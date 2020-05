Zweitliga-Profi macht der DFL schwere Vorwürfe

Die Corona-Krise hat auch massive Auswirkungen auf die Welt des Sports.

Die Entwicklungen am 11. Mai 2020 im Überblick:

"Ohne Rücksicht": KSC-Profi kritisiert DFL deutlich

Mittelfeldspieler Marc Lorenz vom Karlsruher SC sieht die Pläne zur Fortsetzung des Spielbetriebs im deutschen Profifußball äußerst kritisch. Im DFL-Konzept fehlen dem 31-Jährigen "die Vorbereitung und das Gespür für die Gesundheit der Spieler. Ich glaube, da wird gar nicht darauf geachtet", sagte der Zweitliga-Profi den Badischen Neuesten Nachrichten.

"Die Spieler werden nach 60 Minuten platt sein. Da helfen auch die beschlossenen fünf Auswechslungen nichts. Dann wird die Übermüdung kommen und dann die schweren Verletzungen."

Nach der Unterbrechung der Spielzeit wegen der Coronavirus-Pandemie sollen die Karlsruher am Sonnabend (13 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Im Idealfall soll die Saison bis Ende Juni beendet werden, da dann die Verträge etlicher Profis auslaufen.

"Es ist für mich ein Durchdrücken ohne Rücksicht auf Verluste. Es gibt viele, die um einen neuen Vertrag spielen. Wenn sich einer das Kreuzband reißt, verpflichtet den keiner mehr. Gesundheit ist unbezahlbar", sagte Lorenz.

Mitspracherecht: Hartung unterstützt Fußballer

Athletensprecher Max Hartung hat großes Verständnis für die Forderungen der Fußballprofis nach mehr Mitspracherecht. "Ich finde es wichtig, dass so sichtbar wird, dass auch Fußballprofis darüber diskutieren und Einfluss nehmen wollen, was über sie entschieden wir", sagte der Präsident des Vereins Athleten Deutschland der Rheinischen Post.

Unter anderem hatte sich Neven Subotic von Union Berlin bei den Diskussionen um eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison übergangen gefühlt. "Nach meinem Wissensstand hatten die Spieler keinen Einfluss auf die Entscheidungsfindung“, sagte der 31-Jährige dem Deutschlandfunk. Dies sei "ein bisschen enttäuschend".

Auch Kölns Birger Verstraete oder Magdeburgs Sören Bertram hatten sich zuletzt diesbezüglich kritisch geäußert. "Ich finde es gut, dass über Beiträge wie die von Birger Verstraete oder Neven Subotic deutlich wird, dass da am Ende eben Menschen auf dem Fußballplatz stehen", sagte Hartung.

DFB-Pokalfinale am 4. Juli?

Das DFB-Pokalfinale könnte laut Kicker am 4. Juli ausgetragen werden. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes berät am Montagnachmittag über die Terminierung. Für die Halbfinalspiele sollen der 9. und 10. Juni in Frage kommen.

Die Begegnungen waren ursprünglich für den 21. und 22. April angesetzt, das Endspiel sollte am 23. Mai in Berlin stattfinden. Aufgrund der Coronapandemie hatte der DFB die Partien zunächst auf unbestimmte Zeit verlegt.

Neben Titelverteidiger Bayern München sind noch Regionalligist 1. FC Saarbrücken, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen im Rennen. Neben der Neuansetzung des Pokalwettbewerbs steht auch die Fortsetzung der 3. Liga sowie der Frauen-Bundesliga auf der Agenda.

Formel 1: Notplan wackelt wegen Briten-Quarantäne

Die Formel 1 sorgt sich wegen der neuen Corona-Maßnahmen des britischen Premierministers Boris Johnson um ihren Not-Kalender. Weil alle Flugreisenden nach ihrer Ankunft auf der Insel bald in eine zweiwöchige Quarantäne gehen sollen, wackelt der Plan für die Geisterrennen in Silverstone Mitte Juli. Eigentlich will die Formel 1 nach ihrem Neustart mit zwei WM-Läufen vor leeren Rängen in Österreich am 5. und 12. Juli nach England weiterziehen und dort am 19. und 26. Juli fahren. Sollte aber eine Selbst-Isolation nach der Einreise nötig sein, wären diese Termine nicht zu halten.

