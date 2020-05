Schleswig-Holstein: Kuriosum durch Fußball-Quotientenregel

Premier League: Club-Boss warnt vor Toten. 3. Liga: Neutrale Spielorte? Golf: Fankontrolle per Chip. Spieler-Kritik an DFL und BBL.

Die Corona-Krise hat auch massive Auswirkungen auf die Welt des Sports.

Die Entwicklungen am 10. Mai 2020 im Überblick:

Schleswig-Holstein: Quotientenregel im Fußball

Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) will Aufstiegsfragen in der vorzeitig beendeten Saison in allen Amateurklassen über die sogenannte Quotientenregelung klären. Das beschloss das Präsidium des Verbandes am Sonnabend.

Bei der Quotientenregelung werden die von den Mannschaften erzielten Punkte durch die Anzahl der Spiele dividiert. Staffelsieger ist, wer den besten Punkte-Quotienten hat. Die Regelung ist nach Einschätzung des SHFV sinnvoll, weil viele Teams in einer Spielklasse häufig unterschiedlich viele Partien ausgetragen haben. Das vorzeitige Saisonende war bereits am 27. April beschlossen worden.

Die ersten beiden Mannschaften jeder Klasse steigen auf. Bedingung: Sie müssen mindestens 50 Prozent der Spiele absolviert haben. Absteiger gibt es nicht. In den Frauenspielklassen steigt der Tabellenerste auf, auch hier gibt es keine Absteiger.

Todesfelde: Plötzlich Meister, aber kein Aufstieg

Die Quotientenregel bringt unter anderem in der Oberliga ein Kuriosum mit sich: Dort darf sich der SV Todesfelde, der vor Abbruch punktgleich, aber mit einem einem Spiel weniger als der 1. FC Phoenix Lübeck auf Rang zwei stand, nun als Meister feiern lassen.

Hin und Her in Corona-Zeiten: Ein Spieler des SV Todesfelde am Boden (Archiv).

Foto: Imago/Claus Bergmann

Aufsteigen in die Regionalliga wird Todesfelde allerdings nicht, da der Verein auf die Qualifikationsrunde verzichtete. Daran darf nun - vorbehaltlich der Entscheidung des Norddeutschen Fußball-Verbandes - Phoenix Lübeck teilnehmen.

Todesfelde darf indes noch auf einen weiteren Titel in der "Corona-Saison" hoffen: Das Finale um den Landespokal gegen Regionalliga-Spitzenreiter VfB Lübeck muss allerdings ebenso noch terminiert werden wie das Frauen-Endspiel zwischen Holstein Kiel und dem SV Henstedt-Ulzburg.

Berater Struth: Nur noch wenige Großtransfers

Spielerberater Volker Struth rechnet im Zuge der Corona-Krise nur noch mit ganz wenigen Großtransfers im Fußball. "Wenn, dann nur im unteren Millionenbereich. Aber Real Madrid, um ein Beispiel zu nennen, wird Kai Havertz nicht für 120 Millionen aus Leverkusen holen“, sagte Struth der "Bild am Sonntag". Der 54-Jährige erwartet in der nächsten Transferperiode viele Leihgeschäfte.

Langfristig werde sich das Geschäft nicht grundsätzlich ändern. "Ich denke, dass wir im Sommer 2021 noch mal eine ähnlich maue Transferperiode haben werden. Danach aber werden wir langsam wieder zu Zuständen zurückkehren, wie wir sie von vor der Krise kennen“, betonte Struth, der mit seiner Firma unter anderem die Nationalspieler Toni Kroos und Marco Reus und HSV-Profi Bobby Wood berät.

Die große Kritik an seiner Branche hält Struth nicht für gerechtfertigt: "Man kann uns doch keinen Vorwurf daraus machen, wenn ein durchschnittlicher Rechtsverteidiger plötzlich 15 Millionen kostet."

Goretzka glaubt nicht an sinkende Gehälter

Leon Goretzka (Bayern München) glaubt nicht an langfristige Auswirkungen der Corona-Krise auf das Millionengeschäft Profi-Fußball. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich viel ändert, auch wenn der Wille an mancher Stelle sicher da ist“, sagte der Nationalspieler der Welt am Sonntag mit Blick auf Spielergehälter, Berater-Honorare und Ablösesummen. "Kurzfristig wird es so sein, weil schlicht und ergreifend das Geld nicht da ist. Bei vielen Vereinen geht es um Existenzen", sagte Goretzka.

In Zeiten von Corona erfahre man allerdings gerade eine große Solidarität. "Mein großer Wunsch ist, dass wir das für die Zeit danach mitnehmen“, sagte der 25-Jährige: „Ein, zwei Generationen vor uns war es normal, dem Nachbarn auszuhelfen, ihm etwas zu bringen. Können wir das nicht auch nach Corona weiter beibehalten?"

