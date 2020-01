Ecke direkt verwandelt – Toni Kroos gelingt Geniestreich

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 9. Januar 2020:

Schalke wirbt um Barcelona-Talent Todibo

Der FC Schalke 04 ist in Spanien auf der Suche nach einer Verstärkung für die Innenverteidigung. Laut übereinstimmenden Medienberichten vom Donnerstag reisten Sportvorstand Jochen Schneider und Kaderplaner Michael Reschke aus dem Trainingslager des Bundesligisten in Fuente Alamo nach Barcelona, wo sie sich um die Ausleihe des 20 Jahre alten Abwehrtalents Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona bemühen wollen.

Da Benjamin Stambouli (Fußbruch) und Salif Sané (Meniskusverletzung) noch wochenlang ausfallen, stehen in Ozan Kabak und Matija Nastasic, der immer wieder über Achillessehnenprobleme klagt, nur zwei spielfähige lnnenverteidiger zur Verfügung. Für Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Mattäus ist der französische Juniorennationalspieler Todibo „der beste Innenverteidiger, den ich seit Langem gesehen habe. Er wäre eine klare Verstärkung für Schalke“, sagte er der „Bild“-Zeitung.

Vaterfreuden: Thiago verlässt Bayern-Trainingslager

Für den spanischen Nationalspieler Thiago ist das Trainingslager des FC Bayern München in Katar vorzeitig beendet. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler nahm am Donnerstagvormittag in Doha noch am Training teil, ehe er sich auf die Heimreise nach München machte. Seine Frau und er erwarten das zweite gemeinsame Kind, wie der Verein mitteilte. Thiago werde deswegen am Sonnabend (15.30 Uhr) auch im Testspiel beim 1. FC Nürnberg nicht dabei sein. Der Bayern-Tross fliegt am Freitagnachmittag von Doha nach Nürnberg.

Bayern-Nachwuchsstürmer Joshua Zirkzee hat am vorletzten Tag des Trainingslagers mit dem Teamtraining ausgesetzt. Der 18 Jahre alte Niederländer absolvierte wegen leichter muskulärer Probleme am Donnerstag nur eine Laufeinheit in Doha. Zirkzee hatte die Bayern zum Abschluss der Hinrunde in der Bundesliga bei zwei Kurzeinsätzen als Joker zu den Siegen in Freiburg und gegen Wolfsburg geschossen. Es waren seine ersten Einsätze in der Bundesliga.

Bielefeld holt Kölner Talent Sebastian Müller

Zweitligist Arminia Bielefeld hat seine Offensive mit U19-Nationalspieler Sebastian Müller verstärkt. Der 18-Jährige wechselt aus der A-Jugend des Bundesligisten 1. FC Köln nach Ostwestfalen und erhält beim Tabellenführer einen Vertrag bis Sommer 2023. Müller erzielte in der laufenden Saison der U-19-Bundesliga in 14 Einsätzen 13 Tore.

„Bastian ist ein junges Talent mit einer hohen Entwicklungsfähigkeit und Perspektive. Wir wollen ihn an die Herausforderungen und Anforderungen im Profi-Bereich heranführen“, sagte Samir Arabi, Geschäftsführer Sport der Arminia.

Insolventer Regionalligist Nordhausen spielt Saison zu Ende

Der insolvente FSV Wacker Nordhausen wird die Saison in der Regionalliga Nordost trotz großer Schwierigkeiten zu Ende spielen. „Wir haben unterm Dach des Vereins ein Finanzierungsmodell gefunden, mit dem wir die Regionalliga- und Oberliga-Saison zu Ende spielen können“, sagte Vizepräsident Hans-Joachim Junker der „Thüringer Allgemeinen“ (Donnerstag).

