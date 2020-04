Corona: Bundesliga-Torwart liefert Essen an Klinikmitarbeiter aus

Sport in der Coronakrise Bundesliga-Torwart liefert Essen an Klinikmitarbeiter aus

Hamburg. Für die Bundesliga könnte es eine entscheidende Woche in der Coronakrise sein. Am Donnerstag berät die Deutsche Fußball-Liga (DFL) darüber, ob und wann der Spielbetrieb in dieser Saison wiederaufgenommen werden kann. Trotz heftiger Kritik aus der Fanszene an Geisterspielen halten die Clubs an ihrem Plan fest, die Saison notfalls ohne Zuschauer zu Ende zu spielen. Bereits an diesem Montag beraten die Sportminister der Länder über erste Lockerungen der Zwangspause. Unterdessen zeigt ein Torwart, dass sich Profisportler dennoch nützlich machen können.

Die Entwicklungen am Montag, den 20. April 2020:

Corona: Union-Profi Gikiewicz liefert Essen an Krankenhaus

Torhüter Rafal Gikiewicz vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat sich während der Coronakrise als Pizzabote hervorgetan. Gemeinsam mit seinem Kumpel Amer Tankovic belieferte der Pole am Sonntag Ärzte und Pflegepersonal der Intensivstation des Krankenhauses Köpenick mit Essen. Die beiden versorgten die rund 25 Personen mit Pizza, Pasta, Obstsalaten und Kuchen.

„Die Ärzte, Schwestern und Pfleger sind die Helden dieser Zeit. Wir wollten helfen“, sagte Gikiewicz dem "Berliner Kurier". Das Essen bereitete Tankovic in seinem eigenen Restaurant zu, das aufgrund der Coronakrise nur stark eingeschränkt in Betrieb ist.

Coronakrise: Ruder-EM soll einzige Topregatta 2020 sein

Die Ruder-EM in Posen (Polen) soll als einzige internationale Regatta des Jahres im Herbst stattfinden. Der Weltverband FISA terminierte die ursprünglich für Anfang Juni geplante Veranstaltung auf das Wochenende vom 9. bis 11. Oktober.

Zuvor war die WM in Bled (Slowenien) ebenso wie die drei für dieses Jahr geplanten Weltcuprennen wegen der Coronakrise abgesagt worden, die Olympischen Spiele in Tokio finden erst 2021 statt.

DFB-Chef Keller gegen Corona-Extrawurst für Fußball

DFB-Präsident Fritz Keller hat mit Nachdruck auf die Notwendigkeit von sogenannten Geisterspielen verwiesen. „Wir sind uns dabei sehr bewusst, dass dem Fußball ohne Fans sein Herz fehlt“, schrieb der 63-Jährige in einem Gastbeitrag für den "Kicker". Er könne die Bedenken nachvollziehen.

Die Konsequenz eines völligen Verzichts würde aber laut Keller bedeuten, „dass einige Fans vielleicht nie wieder ein Spiel ihres Clubs besuchen können, weil es ihn schon bald nicht mehr geben könnte“. Er möchte aber „keinen Verein verloren geben“.

Ein bundesweiter Zusammenschluss der deutschen Fanszenen hatte zuletzt scharfe Kritik an einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga geäußert. Eine Fortsetzung mit Geisterspielen sei „nicht vertretbar“, hieß es in einer Stellungnahme der Fans: „Schon gar nicht unter dem Deckmantel der gesellschaftlichen Verantwortung.“

Handball-Bundesliga würde bei Corona-Aus wohl gewertet

HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann geht im Fall eines Abbruchs der Saison in der Handball-Bundesliga (HBL) von einer Wertung der Abschlusstabelle aus. „Eine komplette Annullierung halte ich für nicht wahrscheinlich“, sagte der 55-Jährige am Montag im „Sportbuzzer“-Interview.

Als wahrscheinliche Variante für die Wertung im Fall eines Abbruchs gilt die sogenannte Quotientenregelung, bei der die Pluspunkte jedes Teams jeweils durch die Anzahl der Spiele geteilt und dann mit 100 multipliziert würden. Dies sei „ein Weg“, sagte Bohmann. Die Entscheidung über die Wertung würde aber das HBL-Präsidium treffen.

Derzeit stimmen die Clubchefs der 36 Erst- und Zweitligisten über einen Abbruch ab. Mindestens 27 Vereine, also eine Dreiviertelmehrheit, müsste dafür sein. Am Dienstag (11.00 Uhr) schalten die Verantwortlichen sich erneut zu einer Videokonferenz zusammen, auf der möglicherweise das Ergebnis verkündet werden kann. „Unter den derzeit vorgegebenen Timelines ist eine Fortsetzung der Saison schwer vorstellbar“, sagte Bohmann.

Corona: Brescia-Präsident für Saisonabbruch

Präsident Massimo Cellino vom italienischen Fußball-Erstligisten Brescia Calcio hat sich zum wiederholten Mal strikt gegen eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Serie A ausgesprochen. „Ligachef De Siervo rief an und fragte mich, ob wir bereit seien, auf neutralem Rasen zu spielen“, sagte der 63-Jährige gegenüber der italienischen Sportzeitung "Tuttosport". „Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht bereit bin, irgendwo zu spielen. Die Saison muss hier enden, und wir können sicherlich nicht über den 30. Juni hinausgehen. Ich höre, dass von September oder Oktober geredet wird, es ist Wahnsinn“, so Cellino weiter.

Der frühere Präsident von Leeds United und Cagliari Calcio war nach einem positiven Coronatest drei Wochen in Quarantäne. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Tabellenletzte der Serie A eine Vereinsmitteilung herausgegeben, in der ausdrücklich ein Saisonabbruch gefordert wurde.

