Coronavirus bringt Robin Gosens um Debüt im Fußballnationalteam

Hamburg. Allmählich fallen in der Coronakrise auch die letzten Monumente des Sports: Nach der Absage des Tennisturniers in Wimbledon ist wohl auch das Aus der British Open, des traditionsreichsten Golfturniers der Welt, besiegelt. Die Hoffnungen auf eine Austragung der Tour de France ist auf ein Minimum gesunken, das wichtigste Vorbereitungsrennen ist bereits abgesagt. Die US Open aber halten noch an ihrem Termin fest, obwohl New York inzwischen das Zentrum der Pandemie ist. Und eine Topsportlerin nutzt die Zwangspause kreativ.

Die wichtigsten Entwicklungen am Donnerstag, den 2. April:

Coronavirus kostet Gosens Nationalmannschaftsdebüt

Die Coronakrise hat Shootingstar Robin Gosens von Atalanta Bergamo um sein Debüt in der deutschen Fußballnationalmannschaft gebracht. „Wir hatten die Überlegung, Robin Gosens im März zu den Länderspielen einzuladen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw dem "Kicker": „Gerne hätten wir ihn persönlich kennengelernt. Schade, dass jetzt erst mal nichts daraus geworden ist, aber wir behalten ihn im Auge, sobald der Ball wieder rollt.“

Löws Auswahl sollte am Donnerstag vergangener Woche in Madrid gegen Spanien sowie am Dienstag in Nürnberg gegen Italien spielen. Wegen der Coronapandemie wurden jedoch beide Begegnungen abgesagt. Auch der Plan, die Partien im Juni nachzuholen, wurde inzwischen aufgegeben.

Skisprungweltmeisterin Althaus näht Corona-Schutzmasken

Die Skispringerin Katharina Althaus näht in der Coronapause Schutzmasken. „Meine Nachbarin ist Ärztin. Sie hat mich gefragt, ob ich nicht Zeit und Lust hätte, solche Schutzmasken zu nähen. Mundschutz wird zwar geliefert, aber meistens nicht in die Arztpraxen“, erzählte die 23-Jährige dem Bayerischen Rundfunk.

Das Nähen ist ohnehin seit einiger Zeit ein großes Hobby der Doppelweltmeisterin von 2019. „Ich nähe alles mögliche, zum Beispiel Turnbeutel, Dirndlschürzen, Blusen und so weiter.“ Und nachdem sie sich im Internet nach geeigneten Schnittmustern umgesehen hat, näht sie jetzt Schutzmasken: „Rund 30 Schutzmasken habe ich schon fertig.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

"Liga ist tot" – Ajax-Manager fordert Abbruch wegen Corona

Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam hat auf die Entscheidung des nationalen Verbandes KNVB, die restlichen acht Spieltage in der Ehrendivision bis zum 3. August auszutragen, mit Unverständnis reagiert. „Warum geht es in diesem Augenblick um Geld und nicht die Volksgesundheit?“, sagte Ajax-Sportdirektor Marc Overmars dem "Telegraaf".

„Viele Clubs denken genauso. Die Ehrendivision ist tot. Der Spaß ist weg. In den Niederlanden sind wir nicht so sehr von den TV-Einnahmen abhängig wie die Ligen in Spanien, England, Italien und Deutschland“, sagte der 86-malige Nationalspieler: „Ich glaube, dass die großen Länder die UEFA unter Druck gesetzt haben, um unter allen Umständen zu spielen.“

Overmars' Forderung nach einem Abbruch der Saison habe nichts damit zu tun, dass Ajax Tabellenführer sei. In den Niederlanden sind im Rahmen der Corona-Bekämpfung Sportveranstaltungen bis zum 1. Juni verboten.

Coronavirus: British Open der Golfer vor Absage

Nach der Absage des Tennisturniers von Wimbledon wird wohl ein weiteres Monument des britischen Sports der Coronakrise zum Opfer fallen. Einem Bericht des Fachmagazin "Golf Digest" zufolge fallen die British Open der Profigolfer aus. Das Turnier mit dem offiziellen Namen The Open Championship ist das älteste noch ausgespielte der Welt, die 149. Auflage seit 1860 sollte vom 16. bis 19. Juli im Royal St George's Golf Club in Sandwich ausgetragen werden.

Wie "Golf Digest" berichtet, soll das Turnier anders als die bislang verschobenen Majors US Masters und PGA Championship komplett abgesagt werden, da es gegen einen solchen Fall versichert ist. Es wäre das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass „The Open“ nicht stattfinden kann. Die Organisatoren haben noch keine offizielle Entscheidung bekannt gegeben.

