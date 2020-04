Im Fußball kündigt die Fifa eine Revolution des Transfermarkts an. Atlético-Profis verzichten indes auf 70 Prozent ihres Gehalts.

Das Tennisstadion am Hamburger Rothenbaum – startet hier die internationale Tennissaison wegen der Coronakrise?

Sport in der Coronakrise

Sport in der Coronakrise Startet die Tennissaison am Hamburger Rothenbaum?

Wann kann wieder Fußball gespielt werden? Während der Coronakrise ruht der Ball. Nachdem die belgische Liga bereits die Saison abgebrochen, rät die Uefa den nationalen Verbänden von einer solchen Entscheidung ab. Die Fifa steht derweil vor der Revolution des Transfermarkts – und der Hamburger Rothenbaum könnte im Rampenlicht der internationalen Tennisszene stehen.

Verfolgen Sie hier die aktuellen Corona-Entwicklungen im Sport:

Tennissaison soll im Juli starten – am Rothenbaum?

Transfermarkt-Revolution? Fifa kündigt Lösung an

Atlético-Profis verzichten auf 70 Prozent ihres Gehalts

Uefa rät Ligen von Saisonabbruch ab

Tennissaison soll im Juli starten – am Rothenbaum?

Dirk Hordorff (63), Vizepräsident des Deutschen Tennis Bundes, hält die Absage des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon für „verantwortungsbewusst, sie ist an den Fakten und an der heutigen Situation orientiert“. Die 134. Ausgabe des Rassen-Klassikers soll nun vom 28. Juni bis 11. Juli 2021 ausgetragen werden.

Die Männer-Tour ATP und die Frauen-Tour WTA dehnten im Zuge der Wimbledon-Entscheidung ihre Spielpause bis mindestens zum 13. Juli aus. Das Herrenturnier am Rothenbaum (11. bis 19. Juli) bleibt damit auf dem Terminplan. Allerdings wurden auch Befürchtungen laut, dass in diesem Jahr überhaupt kein Profitennis mehr gespielt werden kann, wenn Reisen weiterhin kaum möglich sind und Zuschauer nicht in die Stadien gelassen werden.

Transfermarkt-Revolution? Fifa kündigt Lösung an

Boss Gianni Infantino und die Fifa wollen existenzgefährdete Clubs mit 2,5 Milliarden Euro finanziell unterstützen. Das Geld hat der Verband auf der hohen Kante.

Foto: dpa

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat baldige Ergebnisse bei der Suche nach Lösungen für Transferprobleme im internationalen Fußball durch die Coronavirus-Pandemie angekündigt. „Wir haben eine Task Force, die bereits arbeitet und in Kürze Vorschläge zum Schutz der Vereine und Spieler unterbreiten wird“, sagte der Schweizer. Durch die Saison-Zwangspausen in praktisch allen internationalen Ligen sind Eckdaten wie der 30. Juni als Vertragsende vieler Profis sowie das Sommertransfenster wohl nicht zu halten.

Atlético-Profis verzichten auf 70 Prozent Gehalt

Die Profis von Atlético Madrid machen es ihren Kollegen von Meister FC Barcelona nach und akzeptieren eine vorübergehende Gehaltskürzung von 70 Prozent. Der Club unterzeichnete ein entsprechendes Abkommen mit den Spielern von Trainer Diego Simeone. Atlético hatte bereits vorige Woche Kurzarbeit für 430 Angestellte des Vereins beschlossen, um den wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise zu begegnen. Neben Barça und Atlético hatten bisher in Spanien auch Espanyol Barcelona und Deportivo Alavés Kurzarbeit angekündigt.

Uefa rät Ligen von Saisonabbruch ab

Die Uefa hat ihren Mitgliedsverbänden von einem Abbruch der nationalen Fußballligen zum jetzigen Zeitpunkt abgeraten. Man sei „zuversichtlich, dass Fußball in den kommenden Monaten zu den Bedingungen der Behörden wieder starten kann und jede Entscheidung, die inländischen Wettkämpfe aufzugeben, zu diesem Zeitpunkt, verfrüht und nicht gerechtfertigt ist“, schrieb der Verband in einem Brief.

In Belgien war am Donnerstag die Entscheidung gefallen, die Saison nach 29 der 30 Hauptrunden-Spieltage abzubrechen und auf die Playoffs zu verzichten. Der FC Brügge soll demnach zum Meister proklamiert werden. In der Bundesliga hofft man auf einen Neustart Anfang Mai.