Goretzka engagiert sich mit Vereinskollege Joshua Kimmich mit der Spendenaktion #WeKickCorona. "Mittlerweile sind es über 3600 Privatspender und über 60 Großspender aus Sport und Kultur. Wir haben über 300 Vereine oder Organisationen mit Spenden bedacht, und es wird immer mehr", sagte Goretzka.

3. Liga: Neutrale Spielorte als Lösung?

Der DFB zieht für den Neustart der 3. Liga offenbar auch neutrale Spielorte in Betracht. Nach einem Kicker-Bericht will der Drittliga-Ausschuss bei Präsidium und Vorstand des Verbandes einen entsprechenden Antrag einreichen. Damit will man Szenarien vorbeugen, sollte in bestimmten Stadien aufgrund behördlicher Entscheidungen nicht gespielt werden dürfen. Die 3. Liga soll am 26. Mai fortgesetzt werden. In Sachsen-Anhalt dürfen der Halle und Magdeburg allerdings bis zum 27. Mai nicht spielen.

Der Antrag sehe vor, dass Spielausschussleiter Manfred Schnieders einen neutralen Spielort festlegen kann. Das zwölfköpfige Gremium, dem unter anderem Magdeburgs Manager Mario Kallnik angehört, soll sich mit einer Gegenstimme auf den Schritt verständigt haben. Es soll zudem der Möglichkeit vorbeugen, dass eine Kommune wegen zu vieler Neuinfektionen die Restriktionen verschärft und Stadien sperrt.

Das DFB-Präsidium hat seine nächste Sitzung am Montag. Dort könnte der Neustart beschlossen werden, wenn die Politik dies zuvor genehmigt.

French Open als Geisterturnier denkbar

Die Organisatoren der French Open schließen nicht mehr aus, das wichtigste Sandplatzturnier der Welt ohne Zuschauer auszutragen. "Das Turnier hinter verschlossenen Türen zu organisieren, würde einen Teil des Geschäftsmodells, die Bedienung der Fernsehrechte, ermöglichen. Dies darf nicht übersehen werden", sagte Bernard Giudicelli, Präsident des französischen Tennisverbandes FFT.

Zuletzt hatte Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu einer Austragung ohne Zuschauer eine klare Absage erteilt. Die TV-Gelder machen allerdings mehr als ein Drittel der Einnahmen der French Open aus. Bereits unter der Woche hatten die Organisatoren bekannt gegeben, die Gelder für die bereits erworbenen Eintrittskarten zurückzuerstatten.

Das Grand-Slam-Turnier war zuletzt vom Ursprungstermin (24. Mai bis 7. Juni) auf den Zeitraum 27. September bis 10. Oktober verlegt worden.

Premier League: Club-Boss warnt vor Toten

Geschäftsführer Paul Barber von Brighton & Hove Albion hat mit eindringlichen Worten vor einem zu frühen Neustart der Premier League gewarnt. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht den falschen Schritt machen. Denn wenn wir es tun, könnte es Leben ruinieren. Es könnte Leben kosten“, sagte Barber der Daily Mail: "Das können wir uns nicht erlauben."

Die Saison soll am 12. Juni wieder aufgenommen werden und mit dem Finale um den FA-Cup am 8. August enden. Morgen wollen die 20 Vereine darüber konferieren. Laut Daily Mail wollen dabei auch andere Clubs vor einem aus ihrer Sicht zu frühen Wiederbeginn warnen, nachdem in der vergangenen Woche fast 500 Menschen in Großbritannien täglich an den Folgen des Coronavirus gestorben waren.

Viel werde nun davon abhängen, ob die deutsche Bundesligen nach der Quarantäne für Dynamo Dresden wie geplant am kommenden Wochenende wieder losgehen werde, meinte die Daily Mail.

BBL: Pesic will Spieler keinen Risiken aussetzen

Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic will der Kritik von Profis an der Saisonfortsetzung der Basketball-Bundesliga mit Aufklärung über die Pläne entgegentreten. Sobald das Hygiene- und Sicherheitskonzept den Profis am Montag im Detail erklärt werde, "werden viele Fragen, die die Spieler haben, beantwortet sein, viele Sachen werden relativiert sein“, sagte Pesic im ZDF-"Sportstudio".

"Ein Spieler ist das wichtigste Gut, das wir schützen müssen“, sagte der frühere Nationalspieler Pesic. Das Vertrauen sei sehr wichtig. "Wir werden keinen Spieler in irgendwas schieben, dass er Verletzungsrisiken ausgesetzt ist."