Die Spielervereinigung PGA hat den Spielbetrieb zunächst bis zum 10. Mai ausgesetzt. Am Mittwoch hatten die Veranstalter in Wimbledon die Absage des dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres verkündet. Auch im Tennismekka wird erstmals seit 1945 nicht gespielt.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

SARS-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

Absage wegen Corona? Zeit für Tennisturniere drängt

Die Entscheidung über einen neuen diesjährigen Termin für die abgesagten Tennisturniere in Berlin und Stuttgart muss aus Sicht des Turnierveranstalters im April oder Mai fallen. „Es wird nicht so sein, dass wir das im Juni entscheiden, das ist zu spät“, sagte Edwin Weindorfer. Mögliche Nachholtermine kämen für ihn Ende Juli oder im August infrage, bis mindestens zum 13. Juli ist die Tennis-Tour wegen der Coronavirus-Krise derzeit unterbrochen.

„Wenn es die Pandemie zulässt, wenn die gesundheitlichen Voraussetzungen gegeben sind, dass die Leute wieder zu Events kommen können und die Reisefreiheit gegeben sein sollte, dann würde ich die Chance bei 50:50 sehen“, sagte der 55-jährige Österreicher. ATP und WTA hätten signalisiert, dass die Option gegeben sei. Das Herrenturnier in Stuttgart sollte vom 8. bis 14. Juni stattfinden. Die Veranstaltung wurde aber nach der Absage von Wimbledon ebenso gestrichen wie die Rasenpremiere in Berlin der Damen vom 15. bis 21. Juni.

Kampf gegen das Coronavirus: So desinfiziert die Welt Kampf gegen das Coronavirus: So desinfiziert die Welt

Prömel lernt in Coronakrise einfache Dinge schätzen

Fußballprofi Grischa Prömel von Union Berlin hofft durch die Coronakrise auf eine positive Veränderung in der Gesellschaft. „Eine Pandemie mit ihren negativen gesundheitlichen Folgen hat nichts Gutes, aber vielleicht bringt es die Menschheit wieder etwas auf den Boden zurück“, sagte der 25-Jährige dem „Kicker“. „Man lernt, das Leben wieder zu schätzen, ein Stück runterzufahren und sich über einfache Dinge zu freuen.“

Seine persönliche Situation mit einem auslaufenden Vertrag zum 30. Juni beunruhige ihn nicht allzu sehr, sagte Prömel. „Es ist nicht so, dass ich jeden Tag mit Bauchschmerzen aufwache, weil ich nicht weiß, was die Zukunft bringt“, sagte der Mittelfeldspieler. Jeder wisse, dass sein Vertrag ausläuft. „Aktuell gibt es in der Welt aber ein größeres Thema. Da ist die Priorität nicht, ob ich einen neuen Vertrag unterschreibe, sondern ob es in der jetzigen Phase genug Beatmungsgeräte für Patienten gibt.“

Coronakrise: Gummersbach geht in Kurzarbeit

Der Handball-Zweitligist VfL Gummersbach hat für seine Mitarbeiter Kurzarbeitergeld beantragt. Der Schritt sei unumgänglich gewesen, um dem wirtschaftlichen Schaden durch die Corona-Krise und die Aussetzung des Spielbetriebs entgegenzuwirken, teilte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler am Donnerstag mit. „Die Art und Weise, wie jedoch Mitarbeiter und Spieler ihre Solidarität gezeigt haben, ist mit Sicherheit beispielhaft.“ In Absprache mit den Spielern werde ein nach dem Einkommen gestaffeltes Modell zum Gehaltsverzicht angewandt. Spieler mit einem höheren Gehalt unterstützten so diejenigen, die weniger verdienten.

Der Spielbetrieb der Zweiten Handball-Bundesliga ist wegen der Coronapandemie vorerst ausgesetzt. Ob die verbleibenden Spieltage danach ausgespielt werden können, ist unklar.

Pause wegen Corona: Stendel bangt um schottische Liga

Daniel Stendel, Teammanager des schottischen Traditionsklubs Heart of Midlothian aus Edinburgh, macht sich Sorgen um den schottischen Ligafußball. „Den kleinen Clubs wird es schwerfallen, die Ausgaben ohne Einnahmen finanzieren zu können“, sagte er angesichts der Coronapandemie auch in Schottland dem Nachrichtenportal "T-Online.de".

Dass der Spielbetrieb fortgeführt wird, hält Stendel für nahezu ausgeschlossen: „Aus meiner Sicht ist es in Schottland schwierig, die Saison unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beenden. Die TV-Einnahmen sind im Gegensatz zu der deutschen 1. und 2. Liga so minimal, dass diese den Fußball in Schottland nicht retten würden.“ In Schottland lebten die Clubs von den Zuschauereinnahmen.

Positiver Sars-CoV-2-Test bei MLS-Club Philadelphia

In der amerikanischen Fußball-Profiliga MLS gibt es den ersten Sars-CoV-2-Fall bei einem Spieler. Im Club des deutschen Verteidigers Kai Wagner aus Ulm, Philadelphia Union, ist demnach ein namentlich nicht genannter Fußballer positiv auf das Virus getestet worden.

Der Profi habe milde Symptome, berichteten US-Medien unter Berufung auf den Club. Auch Andrew Wooten, der in Bamberg aufgewachsen ist und lange für den SV Sandhausen in der 2. Bundesliga gespielt hat, steht bei Union unter Vertrag.