Britische Medien berichteten nach Johnsons Ankündigung vom Sonntag, diese Quarantäne "bald" umzusetzen, von detaillierten Gesprächen der Formel-1-Bosse mit Regierungsbehörden über mögliche Ausnahmen. So will die Rennserie alle Teams und Mitarbeiter intensiven Corona-Tests unterziehen und so womöglich dem Zwang zu einer Selbst-Isolation entgehen. Die Verhandlungen sollen in der kommende Woche fortgesetzt werden, wenn weitere Details der Johnson-Maßnahmen bekannt werden.

Professor: Fußball-Gehaltsverzicht zu niedrig

Der Sportmanagement-Spezialist Christoph Breuer hält angesichts der Corona-Krise eine deutliche Reduzierung der Spielergehälter in der Fußball-Bundesliga für notwendig. "Auf der Kostenseite lässt sich ohne höhere Mathematik feststellen, dass Gehaltskürzungen eher bei 40 bis 50 Prozent liegen müssten als bei den öffentlich gehandelten 10 bis 20 Prozent, wenn sie die Mindereinnahmen durch Geisterspiele vollständig kompensieren sollen", schrieb der Professor der Deutschen Sporthochschule Köln in der FAZ. Damit meint er die "ausstehenden Gehälter nach Aussetzen des Spielbetriebs".

Am Sonntag hatte auch der HSV einen Gehaltverzicht seiner Profis in unbekannter Höhe bekanntgegeben. Laut Bild-Zeitung soll es sich dabei um jeweils zehn Prozent des Grundgehalts handeln.

Breuer schrieb außerdem: "Kurzarbeit lohnt nur für Geschäftsstelle und Fan-Shop, nicht aber für den Spielbetrieb." Das liege daran, dass die öffentlichen Zuwendungen pro Arbeitnehmer gedeckelt und die Gehälter der Profiabteilung dafür zu hoch seien.

Davis-Cup-Finale: Investor Pique "pessimistisch"

Fußball-Star Gerard Pique (FC Barcelona) befürchtet, dass die Davis-Cup-Finalrunde im November in Madrid nicht stattfinden könnte. Piques Investmentfirma Kosmos finanziert die Veranstaltung, die vom 23. bis 29. November in der spanischen Hauptstadt geplant ist.

"Es gibt eine große Unsicherheit. Wir versuchen, immer zu wissen, was die Regierung bezüglich des Sports sagt und ob wir Zuschauer zulassen können", sagte Pique bei Movistar-TV. "Ich würde sagen, ich bin ein bisschen pessimistisch, weil ein Davis-Cup-Finale ohne Fans schwierig ist. Im Moment weiß niemand, ob die Spiele ohne Zuschauer stattfinden müssten", so Pique.

Deutschland tritt bei der Endrunde der besten 18 Mannschaften in der Vorrundengruppe F gegen Serbien und Österreich an. Die Vorrunde soll in sechs Dreiergruppen ausgespielt werden.

Shaquille O'Neal: "Verschrottet die NBA-Saison!"

Der ehemalige Basketball-Superstar Shaquille O'Neal hat sich für einen Abbruch der NBA-Saison ausgesprochen. "Jeder sollte nach Hause gehen, gesund werden und nächstes Jahr wiederkommen. Verschrottet die Saison“, sagte der 48-Jährige USA Today.

Nun mit aller Gewalt irgendwie Playoffs hinzubekommen und mit einem womöglich angepassten Format einen Meister zu ermitteln, findet O'Neal nicht gut. Dem Champion werde seiner Meinung nach dann ohnehin nicht der übliche Respekt entgegengebracht. "Also, verschrottet sie einfach. Sorgt euch um die Sicherheit der Fans und der Leute. Kommt nächstes Jahr zurück."

Einen Zeitplan für einen Re-Start der NBA gibt es nicht. Experten rechnen frühestens im Juli damit. Diskutiert wird über ein angepasstes Format und möglicherweise wenige Spielorte.

Haie-Trainer Krupp: "Niemand ist sicher"

Der ehemalige Bundestrainer Uwe Krupp macht sich Sorgen um die Zukunft der Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). "Im Moment ist überhaupt niemand sicher. Das ist eine Bedrohung für unsere Sportart, eine Bedrohung für das Überleben der einzelnen Vereine", sagte der Chefcoach der Kölner Haie bei Sky Sport News HD.

Laut KEC-Geschäftsführer Philipp Walter werde der Ernst der Lage teilweise verkannt. "Man hat schon so ein bisschen das Gefühl, wir sind Gaukler, die Hofnarren die ein bisschen belächelt werden in dieser Branche. Aber das sehen wir natürlich komplett anders. Da hängen tausende Arbeitsplätze dran", sagte Walter, "wir sind ein wichtiger Wirtschaftszweig."