Am Mittwochabend hatten zehn verbliebene Spieler aus dem Profi-Team gemeinsam mit der Oberliga-Mannschaft den Trainingsauftakt absolviert. „Es ist gut, dass es jetzt los geht. Denn wir spielen nun um nichts anderes als den Klassenerhalt“, sagte Trainer und Sportchef Tino Berbig. Nach der Insolvenz Anfang Dezember waren Wacker neun Punkte abgezogen worden. Der Club startet mit einem Nachholspiel gegen Babelsberg am 25. Januar in die Rückrunde.

Stindl hakt Nationalmannschaft ab

Lars Stindl hat das Kapitel Nationalmannschaft endgültig abgehakt. „Ja. Ich kann das schon sehr realistisch einschätzen“, sagte der 31 Jahre alte Angreifer von Borussia Mönchengladbach der Deutschen Presse-Agentur im Trainingslager im spanischen Jerez auf eine entsprechende Frage. Seit seinem Syndesmoseriss Ende April 2018 spielte Stindl nicht mehr für das Nationalteam.

Der Gladbacher Kapitän bestritt bis kurz vor der Weltmeisterschaft 2018 elf Länderspiele und schoss dabei vier Tore, unter anderem das Siegtor zum Gewinn des Confederations Cups 2017 gegen Chile. „Das war eine unfassbar tolle Zeit. Dass ich mich damals so kurz vor der Weltmeisterschaft verletzt habe, das war schon ein herber Schlag. Die Generation, die jetzt dran ist, hat eine sehr gute Möglichkeit, eine erfolgreiche EM und auch eine gute WM zu spielen“, meinte Stindl weiter.

Den DFB sieht er auf dem richtigen Weg, verlorenes Vertrauen der Fans wieder zu gewinnen. „Der DFB ist gewillt, das hinzubekommen. Auch die Jungs versuchen, nahbarer zu sein“, sagte Stindl, der bekannte, schon vor dem WM-Debakel 2018 mit dem Vorrunden-Aus schlechtere Stimmung in Bezug auf die Nationalelf mitbekommen zu haben: „Das hat man schon auch selbst wahrgenommen. Jetzt versucht man ja, wieder näher zu den Fans zu kommen. Man bekommt schon mit, dass die Stimmung bei den Spielen jetzt nicht immer sensationell ist. Ich glaube aber schon, dass sich da etwas getan hat.“

Direkt verwandelte Ecke: Kroos führt Real ins Supercopa-Finale

Nationalspieler Toni Kroos hat Real Madrid mit einem direkt verwandelten Eckball in das Endspiel der spanischen Supercopa geführt. In der erstmals in Saudi-Arabien ausgetragenen Finalrunde des reformierten Wettbewerbs gewannen die Königlichen das Halbfinale gegen den FC Valencia mit 3:1 (2:0), der 30 Jahre alte Kroos traf mit seinem Kunstschuss zur Real-Führung (16.).

Isco (39.) und Luka Modric (65.) erzielten im King Abdullah Sports City Stadium in Dschidda die weiteren Tore der Mannschaft von Zinedine Zidane, der in der Startelf auf den Ex-Frankfurter Luka Jovic gesetzt hatte. Daniel Parejo (90.+2) traf kurz vor dem Ende für Valencia.

Toni Kroos führt Real mit Traumtor ins Ligapokalfinale

Im Endspiel am Sonntag trifft Real entweder auf den Erzrivalen FC Barcelona, bei dem Torhüter Marc-André ter Stegen derzeit verletzt ist, oder den Stadtkonkurrenten Atlético Madrid. Beide Clubs treffen am Donnerstag (20.00 Uhr) im zweiten Halbfinale aufeinander.

Das Turnier wird auch 2021 sowie 2022 im von Spanien 6500 Kilometer entfernten Wüstenstaat ausgetragen und bringt dem spanischen Fußballverband RFEF insgesamt 120 Millionen Euro (40 Millionen Euro pro Veranstaltung bis 2022). Vertraglich festgelegt wurde, dass Frauen zu den Spielen kostenlos Eintritt in die Stadien erhalten. Erst seit Kurzem öffnet das Königreich das öffentliche Leben dem über viele Jahre unterdrückten weiblichen Geschlecht.