US Open halten trotz Coronadrama an Austragung fest

Die Organisatoren der US Open halten ungeachtet der Absage des Tennisklassikers in Wimbledon noch an der Austragung im Spätsommer fest. „Zum jetzigen Zeitpunkt hat die USTA weiter vor, die US Open wie geplant stattfinden zu lassen, und wir setzen die Vorbereitungen, das Turnier auszutragen, verschärft fort“, hieß es in einem Statement des US-Tennis-Verbandes. Natürlich verfolge man die rapide wechselnde Entwicklung rund um die Covid-19-Pandemie aber sehr genau und bereite sich auf alle Eventualitäten vor.

Die komplette Tennis-Tour pausiert bis zum 13. Juli. Zuvor waren bereits die French Open vom Mai in den September verschoben worden, eine Woche nach den vom 31. August bis 13. September geplanten US Open. Allerdings ist derzeit völlig unklar, ob die beiden Grand-Slam-Events auch tatsächlich stattfinden. New York ist in den USA ein Epizentrum der Coronaviruspandemie. Demnächst sollen auf der Anlage in Flushing Meadows 350 temporäre Krankenhausbetten aufgebaut werden.

Corona-Krise: New York rüstet sich für das Schlimmste Corona-Krise: New York rüstet sich für das Schlimmste

Joshua: "Habe wegen Corona Leute verloren"

Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua hält in Zeiten der Coronakrise den Verzicht auf Freizeitaktivitäten für wichtig. „Sogar ein Rebell wie ich muss sich an Richtlinien halten und das Richtige machen“, sagte der britische Profiboxer in einem Video auf seinem Youtube-Kanal. Je näher das Virus komme, desto gefährlicher sei es, meinte Joshua: „Ich habe Leute aus dem Box-Gym verloren. Freunde und Freunde von Freunden.“

Das Video konnte nicht gefunden werden. Coronavirus: Anthony Joshua trauert um Bekannte

Der 30-Jährige soll seine Titel der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO im Juni gegen den Bulgaren Kubrat Pulew verteidigen. Wegen der Pandemie wird dieser Termin höchstwahrscheinlich verschoben werden.

Olympia-Absage wegen Corona: Biles erwägt Rücktritt

Turnstar Simone Biles hat über eine Teilnahme bei den um ein Jahr verschobenen Olympischen Spielen in Tokio noch nicht entschieden. „Noch ist nichts in Stein gemeißelt“, sagte die 23 Jahre alte Amerikanerin der Nachrichtenagentur AP. „Mental wird es herausfordernd, sich ein weiteres Jahr durchzukämpfen, weil wir mental alle Taktiken auf dieses Jahr ausgerichtet haben.“ Den Fuß vom Gas zu nehmen und neu zu starten sei schwer, weil „ich dabei war, den Tank zu leeren, und nun müssen wir Wege finden, ihn wieder zu füllen“.

Die Texanerin hat in ihrer Karriere bereits vier Goldmedaillen bei Olympischen Spielen gewonnen und weitere 25 Medaillen bei Weltmeisterschaften. Die Olympischen Spiele in Tokio hätten in diesem Sommer stattfinden sollen, sind wegen der Coronaviruspandemie aber um ein Jahr auf den Sommer 2021 verschoben worden.

Spaniens Liga entwirft Notfallplan für Zeit nach Corona

Spaniens Fußballligaverband LFP hat offenbar einen Plan für die schrittweise Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs entworfen. Der Radiosender Cadena Cope zitierte am Mittwoch aus einem 19-seitigen Konzeptpapier, laut dem die Clubs aus der Primera División in drei Schritten vorgehen sollen: Einzeltraining, Training in Achtergruppen, Mannschaftstraining mit Ball.

Die Clubs sollen laut dem bislang noch groben Konzept, das Cadena Cope in Teilen veröffentlichte, weitgehend isoliert werden. Zugleich sollen die Spieler, alle Mitglieder des Trainerstabes sowie die Familienmitglieder, mit denen die Spieler unter einem Dach leben, 72 Stunden vor der Rückkehr zum vollständigen Training und weitere 15 Tage vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf das Coronavirus getestet werden.

Dauphiné wegen Corona abgesagt – folgt die Tour?

Die Verschiebung der Tour de France (27. Juni bis 19. Juli) aufgrund der Coronakrise rückt immer näher. Am Mittwoch wurde der Tour-Härtetest Critérium du Dauphiné in Frankreich wegen der Pandemie abgesagt. Die 72. Auflage der Dauphiné war für den Zeitraum von 31. Mai bis 7. Juni angesetzt. Die achttägige Rundfahrt gilt als eines der wichtigsten Vorbereitungsrennen auf die Tour.

„Der Termin der Tour de France bleibt vorerst unverändert“, sagte Tour-Chef Christian Prudhomme der französischen Nachrichtenagentur AFP. Das Rennen ohne Zuschauer auszutragen, wie jüngst von Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu und vom deutschen Hoffnungsträger Emanuel Buchmann vorgeschlagen, kommt für Prudhomme nicht infrage.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das Sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Hände waschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen