainz-Kapitän Latza kehrt zu Schalke zurück

Bundesligist Schalke 04 hat für den Neuaufbau nach dem sehr wahrscheinlichen Abstieg den ersten Zugang verpflichtet. Nach übereinstimmenden Medienberichten kehrt Mittelfeldspieler Danny Latza vom Ligarivalen FSV Mainz 05 zu den Königsblauen zurück. Der 31-Jährige, der im Schalker Nachwuchs ausgebildet worden war, kann ablösefrei wechseln und soll einen Zweijahresvertrag erhalten.

Latza hatte sich in Gelsenkirchen nicht durchsetzen können und war über die Stationen Darmstadt 98 und VfL Bochum in der zweiten Liga 2015 nach Mainz gewechselt. Dort bestritt der U-19-Europameister von 2008 145 Bundesligaspiele und stieg zum Kapitän auf.

Man United lässt Frauen erstmals im Old Trafford spielen

Die Frauen von Manchester United geben ihre Premiere im „Theatre of Dreams“. Wie der Club mitteilte, trägt der Erstligist sein Liga-Heimspiel am 27. März gegen West Ham United erstmals im Stadion Old Trafford aus.

„Im Old Trafford zu spielen wird natürlich ein besonderer Moment in der Geschichte dieses Teams sein“, sagte Casey Stoney, Cheftrainerin des Tabellendritten der Women's Super League. Via Twitter freute sich auch Nationalspieler Marcus Rashford mit seinen Vereinskolleginnen: „Es gibt kein besseres Gefühl, als im OT zu spielen. Genießt es, wir drücken euch die Daumen.“

Spätestens im Sommer 2022 wird das Old Trafford erneut eine wichtige Rolle im Frauenfußball spielen. Am 6. Juli steigt dort das Eröffnungsspiel der EM in England.

Bundestrainer-Suche: Jürgen Klopp relativiert Absage

Jürgen Klopp hat seinen Verzicht auf das Amt des Bundestrainers erneut erklärt und Ralf Rangnick als Kandidaten empfohlen. Gleichzeitig gestand der Teammanager des FC Liverpool nach den vielen Niederlagen der letzten Wochen, dass er eine äußerst schwierige Zeit durchlebe.

„Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht Bundestrainer werden will, sondern dass ich nicht kann. Das ist ein Riesenunterschied“, sagte Klopp im Interview mit der Sport Bild, das Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus geführt hat. Es gebe ein klares Commitment. „Ich habe hier beim FC Liverpool eine wichtige Aufgabe“, ergänzte der Coach.

Klopp sprach sich für Ralf Rangnick als Nachfolger von Joachim Löw im Amt des Bundestrainers aus. Den ehemaligen Coach und Sportdirektor von RB Leipzig halte er für einen „außergewöhnlichen Trainer, speziell für einen Verband, in dem man seit Jahren versucht, Dinge zu verändern.“ Auch Hansi Flick von Bayern München wäre für ihn eine gute Wahl.

Studie: Heimvorteil trotz Geisterspielen

Die laute Anfeuerung von den Tribünen fehlt zwar, doch auch bei Geisterspielen können Fußballteams immer noch auf den Heimvorteil zählen. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Deutschen Sporthochschule Köln und der Universität Paderborn. Demnach nahm der Anteil der gewonnen Heimspiele bei Partien ohne Fans nur geringfügig ab.

Dazu untersuchten die Wissenschaftler um Professor Daniel Memmert über 40.000 Spiele zwischen 2010 und 2020 in zehn Profiligen aus sechs europäischen Ländern. Vor Zuschauern gewannen die Heimmannschaften dabei 45 Prozent der Spiele, 27 Prozent endeten unentschieden und 28 Prozent der Partien gewannen die Auswärtsteams. Bei den über 1000 in die Studie eingeflossenen Geisterspielen während der Corona-Pandemie kam es immer noch in 43 Prozent der Fälle zu Heimsiegen (25 Prozent Unentschieden, 32 Prozent Auswärtssiege).

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich zwar die spielrelevanten Parameter, wie Torschüsse sowie Gelbe und Rote Karten, ohne Zuschauer angleichen, sich dies aber nur begrenzt auf den eigentlichen Heimvorteil im direkten Vergleich zwischen den Spielen vor Covid-19 mit Zuschauern und den Geisterspielen während der Pandemie auswirkt“, sagte Memmert.

Kollegen nehmen Sky-Reporter Dahlmann in Schutz

Der vom TV-Sender Sky nicht mehr eingesetzte Kommentator Jörg Dahlmann ist von einigen seiner Kollegen in Schutz genommen worden. „Ich kenne Jörg seit mehr als 30 Jahren und weiß, dass er kaum etwas mehr verachtet als Rassismus und Intoleranz. Insofern scheint mir, dass sein Japan-Ausflug eine willkommene Beschleunigung einer feststehenden Trennung darstellt“, sagte ZDF-Reporter Béla Réthy (64) der „Sport Bild“.

Dahlmann (62) hatte zuletzt mit umstrittenen Kommentaren für Aufsehen gesorgt. So hatte er Japan als „Land der Sushis“ bezeichnet. Am Freitag hatte der Pay-TV-Sender bekannt gegeben, dass Dahlmann keine Spiele mehr für Sky kommentieren werde. Dass der im Sommer auslaufende Vertrag zwischen dem TV-Journalisten und dem Sender nicht verlängert wird, stand schon mehrere Monate fest.

Dahlmann hatte sich gegen Rassismusvorwürfe gewehrt und diese als „absurd“ bezeichnet. ARD-Kommentator Tom Bartels (55) wurde von der „Sport Bild“ mit den Worten zitiert: „Ich schätze Jörg als Kollegen. Jeder Kommentator hat seine eigene Art, und wir haben sicher nicht die gleiche. Es ist sein Stil, mal einen Spruch mehr zu machen. Doch ich finde es schlimm, wenn so etwas wie Rassismus im Raum stehen bleibt.“

E-Sport: FC St. Pauli für VBL-Endrunde qualifiziert

Borussia Mönchengladbach und der FC St. Pauli haben sich für das Finalturnier (27. und 28. März) der VBL Club Championship qualifiziert. Im Rahmen der „Final Chance“-Runde setzten sich die Borussen in der Fußball-Simulation FIFA 21 7:4 gegen den 1. FC Nürnberg durch. St. Pauli gewann gegen Hertha BSC ebenfalls 7:4.

Am Mittwoch kämpfen Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim (18.00 Uhr) sowie der VfL Wolfsburg und FC Augsburg (20.00 Uhr) um die weiteren Finaltickets. Der 1. FC Heidenheim, der 1. FC Köln, RB Leipzig sowie der VfL Bochum stehen bereits als Teilnehmer fest. Aufgrund der Corona-Pandemie werden alle Spiele online ausgetragen.