Die BBL will die Saison im Juni mit einem Turnier mit zehn Teams und 36 Spielen in München ohne Zuschauer fortzusetzen. Mehrere Spieler hatten sich zuletzt kritisch über das Vorgehen von Liga und Clubs geäußert. "Ich warte noch auf die richtige Erklärung für das Turnier“, sagte Niels Giffey von Alba Berlin in der Bild am Sonntag: "Wir spielen jetzt vor leeren Hallen, haben drei Wochen Mini-Vorbereitung - und dann sollen wir spielen. Optimal ist das nicht."

Subotic übt Kritik an DFL-Vorgehen

Fußballer Neven Subotic (Union Berlin) hätte sich vor der Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs eine stärkere Einbindung der Profis gewünscht. "Nach meinem Wissensstand hatten die Spieler keinen Einfluss auf die Entscheidungsfindung“, sagte der 31-Jährige im Deutschlandfunk: "Wir als Spieler wurden informiert, nachdem alles entschieden war."

Dies sei "ein bisschen enttäuschend. In Italien und England ist der Spielerverband eine Instanz, die in solchen Krisenfällen konsultiert wird. Hier in Deutschland ist das nicht der Fall."

Am DFL-Konzept zweifelt Subotic aber nicht grundsätzlich. "Ich traue mir nicht zu, das Konzept zu bewerten, dafür habe nicht die Kompetenz“, sagte er: "Es wurde politisch bewertet und bewilligt, ich denke und hoffe, dass dies nicht passiert wäre, wenn es größere Lücken gäbe."

Zuletzt hatte Subotic im Gespräch mit der englischen BBC deutliche Bedenken geäußert. "Ich glaube, egal wann wir starten, es wird immer zu früh sein“, sagte der Innenverteidiger.

Golf: Zuschauer-Kontrolle per Chip in Armband

Die PGA-Tour will beim Memorial in Ohio (16. bis 19. Juli) auf Radiofrequenz-Identifikations-Technologie (RFID) zurückgreifen, um den Abstand der Zuschauer zueinander zu kontrollieren und Fans damit den Zugang zur Anlage zu gestatten. Laut Turnier-Direktor Dan Sullivan sollen die Fans mit RFID-Chips präparierte Armbändchen erhalten. So wüssten die Organisatoren zu jeder Zeit, "wie viele Menschen sich in einem bestimmten Gebiet sammeln".

Nur eine kleine Gruppe von Personen würde Zugriff zu den Verfolgungsinformationen haben. Wenn Gebiete überfüllt seien, würden die Leute gebeten, sich zu zerstreuen. Ob das Turnier, das vom 18-maligen Majorsieger Jack Nicklaus organisiert wird, mit Zuschauern ausgetragen werden darf, steht allerdings noch nicht fest.

Die Tour soll am 11. Juni mit der Charles Schwab Challenge in Forth Worth/Texas wieder aufgenommen werden. Die ersten vier Events werden ohne Zuschauer stattfinden.

Maradona spendiert 86er-Trikot

Diego Maradona (58) hat während der Corona-Krise Solidarität gezeigt und für eine Auktion in Buenos Aires ein signiertes Trikot vom WM-Erfolg 1986 spendiert. Der Erlös geht komplett an eine finanziell schwer angeschlagene Suppenküche in einem Armenviertel der argentinischen Hauptstadt.

Diese versorgt zahlreiche sozial und finanziell benachteiligte Menschen. "Diego kann sich nicht einmal vorstellen, was er für uns getan hat, es ist von unschätzbarem Wert. Ich werde ihm bis zu dem Tag, an dem ich sterbe, dankbar sein", sagte Anwohnerin Marta Gutierrez.

Maradona unterschrieb sein Trikot mit den Worten "wir werden es schaffen“ und machte damit den Anwohnern Mut. Argentinien befindet sich inmitten der Corona-Krise auch in einer schweren Wirtschaftskrise. Immer mehr Unternehmen müssen schließen, viele Einwohner rutschen dadurch unter das Existenzminimum.

Ironman Hawaii: Stars betonen Vorbereitungs-Probleme

Eine mögliche Verschiebung der Ironman-WM ins nächste Jahr würde die Triathletinnen und Triathleten vor eine große Herausforderung in der Vorbereitung stellen. Spekuliert wird mit einer Verlegung des Rennens über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen vom 10. Oktober in den Februar 2021.

"Nicht nur für die Insel wird das eine neue Herausforderung“, betonte Titelverteidiger Jan Frodeno. Für die meisten sei es dann Winter, "und man müsste sich im Winter für ein Rennen in der Hitze vorbereiten“, sagte der Gewinner von 2015, 2016 und 2019.

Auf die Problematik wies auch der zweimalige Hawaii-Sieger Patrick Lange hin: "Sich im kalten europäischen Winter auf ein Hitzerennen vorzubereiten, ist beinahe unmöglich. Insofern wird sich hier für alle Teilnehmer die Frage stellen, wie man den Körper bestmöglich klimatisch auf die tropischen Bedingungen auf Hawaii vorbereiten kann."