Die DEL hatte ihre Saison nach der Hauptrunde abgebrochen. Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke hatte zuletzt bekräftigt, dass die neue Saison regulär am 18. September beginnen soll.

Nagelsmann: Neid-Debatte ergibt keinen Sinn

RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat die Meisterschaft noch nicht abgeschrieben. "Die ganze Situation ist wie vor einem Turnier: Man hatte eine kurze Pause, dann eine lockere und jetzt eine schärfere Vorbereitung. Diese neun Spiele sind wie eine EM, und die wollen wir gewinnen“, sagte er dem Kicker. Die Leipziger liegen als Dritter fünf Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München (55 Zähler).

Aktuell befindet sich der RB-Kader auf dem Trainingsgelände am Cottaweg in Quarantäne. Dass aus der Gesellschaft Kritik an der Fortsetzung der Bundesliga laut wird, kann Nagelsmann nur bedingt nachvollziehen. So sei es "doch ratsam und wünschenswert, dass es in möglichst vielen Bereichen weitergeht. Deshalb macht die Diskussion 'was ich nicht darf, soll auch mein Nachbar nicht dürfen', in meinen Augen wenig Sinn", sagte er.

Der Saisonabbruch sei aber stets im Hinterkopf. "Man muss ja auch keine Atomphysik studiert haben, um zu kapieren, dass es ratsam ist, sich an die Vorgaben zu halten: Denn finden keine Spiele mehr statt, wird im Normalfall künftig auch das Gehalt deutlich niedriger ausfallen als bisher", so Nagelsmann.

Bei Stadionsperre: Halle nach Leipzig oder Berlin

Fußball-Drittligist Hallescher FC soll bei einer Stadionsperre nach Leipzig oder Berlin ausweichen. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung.

In Sachsen-Anhalt sind Wettkämpfe bis 27. Mai untersagt, die 3. Liga soll bereits am 26. Mai wieder starten. Deshalb will das DFB-Präsidium auf seinem Bundestag am 25. Mai den Antrag stellen, notfalls in neutralen Stadien zu spielen.

Für den HFC ist die Auswahl laut des Berichts schon getroffen worden, die genauen Stadien wurden nicht genannt. In Leipzig ist allerdings nur die Red Bull Arena drittligatauglich. "Dem DFB ist es egal, ob wir auf dem Mond oder in Weißrussland spielen“, sagte Präsident Jens Rauschenbach.

Wimbledon-Siegerin Kvitova spielt wieder

Die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova wird vom 26. bis 28. Mai bei einem Turnier des tschechischen Tennisverbandes (CTS) antreten. Auch Karolina Muchova und Barbora Strycova sind mit von der Partie.

"Dies ist die erste Veranstaltung, die CTS für die Spielerinnen und Spieler in einer Zeit organisiert, in der sie aufgrund der Coronapandemie nicht reisen können", sagte Turniersprecher Karel Tejkal.

Die Weltranglistenzwölfte Kvitova freut sich darauf, nach langer Zeit wieder ein Turnier spielen zu können. "Ich bin wirklich gespannt, in welcher Form wir sein werden“, sagte die 30-Jährige. Auch die Weltranglistendritte Karolina Pliskova und ihre Zwillingsschwester Kristyna werden höchstwahrscheinlich dabei sein.

Stoiber: Bundesliga-Neustart ein "Lichtblick"

Für Bayern Münchens Aufsichtsratmitglied und Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber ist der Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga "ein Lichtblick in der momentanen Zeit". Die Menschen würden dies womöglich als Antwort auf die Coronavirus-Krise wahrnehmen. "Wir haben uns für den Alltag gerüstet - und jetzt kehrt auch der Fußball zurück“, sagte Stoiber dem Kicker.

Der 78-Jährige verwies darauf, dass die Bundesliga "die größte Unterhaltungsindustrie Deutschlands" sei. Dennoch müsse die ablehnende Haltung in großen Teilen der Gesellschaft die Branche aber "wachrütteln". So hatte sich in Umfragen zuletzt rund die Hälfte der Befragten gegen Geisterspiele ausgesprochen.

"In dieser Phase hat der Fußball auch eine soziale Verantwortung, insbesondere gegenüber den neuen Helden der Krise - ob die Kranken- und Altenpflegerinnen, Kassiererinnen oder Paketboten. Da darf man schon mal hinterfragen, ob die enorm hohen Ablösesummen, egal ob sie der Markt hergibt oder nicht, in diese aktuelle Zeit passen“, sagte Stoiber.