Knieprobleme: Hoffenheim-Torhüter Baumann verlässt Trainingslager

Torhüter Oliver Baumann vom Bundesligisten TSG Hoffenheim ist aufgrund von Knieproblemen vorzeitig aus dem Trainingslager in Marbella abgereist. Das gab die TSG am Mittwoch via Twitter bekannt. Der Keeper soll am Donnerstag in Heidelberg untersucht werden, weitere Angaben zur Blessur machte der Club nicht.

Am Nachmittag verlor Hoffenheim das erste Testspiel in Marbella mit 2:3 gegen Feyenoord Rotterdam, Baumann kam nicht zum Einsatz. Christoph Baumgartner (30.) und Sebastian Rudy (76.) hatten die TSG in Führung gebracht, doch Luciano Narsingh (79./83.) glich mit einem Doppelpack aus. Das Siegtor für Feyenoord machte Jens Toornstra (89.).

Eintracht verleiht Falette an Fenerbahce Istanbul

Bundesligist Eintracht Frankfurt und Verteidiger Simon Falette gehen getrennte Wege. Wie die Hessen mitteilten, wechselt der 27-Jährige zunächst auf Leihbasis bis Saisonende zu Fenerbahce Istanbul. Im Sommer hat der türkische Spitzenklub eine Kaufoption. Der aus Guinea stammende Falette war zuletzt auch beim Frankfurter Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln im Gespräch gewesen.

1:1 gegen Villa: Leicester muss um Ligapokalfinale zittern

Leicester City hat sich im Kampf um das Endspiel des englischen Ligapokals keinen Vorteil erkämpfen können. Der Tabellenzweite der Premier League trennte sich im Halbfinale 1:1 (0:1) von Aston Villa und muss auswärts im Rückspiel am 28. Januar (20.45 Uhr) zulegen, um erstmals seit 2000 in das Finale des Wettbewerbs einzuziehen. Die Auswärtstorregel gilt im EFL-Cup nicht.

Der Franzose Frédéric Guilbert (28.) hatte die in der Liga abstiegsbedrohten Gäste in Leicester in Führung geschossen, der Nigerianer Kelechi Iheanacho (74.) traf zu Beginn der Schlussphase zum Ausgleich.

Villa hatte im Viertelfinale Champions-League-Sieger FC Liverpool ausgeschaltet. Während die Profimannschaft von Teammanager Jürgen Klopp bei der Club-WM im Einsatz gewesen war, hatten die eingesprungenen Youngster mit 0:5 verloren.

Icardi schießt PSG mit Dreierpack ins Ligapokal-Halbfinale

Der französische Serienmeister Paris Saint-Germain hat dank Dreifach-Torschütze Mauro Icardi das Halbfinale im Ligapokal erreicht. Die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel setzte sich am Mittwochabend zu Hause gegen AS Saint-Étienne souverän mit 6:1 (3:0) durch.

Dem Argentinier Icardi gelang dabei ein Dreierpack (2./49./57. Minute), die weiteren Treffer für den Rekordsieger (8 Titel) erzielten der brasilianische Superstar Neymar (39.), Saint-Étienne-Keeper Jessy Moulin per kuriosem Eigentor (44.) und Kylian Mbappé (67.). Für die Gäste, die nach einer Gelb-Roten Karte gegen Wesley Fofana ab der 31. Minute in Unterzahl spielten, traf lediglich Yohan Cabaye (71.).

Nationalspieler Thilo Kehrer kam in der Pariser Innenverteidigung über die volle Distanz zum Einsatz, Julian Draxler wurde in der 81. Minute eingewechselt. Die Runde der letzten vier wird von Stade Reims, Olympique Lyon und dem OSC Lille komplettiert.