Die lombardische Stadt Brescia ist zusammen mit Bergamo eines der von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffenen Gebiete Italiens. In Italien ruht derzeit das gesamte öffentliche Leben. Wann und ob der derzeit ausgesetzte Spielbetrieb in der Serie A fortgesetzt wird, ist noch offen.

Drohnenbilder zeigen menschenleeres Florenz Drohnenbilder zeigen menschenleeres Florenz

Italiens Fußballverbandschef will trotz Corona weiterspielen lassen

Italiens Fußballverbandspräsident Gabriele Gravina hat in seinem Kampf um einen Neustart der Serie A den Ton verschärft. „Es gibt zwei Philosophien: Einige denken, dass man den gesamten Sport stoppen muss. Die anderen meinen, dass man die Saison fortsetzen sollte. Ich will nicht zum Totengräber des italienischen Fußballs werden. Ich habe die Pflicht, die Fußballwelt zu verteidigen“, sagte Gravina laut italienischen Medien.

Der Sportmanager gab zu, dass er derzeit ein „Drama“ erlebe: „Wenn der Fußball nicht neu startet, wird dies gravierende negative Auswirkungen für seine Zukunft haben. Der Fußball muss wie jeder andere Wirtschaftssektor betrachtet werden, er generiert einen Umsatz von fünf Milliarden Euro“.

Gravina äußerte die Hoffnung, dass sich bis Juni die Lage in Italien entspannt und dann die negativen Auswirkungen der Pandemie geringer ausfallen. Er habe der italienischen Regierung ein Protokoll mit Maßnahmen vorgelegt, die die Clubs zum Schutz ihrer Fußballer einhalten wollen.

Coronakrise: Silverstone bereit für zweites Rennen

Die Veranstalter der Formel-1-Rennen im englischen Silverstone und im österreichischen Spielberg können sich die Austragung zweier aufeinanderfolgender Grand Prix in diesem Jahr auf ihrer Strecke vorstellen. Silverstone-Geschäftsführer Stuart Pringle sagte dem "Guardian" am Sonntag, es hätten bereits Gespräche mit der Führung der Rennserie stattgefunden.

„Wir haben alle Arten der Umsetzung diskutiert, einschließlich der Ausrichtung von zwei Rennen an einem Wochenende und zwei Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden“, sagte Pringle: „Ich habe volles Vertrauen in unsere Fähigkeit, diese Veranstaltungen durchzuführen. Wir haben viel Erfahrung, viel Wissen, das können wir definitiv abrufen.“

Der Start der Saison soll beim Großen Preis von Österreich am 5. Juli erfolgen. Das Rennen findet dann aber ohne Zuschauer statt. Entsprechende Pläne der Veranstalter müssen allerdings noch von der Regierung genehmigt werden. Der britische Grand Prix soll laut bisheriger Planungen am 19. Juli stattfinden. Aufgrund der Coronakrise sind bereits neun der geplanten 22 Saisonrennen abgesagt oder verschoben worden.

Chinesische Liga soll trotz Corona im Sommer starten

Die chinesische Fußball-Super-League (CSL) soll Ende Juni, Anfang Juli in die neue Saison starten. Eigentlich war der erste Spieltag für den 22. Februar geplant, doch aufgrund der Coronapandemie wurden die Begegnungen für mehrere Monate ausgesetzt.

„Aufgrund der Analyse der derzeitigen Situation wird die neue Spielzeit Ende Juni oder Anfang Juli beginnen“, sagte Shenghua Huang, Clubchef von Guangzhou R&F, laut chinesischen Staatsmedien. Die Saison solle auch nicht verkürzt werden, so Huang, jede Mannschaft könne 30 Begegnungen bestreiten.

Coronakrise: Räikkönen liest Kindern Geschichten vor

Der frühere Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen ist ein wortkarger Geselle, doch bei seinen Kindern taut der „Iceman“ auf. Der 40-jährige Finne las in einem von seinem Rennstall Alfa Romeo verbreiteten Video seinen Sprösslingen Robin und Rianna eine Gutenachtgeschichte vor – doch nicht nur sie profitierten davon.

Der Champion von 2007 unterstützt mit seiner Interpretation des Kinderbuch-Klassikers „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“ von Sam MacBratney eine Initiative der Kinderrechtsorganistation „Save the Children“. Unter dem Hashtag #SaveWithStories lesen Prominente vor und werben für Spenden, die Schulen und Hilfsprogrammen für Kinder weltweit zugute kommen.

Leclerc siegt auch in der Coronapause

Sebastian Vettels Teamkollege Charles Leclerc mischt auch die virtuelle Formel 1 auf. Der 22 Jahre alte Ferrari-Pilot aus Monaco gewann am Sonntag sein zweites Rennen der neuen VR-Serie. Der Monegasse setzte sich im dritten Lauf der Serie auf dem virtuellen Shanghai International Circuit nach 28 Runden überlegen gegen Red-Bull-Fahrer Alexander Albon durch. Leclerc hatte vor zwei Wochen auch schon auf dem virtuellen Albert Park Circuit von Melbourne gesiegt.

Die Rennen der virtuellen Serie finden immer an den Sonntagen statt, an denen eigentlich real gefahren worden wäre. Insgesamt waren beim virtuellen Shanghai-Rennen 19 Fahrer dabei, darunter auch der belgische Fußball-Nationaltorwart Thibaut Courtois von Real Madrid. Er wurde im Red Bull 15. Der ehemalige Dortmunder Immobile entging sogar nur knapp einer Überrundung und landete auf Rang 17 unter 18 ins Ziel gekommenen Piloten. Ein deutscher Teilnehmer war nicht am Start.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum, und halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an Ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

( SID/dpa )